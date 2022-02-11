«В росте цен на газ в Европе виновата конкуренция со стороны Азии, а не Россия, Евросоюз должен был начать скупать дешевую энергию еще летом», — сказал Politico Марко Альвера, генеральный директор SNAM, итальянского оператора газовой инфраструктуры. Это помешало бы Европе сейчас конкурировать с Азией за дорогой сжиженный природный газ (СПГ).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Если бы Европа создала стратегический запас в сорок миллиардов кубометров, который могла бы пополнять летом, то зимой у нас практически не было бы потребности в СПГ».

Это повысило бы надежность поставок, защитило бы от негативных последствий стремительного роста цен и позволило бы Европе получать газ, не вмешиваясь в рыночные процессы.

Gerry Dincher Газовое хранилище

По словам Альвера, инициатива может быть запущена в течение нескольких месяцев либо на уровне ЕС, либо при сотрудничестве нескольких стран, которые могли бы совместно поручить системным операторам, таким как SNAM, оценить существующие и создать новые мощности, а затем получить газ на открытых аукционах этим летом, когда цена самая низкая. Он напомнил, что еще есть значительные складские мощности, но трейдеры не хотят их сейчас заполнять.

«Почему они думают, что должны купить его для хранения сейчас по 70 евро, когда он может стоить всего 20 евро летом?»

Он сказал, добавив, что такой ориентированный на прибыль подход оставил ЕС неподготовленным в этом году.

Повторять эту ошибку не следует, главным образом потому, что 27 стран сокращают собственную добычу газа, в то время как спрос в Азии продолжает расти. Он напомнил, что добыча газа в ЕС за последние три года упала примерно на 15%, в то время как Китай переводит отопление 15 млн домохозяйств в год с угля на газ. Это означает, что «каждые два-три года возникает такой же новый спрос на газ, как и на французском рынке», а следовательно, что все больше клиентов борются за меньшее количество газа. И это будет продолжаться и после 2040 года, поскольку во всем мире усилится давление, направленное на отказ от угля.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

Глава SNAM опроверг часто звучавший в Брюсселе рефрен о том, что причиной нехватки газа в Европе станет постепенное прекращение использования российских газовых кранов . «Газпром не зарезервировал дополнительные мощности для немедленной поставки, но это лишь небольшой кусок рынка», — пояснил он. Российская компания больше газа отправлять не будет, потому что у нее больше не будет заказов из-за скачка цен до декабрьского пика. Однако, по его словам, зимой цены останутся стабильными из-за мягкой зимы. Если в марте не будет значительных заморозков, «вытягиваем» до лета.