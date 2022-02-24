Руководители центральных институтов Евросоюза представят пакет новых эффективных санкций, направленных против стратегических секторов российской экономики, лидерам государств-членов для утверждения на внеочередной встрече премьер-министров ЕС сегодня вечером. Пакет направлен на то, чтобы помешать России получить доступ к ключевым технологиям и рынкам и ослабить экономическую базу России и потенциал модернизации. «Кроме того, мы заморозим российские активы в ЕС и не допустим российские банки к европейским финансовым рынкам. Как и при принятии первого пакета санкций, сейчас мы тесно сотрудничаем с партнерами и союзниками», — заявила в четверг утром председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Трудно представить, что в нынешней ситуации какая-либо страна ЕС попытается наложить вето на предложения. И если они будут приняты, то почти наверняка это будет означать, что вокруг России будет натянут новый железный занавес — Москва будет отрезана от западного финансового мира, а работе российских компаний в Европе и Америке будут препятствовать всеми возможными способами.

Все это затронет и Венгрию: крупнейшая отечественная энергетическая инвестиция в расширение новых блоков АЭС «Пакш» может оказаться на мели по нескольким причинам. С одной стороны, проект в принципе будет финансироваться за счет российского кредита венгерскому правительству, который оно вряд ли сможет использовать после мер ЕС. Ранее, летом 2021 года, в него были внесены изменения, а затем, в конце февраля 2022, года вступили в силу два изменения к кредитному договору. Тогда было принято решение, что кредит будет использован венгерской стороной в период с 2014 по 2030 год. Стороны договариваются о сумме кредита, который будет использоваться в течение этого периода, по крайней мере за шесть месяцев до окончания каждого годового бюджетного периода.

Barna Rovács АЭС «Пакш». Венгрия

Если венгерская сторона не сможет выйти из кредитного соглашения, это может нанести серьезный ущерб стране, так как одним из его пунктов является то, что венгерская сторона должна будет выплатить 0,25 процента от согласованной суммы неиспользованного кредита российской стороне в качестве платы за доступность.

Конечно, будет интересна и часть соглашения о том, как работает «Росатом». Очень трудно представить, что российской государственной атомной компании не запретили бы работать в Европейском союзе или США. Как и в случае с текущими перспективами, для компании вполне реалистичен запрет на эти рынки. Это означает, что российская сторона также не сможет выполнить свои обязательства по контракту.

Правда, весь разрешительный процесс прошел очень гладко, так как проект пока не смог получить ни одного из необходимых согласований. В конце января Петер Сийярто заявил, что «необходимо представить ряд разрешений» для того, чтобы инвестиции вступили в стадию строительства с мая. Можно предположить, что после этого, даже если «Пакш-2» получит разрешения, реализация инвестиции не начнется.