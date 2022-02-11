Украинско-российский конфликт обостряется, и, по крайней мере, если верить западной прессе, война может разразиться чуть ли не в любую минуту. Однако ведущий научный сотрудник «Института Века» видит сложившуюся ситуацию совсем иначе. Андраш Костур говорит, что, как и в политике в целом, здесь нет хороших или плохих парней.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

Основные мировые СМИ без паузы в дыхании в панике и панике, что Россия может напасть на Украину в любую минуту.

В настоящее время, конечно, русские не заинтересованы в такой атаке, да и особых причин для неё нет. Российское руководство неоднократно указывало, что приступило бы к крупномасштабным военным операциям на территории Украины, если бы украинская армия попыталась силой отбить Крым или неподконтрольные районы ДНР, возможно, Великобритания — разместили бы ядерное оружие. Хотя Россия говорит, что эти возможности опасны, и Киев, и НАТО опровергают эти намерения, что русские готовятся к вторжению. Вместо того чтобы обострять конфликт, стороны, скорее всего, будут стремиться к какому-то соглашению, поскольку открытый конфликт сопряжен с слишком большим риском для обеих сторон.

Когда Советский Союз расторг устное соглашение между Россией и НАТО о том, что последняя не будет расширяться на восток.

Михаил Горбачев подтвердил и опроверг, что НАТО давало такое обещание при воссоединении Германии, и, хотя конкретных доказательств такого обещания нет, есть несколько признаков того, что западные державы могли взять на себя такое обязательство. Если такое обещание и было, то оно не нарушалось до 1999 года, когда Венгрия присоединилась к ассоциации, но устные обещания не имеют международно-правовой силы. Именно поэтому Россия сейчас требует письменных гарантий того, что ни одно из государств бывшего СССР не вступит в будущем в Организацию Североатлантического договора, а члены до 1997 года выведут свои войска с территории членов после 1997 года. Однако первое может быть действительно важной и, казалось бы, достижимой целью для Москвы.

Вени Марковски Михаил Горбачев

В нынешней ситуации Россия выглядит плохим мальчиком, а Украина — хорошей.

Конечно, как и в политике вообще, здесь нет абсолютно хороших или плохих парней, обе стороны стараются отстаивать свои интересы в меру своих возможностей. Подобно тому, как в 1990-е и 2000-е годы НАТО расширялось к границам России, как утверждают русские, в нарушение своих прежних обещаний, так и сейчас Россия, которая чувствует себя сильнее, по крайней мере, в военно-политической сфере, пользуется поддержкой Китая и извлекает выгоду из провалов энергетической политики ЕС, пытается обеспечить свои интересы в областях, которые он считает стратегически важными для себя. В некотором смысле также естественно, что противоборствующие стороны обвиняют друг друга в том, что они вызывают конфликт, тем самым оправдывая собственные намерения. Другой вопрос, что нынешний «конфликт» — существующий на востоке Украины, кроме полузамороженной военной обстановки и полемики вокруг Крыма, существует в основном в западной прессе, где есть «точные» и «достоверные источники», сведения о причастных к ней силах либо о составе пророссийского «украинского марионеточного правительства», и их не беспокоит, что ничего этого не будет. И большую часть освещения в мировой прессе занимает эта сенсационная новость, так что почти все ждут начала российско-украинской войны, несмотря на то, что оба обеспокоенных правительства отрицают, что готовятся к войне. Где месяцами сообщают «точные» и «надежные источники» о предстоящей дате «российского вторжения», точном направлении и этапах операций, задействованных силах или составе пророссийской «украинской марионетки», правительство будет сформировано, что ничего из этого не будет. И большую часть освещения в мировой прессе занимает эта сенсационная новость, так что почти все ждут начала российско-украинской войны, несмотря на то, что оба обеспокоенных правительства отрицают, что готовятся к войне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

Украина живет в удивительной нищете, с коррумпированным, запутанным правительством. Как возможная война повлияет на экономику и жизнь тех, кто там живет?

Открытая война в любом случае еще больше усугубит нынешнее тяжелое положение украинской экономики и общества, и даже возникшая паника негативно сказывается на Украине. Бегство инвесторов, падение курса гривны и полная неопределенность уже нанесли украинской экономике такой сильный урон, хотя, кроме ситуации на востоке Украины, не прозвучало ни одного выстрела.

Америка — единственное убежище для Украины?

Украина, которая сталкивается с Россией, сейчас находится на форсированном пути, и украинское руководство во многом нуждается в политической и финансовой поддержке со стороны западных государств, которые используют ее для усиления своего влияния. Можно спорить, насколько это в интересах страны. Хотя украинское руководство постоянно сообщает о все новых и новых реформах, на практике это не отражается ни на состоянии экономики, ни на уровне жизни населения страны. Более того, текущая ситуация показала, что пока конфликт на востоке Украины не будет урегулирован, стабильность в стране будет оставаться шаткой, так как военная паника может свести на нет достигнутые результаты, не говоря уже о настоящей войне.

Какое влияние окажет возможная война на Венгрию?

Открытая российско-украинская война, конечно, серьезно затронет и Венгрию, можно ожидать нового, еще более серьезного миграционного кризиса, и такая ситуация, вероятно, затронет и венгерскую экономику, так что, надеюсь, этого не произойдет.