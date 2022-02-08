Большинство венгров интересовались визитом Виктора Орбана в Москву, а каждый третий венгр подробно читал события, следя за новостями о встрече Орбана и Путина. Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу Euronews, хотя обеспечение поставок газа чрезвычайно важно для них, представление внешней политики ЕС по отношению к России не менее важно.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Kremlin.ru Виктор Орбан и Владимир Путин

Всего в репрезентативном опросе приняли участие 1035 респондентов в возрасте от 16 до 59 лет. По мнению большинства респондентов (57 процентов), обеспечение поставок газа и представление внешней политики ЕС по отношению к России одинаково важны для Венгрии.

Самым спорным вопросом был вопрос о том, был ли полезен визит в Москву Виктора Орбана: почти треть респондентов заявила, что он был вреден, более четверти сказали, что он был полезен, но четверо из десяти человек не смогли об этом судить. На вопрос, на стороне ли был Виктор Орбан России или ЕС в украинско-российском конфликте, большинство ответило, что он на стороне России. Только каждый десятый респондент считает, что премьер-министр Венгрии был за ЕС.

Почти половина опрошенных заявила, что визит Виктора Орбана в Москву не помог урегулировать украинско-российский конфликт — так считают 48 процентов, а 16 процентов — помог украинскому делу.

Тем временем Австрия готова поддержать дальнейшие санкции против России, если Москва продолжит свою агрессию против Украины, даже если эти меры нанесут ущерб всем странам, заявил во вторник в Киеве министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Глава австрийской дипломатии вместе с министрами иностранных дел Чехии Яном Липавским и министром иностранных дел Словакии Иваном Корцком посетили Киев, чтобы выразить свою солидарность с Украиной против российской агрессии.

Bmeia.gv.at Александер Шалленберг

На совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Шалленберг заявил, что считает реальной угрозу украинско-российского военного столкновения. Он рассказал, что накануне посетил линию фронта в Донецком бассейне вместе со своими чешским и словацким коллегами и увидел, насколько сложной является ситуация на востоке Украины. «Вновь возникла реальная опасность военного противостояния и агрессии на европейском континенте», — сказал Шалленберг. Он добавил, что в этот напряженный период странам Центральной Европы было важно подтвердить свою поддержку и солидарность с украинским народом и выразить свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Австрийский министр подчеркнул, что безопасность и стабильность Украины напрямую влияют на страны Центральной Европы. Он заявил, что в общих интересах европейского континента избегать военной конфронтации и агрессии. «XXI век, танками и ракетами границы не оформляем», — сказал Шалленберг.

По словам австрийского политика, в Евросоюзе существует консенсус по новым санкциям против России, который Австрия также поддержит, если российская военная агрессия против Украины продолжится. «Австрия поддержит пакет санкций. Да, нам будет больно, но больно будет всем. Хотим ли мы идти по этой дороге? Нисколько. Но, похоже, нам нужно использовать это как сдерживающий фактор», — пояснил он.