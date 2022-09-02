Артём Дубровский

Автор

Родился и проживает в городе Пенза, Пензенской области. По образованию — маркетолог. Больше пяти лет проводил праздники для детей и выступал в качестве ведущего мероприятий и капитана команды КВН. Геймер, гик и просто ценитель современной поп-культуры. В детстве играл в видеоигры — теперь ещё и пишет о них. Интересуется современным кинематографом, мультипликацией, индустрией видеоигр, комиксами, литературой. Собственно, о вещах из этих областей и пишет в ИА REGNUM. Пытается рассказывать о современной поп-культуре простым языком для тех, кто с ней не знаком.