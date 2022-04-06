В прошедшее воскресенье, 3 апреля, столичный киберспортивный комплекс Yota Arena принял у себя масштабный LAN-финал чемпионата России по интерактивному футболу 2022. Восемь сильнейших киберфутболистов со всей страны сражались за звание победителя и призовой фонд в размере 1 млн рублей в спортивном симуляторе FIFA 22. Кто победил и как прошёл турнир — читайте в материале.

Это первый за последние годы LAN-финал, на который не наложили свой отпечаток коронавирусные ограничения. Проход на Yota Arena для всех зрителей и болельщиков был бесплатным, а между матчами их ждала насыщенная шоу-программа.

Я очень люблю LAN-турниры, потому что на них собираются все мои друзья. Мы можем отлично провести время как до турнира, так и после. Ну и в плане эмоций LAN, конечно, дарит намного больше впечатлений, чем онлайн-турнир. Даниил Abeldos Абельдяев, победитель турнира.

Федерация компьютерного спорта России Чемпионат России по FIFA 22

Федерация компьютерного спорта России Комментаторы

Сами матчи проходили на консолях PlayStation 5 в режиме FIFA Ultimate Team (FUT). В них приняла участие восьмёрка лучших «фиферов» из СНГ-региона, прошедших отборочный и основной этапы турнира. За победу боролись:

Даниил Abeldos Абельдяев; Степан Funkisenator Михович; Артём Xal Халилов; Роберт Ufenok77 Фахретдинов; Антон klenoff Кленов; Максим ZaykaPoehali Борисов; Павел Pablo Скуратов; Антон Bones Костин.

По итогам четвертьфинальных матчей в полуфинал прошли Даниил Абельдяев, Роберт Фахретдинов, Павел Скуратов и Максим Борисов. Из них только двоим спортсменам предстояло оказаться в финале, а оставшимся двум — сразиться за почётное третье место.

В перерывах между проведением соревновательных этапов зрители могли поиграть в специально оборудованной фриплэй-зоне и понаблюдать за шоу-матчем между блогерами и спортивными комментаторами. В нём участвовали: Иван Slame Занин, Никита Finito Куриленко, Максим Goodmax Гутник, Герман gromjkeee Громов, Артем RisenHaha Кузьмин, Роман Нагучев и Сергей Kefir Никифоров.

Мне всё понравилось. Хочется отметить организацию, она на заоблачном уровне, как и всегда. Было уютно, весело, качественно, ребята огромные молодцы. Максим Гутник, блогер с почти миллионной аудиторией

В студию аналитики турнира также заглянули советник президента РФС Алексей Смертин и чемпион мира по пляжному футболу 2021 Андрей Котенев.

Я большой любитель интерактивного футбола, играю часто, по вечерам. Укладываю дочь и залипаю в FIFA на пару матчей. Я вообще ко всему интерактивному спорта отношусь хорошо, несколько раз смотрел и матчи по Dota 2 — есть у нас в сборной один любитель. Андрей Котенев

Честно говоря, я активно играю в компьютерные игры ещё с 12 лет — с 1987 года. Мой старший брат играл в футбол за юношескую сборную СССР и много ездил по разным странам. И вот однажды он привёз мне из Японии новенькую игровую приставку. Я обожал играть на ней в теннис и различные спортивные симуляторы тех времён. Дошло до того, что я так увлёкся, что отец начал меня постоянно журить. Он сказал: «Давай договоримся так. Сколько ты играешь в приставку, столько же времени будешь проводить и на футбольном поле. Хочешь час играть в приставку — будь готов час бегать с мячом». И этот метод отлично работал. У меня была реакция, которой можно было только позавидовать. И все навыки, полученные в видеоиграх, я всегда старался переносить на футбольное поле. Алексей Смертин

Федерация компьютерного спорта России Участник чемпионата России по FIFA 22

Полуфинальные матчи закончились победами Даниила Abeldos Абельдяева (со счётом 2:0) и Максима ZaykaPoehali Борисова (со счётом 2:0).

Момент-сюрприз — это, конечно же, выход в финал ZaykaPoehali. Он сам себя называет королём камбеков, что очень ему подходит. Я не слишком хорошо знаком с его игрой, но это точно одно из главных событий со времён появления в комьюнити 16-летнего Стёпы Миховича. Роман Нагучаев, комментатор МАТЧ-ТВ

Роберт Фахретдинов и Павел Скуратов, в свою очередь, отправились доказывать своё превосходство в матче за третье место. Победителем из него вышел Pablo со счётом 2:1.

Наверное, больше всего меня порадовал матч за третье место, очень жаль, что парни не вышли в финал. Просто Abeldos сейчас находится в такой сумасшедшей форме, что вряд ли ему кто-то может составить конкуренцию. Тем не менее матчи за третье место были невероятными, очень жаль, что это не матчи за золото. Роман Нагучаев, комментатор МАТЧ-ТВ

Федерация компьютерного спорта России Болельщики

Федерация компьютерного спорта России Болельщики

Турнир завершился напряжённым матчем за звание чемпиона. В нём победил Даниил Abeldos Абельдяев со счётом 2:0.

Финал мне очень понравился. Наконец-то пандемия начинает отступать и на турнирах появляются зрители. Это очень приятно, надеюсь, что на следующих соревнованиях их будет ещё больше. Организация, как обычно, на самом высшем уровне — по-другому на турнирах от ФКС России и не бывает. Ну и вообще, как финал может не нравиться, когда ты выигрываешь турнир? Даниил Abeldos Абельдяев, победитель турнира

По итогам LAN-финала призовой фонд турнира распределился следующим образом:

Даниил Abeldos Абельдяев — 500 тыс. рублей; Максим ZaykaPoehali Борисов — 300 тыс. рублей; Павел Pablo Скуратов — 200 тыс. рублей.