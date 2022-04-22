Уже 29 апреля издательство «МИФ» выпустит в России полностью локализованную версию «Преданий Олимпа» — яркого и остросоциального комикса, позволяющего взглянуть на греческую мифологию через призму современного восприятия. За несколько дней до официальной премьеры редакция ИА REGNUM получила свою копию необычного проекта. О ней и пойдёт речь.

Рэйчел Смайт «Предания Олимпа». Книга первая. 2022

«Предания Олимпа» создала новозеландская художница Рэйчел Смайт. Изначально она публиковала работу на онлайн-платформе Webtoon и уже за первый месяц смогла привлечь на свою страницу тысячу подписчиков. Сейчас, спустя четыре года, на комикс подписаны около 5,5 млн человек, а суммарно его прочитали порядка миллиарда раз. Что делает «Предания Олимпа» абсолютным лидером и флагманским проектом Webtoon.

За годы существования комикс успел обрасти самыми разными регалиями. Так, он является обладателем престижной премии Харви «Книга года», а также номинантом на премию Айснера и Ринго. Комикс становился бестселлером №1 по версии New York Times, а также победителем премии Goodreads 2021 в категории Best Graphic Novels & Comics («Лучшая графическая новелла и комикс»). Сейчас «Предания Олимпа» готовятся покорить ещё один рубеж — в 2019 году стало известно, что комикс получит телеадаптацию, которая, вероятно, выйдет на Netflix.

О чём же, собственно, комикс? «Предания Олимпа» — это современная адаптация древнегреческого мифа «Похищение Персефоны», сильно меняющая «оболочку» первоисточника, но оставляющая неизменной его суть. Местные боги живут в шикарных пентхаусах, разъезжают на дорогих автомобилях, а в свободное время закатывают безумные вечеринки с оргиями. И, конечно же, строят козни друг другу и простым смертным, неудачно посягнувшим на их божественное величие.

В этой интерпретации Аид — мрачный, но чувственный и обаятельный бизнесмен, мечтающий найти настоящую любовь и отталкивающий от себя всех близких ему людей. А Персефона — наивная провинциальная девчушка, впервые оказавшаяся на Олимпе и не понимающая, как вести себя в компании влиятельных, богатых и совершенно прогнивших богов. Волею случая они знакомятся на вечеринке у Зевса, а потом влюбляются и начинают очень осторожно и неловко выстраивать отношения.

На первый взгляд, «Предания Олимпа» — это очередная комикс-версия «Пятидесяти оттенков серого». Эдакая нереалистичная, но очень эмоциональная история любви между богатым успешным красавцем и глуповатой, но обаятельной простушкой, которой удаётся завоевать его сердце. Но чем дальше погружаешься в сюжет этого произведения, тем объёмнее становятся герои и тем сильнее выпячиваются другие, не менее важные темы и проблемы.

В частности, автор довольно открыто говорит о сексуальном насилии и рефлексии над различными психологическими травмами, а также критикует романтизацию токсичных отношений. Несмотря на то, что местные главные герои — боги, они ведут себя также как самые обычные люди и совершают те же самые ошибки. Что, впрочем, очень органично вписывается в логику повествования, вспоминая какими «непростыми» существами были боги в греческой мифологии.

«Предания Олимпа» — это стильный и очень чувственный комикс, которому удаётся и заглянуть далеко в прошлое и довольно реалистично изобразить настоящее. Для кого-то он станет пособием по тому, как не нужно строить отношения и вести себя в социуме. А для кого-то просто сыграет роль романтичной истории, помогающей на время отвлечься от тягот реального мира. В любом случае, прочитать его стоит. Как минимум, чтобы оценить работу, получившую такое признание и такое количество престижных наград.