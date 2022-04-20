Всего через несколько дней, 25 апреля, издательство «МИФ» выпустит в России локализованную версию комикса «Полный дом призраков» — добрую историю о дружбе и семье за авторством французского сценариста Мистера Тана (Антуана Доля) и художника Йомги Дюмона. Мне удалось ознакомиться с произведением до его официального релиза и найти немало приятных отсылок на классическую «готику для детей», вроде «Семейки Аддамс», «Монстров на каникулах» и «Кошмара перед Рождеством». Впрочем, обо всём по порядку.

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

События комикса разворачиваются в провинциальном городке с говорящим названием «Чудовиль». Местные обитатели наслаждаются размеренным образом жизни и не знают забот — единственное, что их беспокоит, это пугающий заброшенный особняк, уже несколько веков располагающийся на таинственной улице Вздохов. Все обходят проклятый старый дом (всё как в одной небезызвестной песне) стороной и строят самые разные теории о том, что же в нём на самом деле творится. А творятся там, как следует из названия комикса, призраки. Миловидные, забавные и ужасно обаятельные привидения, которые любят подшучивать над жильцами и устраивать им разнообразные розыгрыши.

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Одними из таких жильцов становятся циничный девятилетний мальчик Элиот и его вечно занятые родители-бизнесмены. Ребёнок в отсутствие должного внимания со стороны мамы и папы тут же находит общий язык с призраками, которые оказываются хоть и жутковатыми, но ужасно добродушными людьми, и ввязывается в различные приключения на грани мира живых и мёртвых. В дальнейшем мы, конечно же, увидим, и как мальчик смягчается, и как привидения начнут фактически заменять ему родителей.

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

«Полный дом призраков» — это первая часть серии, и по своей структуре она напоминает скорее один большой эпизод современного мультсериала. Нас знакомят с героями, обозначают мотивацию всех действующих лиц и тут же сталкивают с проблемой в лице суровой охотницы на привидений Ульрики фон Паприки.

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Приятно, что справляться с ней персонажи будут не при помощи насилия или агрессии, а используя юмор и смекалку. На выходе получается крайне забавная история для читателей всех возрастов, которая поднимает важные темы и делает это весело — не навязывая тяжеловесную мораль, а объясняя всё через действия и эмоции персонажей.

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

И да, как уже было сказано, «Полный дом призраков» ужасно (в контексте происходящих здесь событий это самое подходящее слово) похож на «Семейку Аддамс» и «Монстров на каникулах». Здесь предостаточно циничного чёрного юмора, умело вписанного в добрый посыл, и приятных персонажей-мертвяков, о каждом из которых хочется увидеть отдельную историю в подобном формате. Всё это приправлено холодной цветовой гаммой иллюстраций и немного гротескным дизайном главных героев, создающими правильное «жутковатое» настроение.

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Издательство «МИФ» Комикс «Полный дом призраков». Мистер Тан, Йомги Дюмон

Комикс подойдёт тем, кто любит истории формата «страшилки у костра» и оценит многочисленные реверансы в сторону бессмертной классики поп-культуры, вроде «Охотников за привидениями» Айвана Райтмана. Ждём продолжения.