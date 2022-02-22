Horizon Forbidden West удалось наделать немало шума ещё до своего официального релиза. Во-первых, это продолжение флагманской франшизы консолей PlayStation. Во-вторых, это один из самых больших, амбициозных и дорогих проектов 2022 года с претензией на звание «лучшей игры года». А в-третьих, рецензии на Forbidden West, написанные профильными журналистами и критиками, оказались подозрительно похожими друг на друга — включая постоянные сравнения с Mass Effect 2 и восторженные комментарии о вообще всех элементах игры. Дошло до того, что в Сети зародился мем о таинственной «методичке» от Sony, по которой все обзорщики писали свои тексты.

Скриншот из игры Horizon: Forbidden West Horizon Forbidden West

Редакция ИА REGNUM получила пресс-копию Horizon Forbidden West во второй волне, поэтому у меня было предостаточно времени, чтобы сравнить свои ощущения от игры с уже опубликованными рецензиями. А заодно выяснить — существует ли та самая «методичка» и правы ли журналисты, осыпающие проект комплиментами. Далее я постараюсь разобрать самые часто встречающиеся во всемирной паутине заявления, вопросы и мифы, связанные с Forbidden West, и поделюсь своим мнением о новом детище студии Guerilla Games.

Нужно ли проходитьHorizonZeroDawn?

Этот вопрос чаще всего задают игроки, клюнувшие на красочные ролики Forbidden West, но при этом не знакомые с сюжетом первой части. Простой ответ — нет, тратить деньги и время на полное прохождение оригинала совсем не обязательно, хоть и желательно. Первые пять-восемь минут сиквела будут посвящены именно пересказу сюжета Horizon Zero Dawn. Причём пересказу обстоятельному и очень детальному. Игрокам расскажут, из-за чего местный мир «скатился» до первобытно-общинного строя, откуда появились вездесущие роботы-динозавры, чем так важна наша главная героиня Элой и кто такой таинственный Сайленс. Вопросов после этой исторической вставки не остаётся, а далее она очень плавно перетекает в основной сюжет Forbidden West — словно вы сами только что прошли оригинал.

Скриншот из игры Horizon: Forbidden West Horizon Forbidden West

ForbiddenWest — самая красивая игра современности?

Разные люди дадут разные ответы на этот вопрос, в зависимости от своих предпочтений и насмотренности. Но в моём случае это уверенное «да». В Horizon Forbidden West невероятная проработка визуальной части, позволяющая часами любоваться происходящим на экране. А ещё это одна из тех игр, про которые справедливо сказать «почти не отличить от кино» — благодаря фотореалистичной графике и очень плавной анимации герои выглядят словно живые люди. Со своими натуралистичными особенностями внешности и мимики.

Guerilla Games действительно проделала выдающуюся работу над визуалом. Каждые несколько минут прохождения игру хочется ставить на паузу, заходить в фото-режим и просто делать красивые кадры. Причём с детализацией и проработкой повезло не только героям-людям, но и многочисленным механическим монстрам, а также элементам окружения.

Правда, у подобного подхода есть и минусы. Так, в первые часы игры создаётся ощущение, словно на всю картинку в Forbidden West наложили фильтр «усиления резкости», отчего сфокусироваться на изображении бывает сложно, а уже после получаса игры глаза начинают болеть. Со временем к этому привыкаешь, но поначалу адаптироваться к местному визуалу может быть сложно — словно разработчикам не удалось провести чёткую грань между компьютерной графикой и реалистичным отображениям живых людей, к которым привык наш глаз.

Скриншот из игры Horizon: Forbidden West Horizon Forbidden West

Что насчёт «располневшей» Элой?

С выхода самого первого геймплейного трейлера Forbidden West в Сети появляются стоп-кадры с изображением Элой, словно набравшей несколько килограммов лишнего веса. Особо жестокие обитатели всемирной паутины сразу начали делать обидные мемы на эту тему и винить разработчиков в «потакании бодипозитивной повестке». Однако на практике всё оказалось куда проще — внешность Элой в самой игре нисколько не изменилась, а все кадры с «располневшей» героиней можно списать на неудачные ракурсы и захват анимации. Поэтому ценители женской красоты могут не переживать. Элой всё ещё молода, стройна и прекрасна.

https://twitter.com/Max_Wumpa/status/1399314397949009920

ВForbiddenWest героиня получила должное раскрытие и стала интересной?

К сожалению, нет. Элой — приятный, но при этом ужасно неинтересный и скучный персонаж — что фатально для игры, в которой нужно будет около 50 часов слушать комментарии главной героини. Со времён Zero Dawn она повзрослела, по-новому осмыслила некоторые аспекты своего бытия, но глобально не изменилась. Перед нами всё ещё эталонная «Мэри-Сью»: сильная, независимая и всегда побеждающая любого врага, каким бы сильным он ни казался. А из-за груза ответственности, который ложится на её плечи в Forbidden West, героиня становится ещё более унылой и нудной. Большую часть времени она будет сокрушаться о своей миссии по спасению мира, умышленно отталкивать от себя близких людей и выдавать пафосные тирады на тему «если не я, то мы все умрём».

При этом Элой не замолкает практически ни на секунду. Она комментирует окружение, сама с собой обсуждает встреченных персонажей, проговаривает вслух решение головоломок и постоянно указывает игроку, куда идти и что делать. А учитывая тот факт, что комментарии героини не отличаются остроумностью, то выслушивать их рано или поздно станет сродни пытке.

Скриншот из игры Horizon: Forbidden West Horizon Forbidden West

Второстепенные задания стали лучше. Теперь они на уровне «Ведьмака 3»

С этим тезисом можно согласиться лишь наполовину. Да, Guerilla Games проделала невероятную работу над ошибками и действительно сильно «прокачала» побочные задания. Теперь зачищать карту и общаться со встреченными героями стало интересно, а за выполнение таких сайд-миссий можно получить ценные предметы экипировки и сведения об игровом мире. Однако в большинстве случаев это всё ещё задания формата «подай-принеси» или «зачисти область от противников». Периодически в них встречаются неожиданные сюжетные повороты и очень колоритные персонажи, но уровень третьего «Ведьмака» пока ещё не достигнут.

С другой стороны, «Ведьмак» брал сюжетом и диалогами, но разочаровывал игровым процессом. В Forbidden West же баланс соблюдён куда лучше — даже на самом проходном побочном задании будет интересно помахать копьём или пострелять из лука.

Скриншот из игры Horizon: Forbidden West Horizon Forbidden West

Причём здесьMass Effect 2?

Дело в том, что ещё в первой трети игры в распоряжении Элой окажется собственная база для планирования дальнейших операций. Там можно будет спокойно улучшить снаряжение, пообщаться с товарищами по оружию и обсудить пройденные миссии. Сравнение с «Нормандией» из Mass Effect напрашивается само собой — а заодно и с любой другой игрой, выпущенной студией Bioware за последние 15 лет. А ещё с The Outer Worlds, Greedfall и другими ролевыми проектами с наличием сопартийцев.

Однако именно с Mass Effect 2 новую часть Horizon роднит важный сюжетный элемент — самоубийственная миссия в финале. Рассказывать о ней со спойлерами дело неблагодарное, поэтому стоит упомянуть лишь, что по накалу страстей она не сильно уступает вторжению на базу коллекционеров в финале Mass Effect 2.

Таким образом, сравнение с Mass Effect 2 в каждом втором обзоре оказалось не случайным — оно просто лежит на поверхности. Маловероятно, что волшебная «методичка» от Sony всё же существует. Просто рецензенты взяли самый очевидный и понятный для читателя-геймера пример.

Скриншот из игры Horizon: Forbidden West Horizon Forbidden West

Как работаетDualSense?

Проходить Forbidden West именно на PlayStation 5 интересно не из-за графики и производительности (на PlayStation 4 игра тоже выглядит очень порядочно), а из-за новомодных «фишек» геймпада. Каждый выстрел из лука ощущается физически, благодаря адаптивным куркам, а разное оружие очень по-разному «откликается» на использование. Впрочем, в том же Deathloop отдача при стрельбе была реализована на порядок лучше, а застревающие курки при заклинивании оружия почему-то никто так и не пытается повторить.

Однако у Forbidden West здесь есть мощное конкурентное преимущество — вибрация. Игрок своими руками может прочувствовать падение каждой капли дождя, стоптанную землю под ногами героини или рык особо мощных робо-зверей. Подобной реализации вибрации я пока не встречал ни в одной игре на PlayStation 5, кроме Astro’s Playroom. Однако её не стоит брать в расчёт, так как это всё же скорее технодемка, нежели полноценный проект.

Скриншот из игры Horizon: Forbidden West Horizon Forbidden West

Брать или не брать?

Horizon Forbidden West — это идеальный сиквел и очень крепкая игра с большими амбициями. Она практически безупречна с технической точки зрения и заставляет постоянно ахать от мысли «до чего дошёл прогресс». В плане сюжета, побочных заданий и проработки героев (особенно самой Элой) всё не так радужно, но приятные ощущения от геймплея и картинки точно перекроют любые минусы. Поэтому если вы хотите получить дорогое «кино» продолжительность в 50 с лишним часов реального времени, то ни в коем случае не проходите мимо — это действительно один важнейших проектов этого года.