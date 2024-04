Сегодня, 25 февраля, состоялся долгожданный релиз Elden Ring — самой амбициозной игры студии From Software, созданной в сотрудничестве с автором «Игры престолов» Джорджем Мартином. Новое детище креативных японцев уже получило от критиков 97 баллов из 100 на Metacritic, что говорит об очевидном успехе. К слову, эта оценка на порядок выше, чем у третьей части «Ведьмака» или недавней Horizon Forbidden West. Но на одном уровне с GTA V, Red Dead Redemption 2 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild — самыми обожаемыми играми последнего десятилетия.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

За неделю с получения пресс-копии мне удалось провести в чарующем и опасном мире Elden Ring около 50 часов реального времени, но даже этого внушительного срока не хватило на полное прохождение игры. Поэтому я пока воздержусь от выставления финальной оценки, но постараюсь подробно рассказать о тех аспектах проекта, которые волновали геймеров до релиза больше всего.

Это ещё один Dark Souls?

Да, разработчики из From Software не стали изобретать велосипед и решили в очередной раз порадовать фанатов той рабочей формулой, по которой создавались все предыдущие проекты студии. Если Sekiro: Shadows Die Twice можно считать неоднозначным, но смелым геймдизайнерским экспериментом, то Elden Ring — это умелая полировка уже состоявшихся идей и механик. Игра выглядит и дарит ровно те же ощущения, что и Dark Souls (а, в частности, третья часть серии), пусть и с некоторыми изменениями и очевидным увеличением масштабов. Более того, если вы проходили все предыдущие проекты франшизы, то Elden Ring будет дарить неотпускающее чувство дежа-вю. Во многом из-за того, что хитрый (или ленивый) Хидэтака Миядзаки не только засунул в своё новое творение все излюбленные «фишки» студии, но и не постеснялся использовать модели, анимации и визуальные эффекты из «Тёмных душ». На выходе получилась вроде бы новая, но при этом уж слишком знакомая и давящая на чувство ностальгии игра.

Безусловно, команда From Software проделала фантастическую работу и смогла удивить целым рядом приятных нововведений, но всё это не отменяет главного: Elden Ring — это логичная эволюция Dark Souls III, а никак не «другая игра», о чём периодически говорилось в рекламных кампаниях и заявлениях критиков. А ещё в ней просто запредельное количество отсылок на прошлые проекты From Software. Самую жирную из них (и самую приятную) можно будет найти уже в первый час исследования локаций, а другие откроются по мере прохождения основного сюжета.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Каким получился открытый мир?

Многочисленные сравнения с The Legend of Zelda: Breath of the Wild от журналистов оказались не случайными — устройство Elden Ring действительно очень напоминает огромную карту из «Зельды». И дело не в масштабах или схожести отдельных локаций, а в том ощущении «первооткрывательства», которое дарит изучение этого мира. Здесь нет десятка вопросительных знаков или одинаковых побочных заданий, как в играх от Ubisoft, но при этом есть очень насыщенные врагами и секретами открытые пространства. За ручку водить никто не будет: решил сойти с основной дороги и самостоятельно поизучать местные красоты в поиске чего-то интересного — получай целое секретное подземелье, опасного дополнительного босса или мощный предмет экипировки. Разработчики Elden Ring в целом очень поощряют любопытство игрока, но при этом не заставляют «пылесосить» все локации в обязательном порядке.

С другой стороны, местный открытый мир добавляет особой гибкости игровому процессу и прохождению сюжетных локаций. Например, если ты дошёл до обязательного босса и понимаешь, что никак не можешь с ним справиться, то уже не обязательно лезть за подсказками в интернет или бросать геймпад в стену. Вместо этого можно вернуться в предыдущую область, спокойно пройти все подземелья, которые пропустил, найти парочку полезных секретов, получить ресурсы для улучшения экипировки и вернуться к боссу уже во всеоружии. И такой подход не ощущается затянутым «гриндом», как, бывало, в предыдущих частях Dark Souls, а скорее прохождением интересного побочного задания — потому что на протяжение всего процесса прокачки ты видел новые локации, новых врагов и новых интересных персонажей.

Впрочем, любителям путанных замков и более коридорных областей из Dark Souls не стоит переживать. В Elden Ring есть и более привычные для фанатов серии локации, просто теперь они разделены секциями открытого мира. А уж если вы не получаете удовольствия от процесса исследования, то можно просто «проскакать» эти части карты на своём верном коне и сразу перейти к прохождению сюжетного контента.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Elden Ring легче, чем Dark Souls?

Нет, не легче. Но в ней очень по-другому ощущается баланс сложности. В Dark Souls игроку приходилось продираться через непростые, но всё же проходимые локации, чтобы в самом конце встретиться с боссом — своеобразным экзаменом, проверяющим все знания и навыки, которые геймер обрёл до этого. Сложно было всегда, и ты всегда был к этому готов.

В Elden Ring же бывают и менее очевидные сочетания. Например, локация может оказаться элементарной, а босс совершенно непроходимым. Или наоборот: сложное подземелье с кучей ловушек и врагов будет завершать босс, который умирает всего с пары сильных ударов. Из-за этого бывает очень сложно словить нужный настрой и адекватно подготовиться к дальнейшим испытаниям. Потому что прохождение лёгкой локации создаёт ложное ощущение безопасности, которое потом с треском разбивается о невероятно сильного босса, словно взятого откуда-то из конца игры. Очевидный итог — злость и разочарование. Впрочем, для особенно хардкорных игроков такой подход станет скорее плюсом.

Однако в игре появилось очень много побочных способов облегчить себе жизнь при сражениях с мощными негодяями — использовать их совсем не обязательно, но они могут сберечь нервы молодого искателя приключений в этом мрачном мире. Например, теперь на помощь можно призывать не только других игроков, но и специальных боевых духов, которые будут встречаться на протяжение всего прохождения. Они не способы уничтожить босса самостоятельно, но могут отвлечь его внимание на несколько секунд, что даст протагонисту время на передышку, восстановление здоровья или нанесение нескольких метких ударов. А ещё этих духов можно усиливать за специальный ресурс, который можно найти на локациях.

Помимо этого, в игре появилась полноценная система крафта — опять же немного напоминающая аналогичную из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Теперь найденную траву, камень или гриб можно превратить в полезный предмет: стрелу для лука, усиливающее зелье или, например, огненное покрытие для оружия. Это настоящий рай для любителей симуляторов выживания и совсем необязательный элемент геймплея для всех остальных. Так, мне удалось пройти большую часть Elden Ring вообще без какого-либо крафта.

А вот стелс (скрытное прохождение), перекочевавший в Elden Ring прямиком из Sekiro получился совсем невнятным. Да, мимо некоторых врагов можно аккуратно проползти, не вступая в бой, но особой практической пользы от этого не ощущается. На открытых локациях можно просто проехать мимо на коне, а в закрытых помещениях спокойно пробежать мимо даже большой группы неприятелей. Да и в целом вид бронированного воина с тяжёлым оружием, который на корточках крадётся мимо какого-нибудь скелета, вызывает скорее улыбку.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Ощущается ли участие Джорджа Мартина в сюжете?

К сожалению, нет. Сюжет Elden Ring — это довольно стандартная история об очередном разрушенном королевстве и опьянённых властью правителях. Правда, теперь в ней отчётливо читаются мотивы из историй о короле Артуре (включая рыцарей круглого стола) и мифологии разных народов. Но глобально это всё то же мрачное фэнтези, которое пишут сценаристы From Software уже больше десяти лет, постоянно ссылаясь на мангу Berserk. Есть могущественный артефакт, который позволяет спасти или разрушить мир. Есть несколько безумных полубогов, владеющих обломками артефакта. Есть избранный мертвец, который должен всех победить и поставить точку в этой истории. В общем-то, всё как всегда.

Конечно же, не обошлось без колоритных второстепенных персонажей и довольно неожиданных дополнительных заданий, но и в их создании совсем не ощущается рука Мартина. А жаль — с безумной фантазией Хидэтаки Миядзаки и писательским мастерством автора «Игры престолов» сюжет Elden Ring мог превратиться в нечто совсем уникальное. Это не значит, что у From Software получился неинтересный мир и герои — наоборот, в Elden Ring мы получаем самую высокую концентрацию изобретательно придуманного контента за все предыдущие игры студии. Просто громкие слова об участии Мартина в создании мира и сюжета стоит воспринимать скорее как пиар-акцию для привлечения внимания к игре.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Стоит ли в это играть?

Безусловно, да. Не пройдя игру до самого конца, я не могу выставить ей финальную оценку. Но даже если окончание Elden Ring разочарует, то это всё ещё будет выдающееся приключение. Большое, качественное, красивое, проработанное до мелочей и во многих аспектах неожиданное. Фанаты Dark Souls, Demon’s Souls, Bloodborne и Sekiro точно останутся довольны, а новички смогут запрыгнуть в давно идущий по рельсам From Software поезд хайпа.

Правда, я всё ещё не могу порекомендовать Elden Ring как лучшую игру для новичков в этом жанре. Ко многим специфическим особенностях проектов от From Software здесь добавился открытый мир, который может очень сильно отвлечь и напугать неподготовленного геймера. Правильнее будет начинать с Dark Souls III, которая точно даст понять, нравится вам такой формат или нет.