Прошедший год оказался не самым простым для игровой индустрии и рядовых геймеров. Постоянные переносы из-за пандемии коронавируса, дефицит консолей нового поколения, подорожание игр и оглушительные провалы именитых разработчиков — всё это лишь малая часть того, чем «запомнился» 2021-й. Однако не стоит отчаиваться, ведь новый год уже готовит нам десятки больших, увлекательных и качественных (по крайней мере, так заверяют сами разработчики) релизов. На горизонте уже маячат сиквел Horizon: Zero Dawn и новое творение студии From Software, а чуть позже к ним присоединятся и другие ожидаемые проекты — например, новая часть обожаемой и игроками, и критиками God of War.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

В преддверии первых релизов 2022 года корреспондент ИА REGNUM составил список самых масштабных, интригующих и обсуждаемых игр, на которые мы потратим следующие 12 месяцев. Среди них найдутся как очевидные «тяжеловесы», так и перспективные аутсайдеры.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction («Эвакуация»)

Жанр: Кооперативный тактический шутер

Дата выхода: 20 января

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Luna, Stadia

Чего ждать: Напряжённого кооперативного экшена, в котором отряду из трёх оперативников предстоит сражаться с эволюционирующей инопланетной угрозой и спасать мирных жителей. В отличие от других представителей жанра, Extraction будет отличаться более медленным темпом, суровыми условиями для выживания и поощрением скрытного прохождения. А в качестве приятного бонуса разработчики обещают несколько знакомых лиц из Rainbow Six Siege.

Pokemon Legends Arceus

Жанр: Ролевой экшен

Дата выхода: 28 января

Доступные платформы: Nintendo Switch

Чего ждать: Первого полноценного приключенческого экшена с элементами RPG в истории франшизы Pokemon. Игрокам предстоит изучать покемонов в регионе Синно (срисованном с Японии XIX века) свободно перемещаться по красочному открытому миру и участвовать в схватках с другими тренерами и их подопечными. Сюжетно Legends Arceus станет приквелом ко всем остальным проектам Pokemon.

Dying Light 2: Stay Human

Жанр: Экшен с элементами выживания

Дата выхода: 4 февраля

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Чего ждать: Адреналинового зомби-боевика с упором на паркур и битвы с использованием холодного оружия. Разработчики обещают нелинейный сюжет со множеством моральных выборов и кооперативный режим для четырёх игроков.

Elden Ring

Жанр: Ролевой экшен

Дата выхода: 25 февраля

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Ещё одного хардкорного шедевра от студии From Software — на этот раз при участии создателя «Игры Престолов» Джорджа Мартина. При этом Elden Ring станет первой игрой студии с полноценным открытым миром и путешествиями верхом. Сам Хидетака Миядзаки (глава From Software) отмечает, что это самая близкая игра к его личному пониманию «идеала».

Horizon: Forbidden West

Жанр: Приключенческий экшен

Дата выхода: 18 февраля

Доступные платформы: PS4, PS5

Чего ждать: Продолжения истории охотницы Элой, путешествующей по миру на стыке древности и высокотехнологичного будущего. В Forbidden West её ждут новые просторы, новые приключения и, конечно же, новые роботизированные противники — в трейлерах уже показали механических рапторов, броненосцев, слонов, анаконд и бабуинов.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Жанр: Ролевой экшен

Дата выхода: 18 марта

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Сюжетного ответвления самой первой игры в культовой ролевой франшизе Final Fantasy. Игроки возьмут на себя управление мужчиной по имени Джек, который пытается уничтожить силы Хаоса и вернуть свет в королевство Корнелия. Интересным проект будет в первую очередь для фанатов оригинальной Final Fantasy, так как разработчики обещают показать многие знаковые события под другим, неожиданным углом.

Tiny Tina’s Wonderlands

Жанр: Шутер с элементами ролевой игры

Дата выхода: 25 марта

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Очередной безумной истории от авторов Borderlands. На этот раз события игры будут разворачиваться в фэнтезийном средневековье, у игроков впервые появится возможность с нуля создать собственного персонажа, а сюжет будет изобиловать отсылками на культовые жанровые произведения и, конечно же, настольную ролевую игру Dungeons & Dragons.

Marvel’s Midnight Suns

Жанр: Тактическая ролевая игра

Дата выхода: Март

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Чего ждать: Крайне необычного эксперимента — пошаговой тактической игры от создателей XCOM про популярных супергероев из комиксов Marvel. Геймеры смогут создать уникального персонажа-сверхчеловека и поставить его во главе отряда Midnight Suns, которому предстоит покончить с тиранией хитрой демоницы Лилит. Обещают 13 доступных героев, тактическое разнообразие и множество мощных суперспособностей.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Жанр: Шутер в открытом мире

Дата выхода: 8 декабря

Доступные платформы: PC, Xbox Series X/S

Чего ждать: Новой возможности прогуляться по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, заселённой кровожадными мутантами, фантастическими аномалиями и жестокими бандитами. Разработчики обещают, что геймеров удивит большой открытый мир и богатый арсенал вооружения — не должна подкачать и знаменитая атмосфера серии S.T.A.L.K.E.R. Недаром Heart of Chernobyl является, пожалуй, самой ожидаемой игрой последних лет для геймеров из России и стран СНГ.

Forspoken

Жанр: Ролевой экшен

Дата выхода: 24 мая

Доступные платформы: PC, PS5

Чего ждать: Яркого и адреналинового экшена о девушке из Нью-Йорка, которая волею судьбы оказывается главной героиней опасного приключения в далёкой фантастической стране. Геймерам предстоит много сражаться, перемещаться по красочному миру Атии и комбинировать различные боевые заклинания для достижения тактического преимущества перед врагами.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Жанр: Приключение

Дата выхода: Весна 2022 года

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Чего ждать: Первой масштабной LEGO-игры за последние несколько лет. В Skywalker Saga войдёт сюжет всех девяти основных эпизодов «Звёздных войн», приправленный головоломками и фирменныv для серии юмором с участием забавных пластиковых человечков.

Warhammer 40,000: Darktide

Жанр: Кооперативный шутер

Дата выхода: Весна 2022 года

Доступные платформы: PC, Xbox Series X/S

Чего ждать: Ураганного экшена на просторах мрачной вселенной Warhammer 40,000. Команде из четырёх человек предстоит с боем прорываться через орды адептов Хаоса и искать оптимальную тактику для победы над могущественными боссами. По словам разработчиков из студии Fatshark, проект сохранит геймплейное ядро от Warhammer Vermintide, но дополнит его проработанной механикой стрельбы.

Saints Row

Жанр: Приключенческий экшен

Дата выхода: 23 августа

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Полного переосмысления популярной экшен-франшизы. Игрокам предстоит покорить вымышленный город Санто-Илесо и победить три могущественные банды, пытающиеся прибрать его к рукам. Разработчики обещают множество геймплейных нововведений, а также самый подробный редактор персонажа в истории серии Saints Row.

Redfall

Жанр: Кооперативный шутер

Дата выхода: Лето 2022 года

Доступные платформы: PC, Xbox Series X/S

Чего ждать: Кооперативного экшена про группу молодых людей со сверхспособностями, которая пытается спасти городок Редфолл от нашествия легиона вампиров. Обещают четырёх уникальных персонажей, открытый мир и фирменные геймплейные «фишки» от студии Arkane — создателя Dishonored, Prey и Deathloop.

Bayonetta 3

Жанр: Экшен

Дата выхода: Третий квартал 2022 года

Доступные платформы: Nintendo Switch

Чего ждать: Новых приключений обаятельной ведьмы Байонетты, которая превращает любое сражение в смертоносный танец с участием рук, ног, пистолетов и ужасающих монстров из преисподней. Судя по первому трейлеру, основной акцент в триквеле будет сделан на масштабных и кинематографичных схватках с огромными боссами.

Starfield

Жанр: Ролевая игра

Дата выхода: 11 ноября

Доступные платформы: PC, Xbox Series X/S

Чего ждать: Ролевой игры, напоминающей прошлые релиз Bethesda (вроде TES V: Skyrim и Fallout 4), но с куда большим размахом и научно-фантастическим сеттингом. Персонажу игрока предстоит исследовать далёкие планеты, вступать в диалоги со сотнями уникальных и детально прописанных персонажей, а также разгадывать тайны инопланетных цивилизаций.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Жанр: Приключенческий экшен

Дата выхода: —

Доступные платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S

Чего ждать: Комедийного боевика про команду суперзлодеев, которая пытается ликвидировать сильнейших супергероев Земли. Обещают поддержку кооперативного режима для четырёх игроков и обилие чёрного юмора.

Splatoon 3

Жанр: Соревновательный шутер

Дата выхода: —

Доступные платформы: Nintendo Switch

Чего ждать: Невероятно красочного командного экшена, в котором люди-кальмары используют краску вместо оружия и соревнуются в закрашивании территории соперника на скорость. В триквеле геймеров ждёт новая центральная локация, а также множество новых видов оружия.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Жанр: Тактическая стратегия

Дата выхода: —

Доступные платформы: Nintendo Switch

Чего ждать: Глубокой тактической игры в яркой обёртке с участием Марио и неугомонных кроликов из Raving Rabbids.

A Plague Tale: Requiem

Жанр: Приключенческий экшен с элементами выживания

Дата выхода: —

Доступные платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Чего ждать: Сурового сюжетного приключения двух детей, пытающихся выжить в разгар эпидемии чумы и гонений со стороны Инквизиции.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Жанр: Приключенческий экшен

Дата выхода: —

Доступные платформы: Nintendo Switch

Чего ждать: Продолжения одной из самых высоко оценённых видеоигр всех времён. Подробностей о сиквеле Breath of the Wild 2 пока преступно мало — известно лишь, что Линку вновь предстоит спасать королевство Хайрул и исследовать огромный открытый мир.

Sonic Frontiers

Жанр: Приключенческий экшен

Дата выхода: —

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Чего ждать: Трёхмерной игры про синего ежа Соника в открытом мире. Подробности игрового процесса проекта пока не раскрываются.

GhostWire: Tokyo

Жанр: Приключенческий экшен

Дата выхода: —

Доступные платформы: PC, PS5

Чего ждать: Мистического приключения на просторах Токио, который захватили злые духи. Игрокам предстоит путешествовать по городу и побеждать призраков при помощи древней магии и смертоносных боевых искусств.

Hogwarts Legacy

Жанр: Ролевая игра

Дата выхода: —

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Самой большой и проработанной игры по «Гарри Поттеру» из когда-либо созданных. Геймеры смогут побывать в Хогвартсе образца XIX века и создать своего уникального подростка-волшебника.

God of War: Ragnarok

Жанр: Экшен

Дата выхода: —

Доступные платформы: PS4, PS5

Чего ждать: Завершения приключений сурового спартанца Кратоса в мифической Скандинавии. Судя по названию проекта, игроков ждёт масштабная война богов и чудовищ, в центре которой окажутся и главные герои. И, ещё вероятнее, значительная часть сюжета новой God of War будет посвящена происхождению Атрея.