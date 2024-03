Уходящий год показал, что разработчики видеоигр адаптировались к непростым условиям, навязанным пандемией коронавируса, и научились творить, невзирая на окружающие их обстоятельства. Да, 2021-й не стал рекордсменом по количеству неоспоримых игровых хитов, но всё же подарил геймерам десятки больших, интересных и очень качественных проектов. Корреспондент ИА REGNUM решил подвести итоги этих непростых 12 месяцев и рассказать о самых важных и высоко оценённых релизах — тех играх, что помогали нам пережить локдауны и дарили новые эмоции в вынужденном заточении.

Иван Шилов ИА REGNUM Игры 2021 года

Mass Effect: Legendary Edition

Разработчик: Bioware

Средняя оценка на Metacritic: 87 баллов из 100

Доступные платформы: PC, Xbox One и PlayStation 4

Обновлённая версия культовой игровой трилогии Mass Effect позволила геймерам в очередной раз стать частью космических приключений бравого капитана Шепарда и всего разношёрстного экипажа корабля «Нормандия». Разработчики серьёзно поработали над разрешением, текстурами, освещением и управлением оригинальных проектов — сильнее всего нововведения ощущаются в самой первой части Mass Effect. На выходе получился очень достойный и доступный ремастер, позволяющий и в 2021 году наслаждаться одной из самых популярных ролевых игр в истории.

Впрочем, не обошлось и без очевидных недостатков. Для российских игроков главной проблемой обновлённой трилогии стала русская озвучка первой части Mass Effect — неточная, некачественная и очень ленивая в сравнении с оригинальным звучанием проекта.

Psychonauts 2

Разработчик: Double Fine Productions

Средняя оценка на Metacritic: 89 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One и Xbox Series X/S

Новые приключения мальчика-экстрасенса Разпутина Аквато получились именно такими, какими их хотели видеть фанаты оригинальной игры: яркими, смешными и очень неглупыми. Команда Тима Шейфера показала доселе невиданный уровень арт-дизайна и создала удивительную историю на грани трёх очень разных жанров: комедии, драмы и документального кино о проблемах ментального здоровья. Разпутин под управлением игрока путешествует по десяткам уникальных миров-подсознаний, каждый из которых выглядит и ощущается как полноценная самостоятельная игра.

Очень обидно, что настолько высоко оценённый и настолько самобытный проект так и не взял победы ни в одной из номинацией прошедшей церемонии The Game Awards. Остаётся лишь надеяться, что Microsoft и Тим Шейфер не захотят раньше времени хоронить эту франшизу и рано или поздно порадуют нас триквелом.

Forza Horizon 5

Разработчик: Playground Games

Средняя оценка на Metacritic: 91 балл из 100

Доступные платформы: PC, Xbox One и Xbox Series X/S

Forza Horizon 5 — это образцовая гоночная игра. Не слишком реалистичная, но очень красочная, драйвовая и технически продвинутая. Она позволяет геймерам оказаться в салоне дорогого автомобиля и вдоволь поколесить по дорогам современной Мексики со всем многообразием её погодных условий и быстро сменяющихся видов ландшафта.

Пятая часть популярной франшизы не привнесла в серию ничего принципиально нового, но подкупила геймеров качеством исполнения. И, судя по отзывам, вырвала звание «главного эксклюзива консолей Xbox» у Halo Infinite.

Hitman 3

Разработчик: IO Interactive

Средняя оценка на Metacritic: 83 балла из 100

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Stadia

Hitman 3 завершила новую трилогию игр о смертоносном Агенте 47 и позволила разработчикам из IO Interactive впервые за долгое время сконцентрироваться на других проектах. Финал получился масштабным, довольно увлекательным и в меру драматичным. Лысый киллер под управлением геймеров снова превращает каждый уровень проекта в свою личную игровую площадку и старается ликвидировать цели не только эффективно, но и эффектно. Способов умерщвления врагов стало ощутимо больше, арсенал Агента 47 пополнился новыми гаджетами, а дополнительные задания позволили главному герою примерить несколько совсем нетипичных для него ролей — например, частного детектива или участника секретных экспериментов над бездомными.

Death’s Door

Разработчик: Acid Nerve

Средняя оценка на Metacritic: 87 баллов из 100

Доступные платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch

Death’s Door рассказывает историю маленького ворона, которому поручено собирать души умерших существ. Когда оказывается, что таинственная сущность ворует эти самые души и позволяет нескольким чудовищам, избегая смерти, жить вечно, главному герою приходится отправиться в опасное приключение.

Критики чаще всего описывают этот проект как «микс из Dark Souls и оригинальных The Legend of Zelda» — сравнение более чем справедливое. Здесь и изометрия, и головоломки, и практически непобедимые противники, способные отправить смелого воронёнка в нокаут одним взмахом меча. На выходе получился очень красочный и довольно самобытный проект, который берёт от своих вдохновителей только лучшие элементы.

Metroid Dread

Разработчик: MercurySteam, Nintendo

Средняя оценка на Metacritic: 88 баллов из 100

Доступные платформы: Nintendo Switch

Для всех фанатов франшизы Metroid новая часть с подзаголовком Dread моментально стала главным эксклюзивом Nintendo Switch. Их можно понять — игра словно создавалась исключительно для поклонников серии, делая акценты на ностальгии и самых сильных сторонах оригинала. Космическая охотница за головами Самус Аран вновь оказывается на недружелюбной планете и пытается выжить, используя свой фирменный защитный костюм и арсенал различных гаджетов.

Игра получилась довольно сложной, не длинной (на полное прохождение уходит около восьми часов реального времени) и довольно изобретательной по части локаций и новых механик. Чего стоят только стелс-секции, в которых героине приходится прятаться и убегать от неубиваемых роботов-убийц ЭММИ.

Monster Hunter Rise

Разработчик: Capcom

Средняя оценка на Metacritic: 88 баллов из 100

Доступные платформы: Nintendo Switch

Ещё одним важным эксклюзивом Nintendo Switch в 2021 года стала Monster Hunter Rise — новая часть сверхпопулярной франшизы «охотничьих экшенов», которой удалось одновременно и вернуться к корням серии, и предложить множество любопытных нововведений. Так, у смелых охотников появились быстрые ездовые псы, возможность забираться на любые поверхности при помощи крюка (в игре он называется «прутожук») и множество новых приёмов. Стоит упомянуть и полноценный новый режим в жанре Tower Defense, в рамках которого игроки с друзьями защищают деревню от атак целой орды разноразмерных чудовищ.

Rise пришлась по душе как фанатам франшизы, так и новичкам мира Monster Hunter. А в 2022 году к ней смогут приобщиться ещё больше людей благодаря порту на персональные компьютеры и выходу масштабного дополнения Sunbreak.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Разработчик: Insomniac Games

Средняя оценка на Metacritic: 88 баллов из 100

Доступные платформы: PlayStation 5

Rift Apart — это игра, созданная для демонстрации мощностей консоли PlayStation 5 и успешно справляющаяся со своей задачей. Будучи одним из самых красивых и технически продвинутых проектов за всю историю индустрии, он поражает ощущением полного присутствия в новом мультфильме от студии Pixar. Герои великолепно анимированы, мир вокруг них красочный и живой, а отличить заранее срежиссированную сцену от фрагментов геймплея практически невозможно.

К этому прибавляется рабочая игровая формула франшизы Ratchet & Clank, которую Insomniac Games полируют ещё с 2002 года. В Rift Apart персонажи перемещаются между параллельными вселенными, знакомятся со своими двойниками и неизменно спасают мир. Приключение получилось задорным, довольно смешным и не затянутым.

Deathloop

Разработчик: Arkane Studios

Средняя оценка на Metacritic: 87 баллов из 100

Доступные платформы: PC и PlayStation 5

В Deathloop разработчики из Arkane объединили всё лучшее из Dishonored и Prey, сместив акцент на экшен-составляющую и добавив концепцию временных петель. На выходе получилась довольно среднестатистическая игра студии: с несложным сюжетом, большой вариативностью и проработанной до мелочей системой умерщвления врагов. К этому добавились новомодные особенности контроллера DualSense и очень стильный дизайн окружения и персонажей — игра даже взяла награды на The Game Awards в номинациях «лучшая режиссура» и «лучший дизайн». Deathloop ни в коем случае нельзя считать откровением или новым словом в жанре, но своих оценок и наград она определённо заслуживает.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Разработчик: Eidos Montreal

Средняя оценка на Metacritic: 75 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch

Новый супергеройский экшен о команде Стражей Галактики не получил высоких оценок от критиков, но был очень тепло встречен игроками и получил награду за «лучшее повествование» на The Game Awards — не упомянуть его в этой подборке было бы как минимум странно. Эта игра виртуозно стирала грань между образами Стражей из комиксов и фильмов Джеймса Ганна, при этом добавляя им уникальных черт характера.

Проект полюбился геймерам за динамичное и при этом глубокое повествование, сильную химию между главными героями и обилие юмора. Местные персонажи влюбляют в себя с первых секунд прохождения, а за их словесными перепалками уморительно наблюдать на протяжение всего хронометража игры. При этом сам геймплей получился довольно вторичным и не слишком увлекающим — вероятно, именно этим обусловлены такие невысокие оценки.

It Takes Two

Разработчик: Hazelight Studios

Средняя оценка на Metacritic: 86 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S

It Takes Two была признана «лучшей игрой года» на прошедшей церемонии The Game Awards — и этим всё сказано. Проект эпатажного геймдизайнера Юсефа Фареса стал глотком свежего воздуха среди обилия масштабных и дорогих игр, отправляя геймеров в очень камерную и очень трогательную историю двух людей, пытающихся сохранить семью. Фаресу удалось не только приковать игроков к экрану на время всего прохождения It Takes Two, но и знатно развлечь их разнообразием геймплейных механик, которые сменяют друг друга практические каждые 10 минут.

Halo Infinite

Разработчик: 343 Industries

Средняя оценка на Metacritic: 85 баллов из 100

Доступные платформы: PC, Xbox One и Xbox Series X/S

После нескольких переносов «главный эксклюзив современных консолей Xbox» — как позиционируют его разработчики — всё же добрался до релиза. Infinite оказалась очень добротной игрой, умело объединяя все достоинства франшизы Halo с несколькими принципиально новыми механиками. Получившийся микс, к сожалению, не удивляет и не вызывает ощущения «игры нового поколения», но вполне развлекает.

Отдельно стоит отметить многопользовательский режим Halo Infinite, доступный совершенно бесплатно для всех любителей поучаствовать в командных онлайн-боях. В нём все плюсы игры раскрываются лучше, чем в сюжетной кампании, а богатый ассортимент вооружения и доступных режимов делает каждый матч непохожим на предыдущий.

Resident Evil Village

Разработчик: Capcom

Средняя оценка на Metacritic: 83 балла из 100

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Stadia

Продуктивные японские разработчики из Capcom решили выпускать по новой игре Resident Evil каждый год — в 2020 году нас порадовали ремейком третьей части, а в этом полноценным продолжением франшизы. Village почти дословно копирует Resident Evil 7: Biohazard, но при этом радует куда более масштабными событиями и запоминающимися антагонистами.

Guilty Gear Strive

Разработчик: Arc System Works

Средняя оценка на Metacritic: 85 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4 и PS5

Strive — это однозначно главный файтинг 2021 года. Как и предыдущие части франшизы, он дарит геймерам адреналиновые схватки в аниме-стилистике с участием десятка харизматичных героев. Только в этот раз динамики стало больше, бои прибавили в зрелищности, а местный визуальный ряд расцвёл новыми красками. Отличное приобретение для всех фанатов жанра.

Также достойны упоминания:

Disco Elysium: The Final Cut — полное издание главной ролевой игры последних лет;

Chicory: A Colorful Tale — необычная игра о приключениях антропоморфной собаки с волшебной кистью;

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury — переиздание отмеченного множеством наград трёхмерного платформера в комплекте с масштабным дополнением;

Final Fantasy VII Remake: Integrade — версия ремейка Final Fantasy VII для консолей PS5 со встроенным дополнением о приключениях Юффи Кисараги;

Synth Riders — танцевальная игра в виртуальной реальности;

Diablo II: Resurrected — ремейк главного ролевого экшена в игровой индустрии;

Ghost of Tsushima: Director’s Cut — режиссёрская версия высоко оценённой игры Ghost of Tsushima с дополнением Ikki Island в комплекте;

F1 2021 — симулятор, посвящённый одноимённой гоночной серии;

Tales of Arise — масштабная ролевая игра в аниме-стилистике о противостоянии двух миров;

The Forgotten City — модификация для TES V: Skyrim, ставшая полноценной игрой. Детектив в древнеримском городе, на который наложено страшное проклятье;

Returnal — кинематографичный «рогалик» и один из главных эксклюзивов консоли PlayStation 5;

Little Nightmares 2 — пугающее приключение маленького мальчика в огромном и недружелюбном внешнем мире.