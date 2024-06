Несмотря на санкции и громкий отказ многих крупных издателей работать с Россией, ситуация в игровом мире не слишком-то и поменялась. Большинство крупных проектов всё ещё выходит в нашей стране без особых «танцев с бубнами», а все остальные игры можно преспокойно приобрести, воспользовавшись миллионом обходных путей. Таким образом, прошедшее лето для геймеров из России оказалось жарким не только в плане погоды, но и по количеству ярких релизов. В первые дни осени корреспондент ИА REGNUM постарается вспомнить самые громкие новинки июня, июля и августа, а также поделиться личными впечатлениями от них.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры лето 2022

Diablo Immortal

Разработчик: Blizzard, NetEase

Средняя оценка на Metacritic: 63 балла из 100

Доступные платформы: PC, Android, iOS

Diablo Immortal — удивительно нестабильная игра. Её самая первая презентация заставила геймеров заранее ненавидеть проект и осыпать разработчиков из Blizzard проклятиями, словно из пулемёта. Потом в Сети появились ролики с более подробной демонстрацией геймплея, и оказалось, что игра выглядит… вполне достойно. Классы и визуальный стиль из Diablo III, современная графика, грамотная адаптация управления под мобильные устройства и множество уникальных «фишек», которые должны были подарить проекту счастливое будущее. Что же пошло не так?

На деле оказалось, что геймплейные ролики не врали. Diablo Immortal отлично выглядит, очень приятно играется и с лёгкостью захватывает внимание пользователя сразу на несколько часов. Однако проблема крылась в главном биче большинства мобильных проектов — монетизации. Играть в новую Diablo без вливания денег попросту невозможно: прокачка персонажа останавливается, доступ к новым приключениям не открывается, а герой становится настолько слабым, что игрок практически моментально теряет дальнейший интерес к своим похождениям по миру Санктуария. Что, впрочем, не помешало самым ярым фанатам насладиться Diablo Immortal и даже потратить на неё сотни тысяч долларов.

Скриншот из трейлера игры Diablo Immortal

The Quarry

Разработчик: Supermassive Games

Средняя оценка на Metacritic: 77 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Новый интерактивный ужастик от команды, которая подарила нам очень достойную Until Dawn и менее удачные, но неплохие Man of Medan, Little Hope и House of Ashes. Это полноценное десятичасовое кино с возможностью делать значимые для сюжета выборы и регулярно сталкиваться с их последствиями. Игра рассказывает о группе вожатых детского лагеря, которые пытаются пережить ночь на своём месте работы, сталкиваясь с чудовищами, безумцами и древней магией. Кому же удастся выбраться из лагеря живым — будет зависеть только от игрока и его решений.

The Quarry — практически эталон качественного интерактивного кино. В ней есть интригующий и в меру запутанный сюжет, приятные запоминающиеся персонажи, густая мистическая атмосфера и известные голливудские актёры в главных ролях (вроде Дэвида Аркетта и Бренды Сонг). Однако получить максимум эмоций от проекта не позволила до неприличия низкая сложность местных игровых ситуаций, из-за которых «проиграть» в The Quarry буквально невозможно. Что, в свою очередь, сильно бьёт по восприятию и напрочь убивает чувство страха и тревоги за персонажей.

Скриншот из трейлера игры The Quarry

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Разработчик: Capcom

Средняя оценка на Metacritic: 86 баллов из 100

Доступные платформы: PC и Nintendo Switch

Sunbreak — это очень большое и очень качественное расширение для «охотничьего боевика» Monster Hunter Rise. Масштабный аддон, наподобие Iceborn (большое DLC для Monster Hunter World — прошлой игры серии). Он добавляет в Rise несколько новых локаций для охоты (а также новый охотничий штаб), нескольких харизматичных персонажей, уникальные навыки для оружия с использованием прутожука, десятки свежих вариаций вооружения и брони и, самое главное, новых монстров. Больших, маленьких, крылатых, клыкастых, опасных и очень опасных.

Monster Hunter можно смело считать одной из самых стабильных франшиз Capcom. С каждой новой частью игровая формула становится только лучше, и при этом разработчики заваливают фанатов контентом, как из рога изобилия. Релиз Sunbreak не стал исключением и лишь подтолкнул серию вперёд. И именно поэтому его можно смело считать не обычным дополнением, а полноценной новой игрой, по количеству наполнения вполне сопоставимую с другими AAA-проектами.

Скриншот из трейлера игры Monster Hunter Rise: Sunbreak

TMNT: Shredder’s Revenge

Разработчик: Tribute Games

Средняя оценка на Metacritic: 86 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

Самая олдскульная игра последних лет, рассчитанная прежде всего на любителей поностальгировать по временам, «когда трава была зеленее, а родители моложе». Это классический beat’em’up по мотивам мультсериала «Черепашки-ниндзя» 1987 года, рассказывающий о новых приключениях панцирной четвёрки и их борьбе со Шреддером и его приспешниками. Сделанный с оглядкой на самые популярные игры о «Черепашках» из 1980-х и 1990-х.

На выходе получился уникальный сплав из ретро-стилистики и современных игровых решений, который позволяет отправиться в плавание по волнам ностальгии и при этом не делает игру архаичной. Играть в это весело и задорно, проект поддерживает кооператив на шестерых человек, а визуальный стиль и музыка заставляют расплыться в широкой улыбке тех, кто вырос на фильмах и играх о мутантах-ниндзя. Поругать игру хочется разве что за её продолжительность — полностью пройти сюжетный режим можно всего за пару часов.

Скриншот из трейлера игры TMNT: Shredder’s Revenge

Stray

Разработчик: BlueTwelve Studio

Средняя оценка на Metacritic: 83 балла из 100

Доступные платформы: PC, PS4, PS5

Игра о милом бродячем коте, который попадает в город, населённый роботами и пытается найти дорогу домой. Это обаятельное приключение с видом от третьего лица, наполненное головоломками и любопытными дизайнерскими решениями. И что самое главное — оно действительно позволяет «стать котом», который умеет ловко прыгать и быстро бегать, а в свободное время любит точить когти и спать в нелепых позах.

Для небольшой независимой студии такая игра практически шедевр. Она красивая, неглупая, хорошо проработанная и очень добрая. И… на этом, пожалуй, всё. Stray предлагает игроку ровно то, что заявляет, и не даёт ничего сверху. Это идеальный проект для того, чтобы потратить парочку вечеров, любуясь неоновыми пейзажами города будущего и умиляясь забавному котику, скачущему по экрану. Ни больше ни меньше.

Скриншот из трейлера игры Stray

«Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл»

Разработчик: Soviet Games

Доступные платформы: PC, Android, iOS

Пожалуй, самая ожидаемая игра от российских разработчиков в этом году. За «Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл» отвечает команда Soviet Games. Та самая команда, что создала «Бесконечное лето» — культовую визуальную новеллу про пионерский лагерь «Совёнок», которая пользуется огромной популярной не только в России, но и во всём мире. Правда, теперь вместо Советского Союза и пионерок в нарядных галстучках у нас Япония 1980-х и старшеклассники.

«Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл» хвалят за великолепный визуальный стиль и музыку, за интересных проработанных героинь и за большую вариативность. Однако сильно ругают за плохо написанный текст (что фатально для игры, которая на 90% состоит из текста), графоманию авторов и очень недостоверно показанный быт жителей Японии. На выходе у Soviet Games получилась неплохая интерактивная новелла, но проигрывающая целую сотню очков «Бесконечному лету».

Скриншот из трейлера игры «Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл»

MultiVersus

Разработчик: Player First Games

Средняя оценка на Metacritic: 79 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S

Неожиданный хит от студии-новичка Player First Games, которую основали ветераны игровой индустрии. MultiVersus — это файтинг, бойцами в котором выступают персонажи из различных франшиз компании Warner Bros.: Шэгги из «Скуби-Ду», Бэтмен из комиксов DC, Финн из «Времени приключений», Рик из «Рика и Морти», Стальной Гигант из одноимённого мультфильма и т.д. Фактически, это клон серии Super Smash Bros. от Nintendo, но со своими уникальными фишками, узнаваемыми героями и набором тематических арен.

Проект получился симпатичным, динамичным и, что самое главное, поиграть в него можно абсолютно бесплатно. Если добавить к этому огромный список возможных персонажей из бездонного портфеля Warner Bros. и активную пострелизную поддержку, то получится не просто конкурент Super Smash Bros., а самый настоящий «убийца» хита Nintendo.

Скриншот из трейлера игры MultiVersus

Cult of the Lamb

Разработчик: Massive Monster

Средняя оценка на Metacritic: 83 балла из 100

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch

Красочный roguelite, который смог удивить игроков как ярким визуальным стилем, так и нестандартной идеей. Играть здесь предстоит за невинного ягнёнка, которого пытаются принести в жертву последователи древнего культа. Вот только вместо того, чтобы покориться своей судьбе, ягнёнок решает… основать свой собственный культ. Теперь главному герою нужно будет построить храм, обучить верных последователей и отправиться войной на тех, кто ещё недавно хотел лишить его жизни.

Cult of the Lamb филигранно совмещает в себе черты симулятора управления небольшим поселением (что-то вроде Animal Crossing) и экшен-рогалика (вроде The Binding of Isaac). В мирное время герой будет строить здания, собирать ресурсы, делиться с последователями мудростью и принимать новые заповеди. А на время сражений — отправляться в запутанные подземелья и биться на смерть с апостолами других верований. На выходе получается очень смешная и талантливо придуманная игра, неглупо иронизирующая над большинством религиозных культов и фанатичностью их последователей. И, что самое главное, в неё весело и интересно играть.

Скриншот из трейлера игры Cult of the Lamb

Также стоит упомянуть:

Xenoblade Chronicles 3, пожалуй, главная японская ролевая игра года, сочетающая в себе все особенности жанра и позволяющая провести в своём мире не один десяток часов.

Saints Row — перезапуск популярной франшизы приключенческих боевиков. Судя по первым оценкам, не слишком удачный.

Two Point Campus — уморительный симулятор строительства собственного университета. Вот только вместо реальных профессий местным студентам предстоит обучаться рыцарству, древней магии и шпионскому ремеслу.

Mario Strikers: Battle League — симулятор футбола с участием всех знаковых персонажей франшизы Super Mario Bros.

Cuphead: The Delicious Last Course — дополнение к одной из самых хардкорных игр в истории с новым сюжетом, героиней и набором запоминающихся боссов.

Vampire: The Masquerade — Swansong — мрачное ролевое приключение во вселенной популярной франшизы «Мир Тьмы».

Marvel’s Spider-Man — главная супергеройская игра последних лет. Теперь и на PC.