В рамках международного фестиваля поп-культуры Comic-Con, который традиционно проходит в Сан-Диего (США), кинокомпания Marvel Studios представила первый тизер-трейлер кинокомикса «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Фильм тут же начали активно пиарить, используя для этого все возможные интернет-каналы: YouTube, Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter. Отдельный пост с рекламой картины и боевым лозунгом «Ваканда навеки!» появился даже в Twitter-аккаунте Чедвика Боузмана — исполнителя главной роли в первой «Чёрной пантере». И всё бы ничего, вот только Боузмана уже почти два года как нет в живых.

Цитата из к/ф «Мстители: Война бесконечности» реж Энтони Руссо, Джо Руссо. 2018. США Чедвик Боузман в роли Черной Пантеры

Пользователи социальных сетей Twitter и Telegram 25 июня активно обсуждают то, как Marvel использует аккаунт покойного актёра для продвижения своих проектов.

«Это… Просто… Плохо…» — пишет телеграм-канал «Раккун-Сити».

«Издевательство», — написал TurboKotletov.

«Странный маркетинг», — считает Iya Esakov.

«Чего ещё можно ждать от Диснея?!» — пишет A. A.

Gage Skidmore Чедвик Боузман. 2017

«Почему вы используете аккаунт мёртвого человека, чтобы постить это?» — задаётся вопросом RinAldrin.

«Нет ничего крутого в том, чтобы заставлять человека продвигать марвеловскую машину даже после смерти», — считает Jeremy.

Некоторые пользователи даже создали в Twitter опрос на тему того, насколько уместно использовать социальные сети покойных артистов для рекламы фильмов Marvel и Disney. На момент написания заметки 74% опрошенных проголосовали за вариант «не уместно». Около 15% выбрали вариант «уместно» и 10% проголосовали за вариант «готов объяснить свою точку зрения».

Среди тех пользователей, которые не постеснялись объяснить свою точку зрения, популярно мнение о том, что «Чёрная пантера» — это наследие Чедвика Боузмана, поэтому именно с его аккаунта должна распространяться реклама новых фильмов франшизы.

«Он — настоящая Чёрная пантера. Живой или мёртвый, это его наследие. И да, я хочу видеть это именно на его странице. Будет неправильно, если это запостит кто-то другой», — пишет HunchoKris.

«Я думаю, что это вопрос наследия, которое он оставил. Чтобы ни происходило, его навсегда запомнят как Чёрную пантеру. Он это заслужил, и вы никогда не измените это», — делится мнением Yasmin.

«Если его семья будет получать за это роялти, то не вижу никакой проблемы», — считает OBI not CUBANA.

«А они вообще получили согласие от семьи Боузмана? Если да, то всё в порядке», — поддерживает предыдущего оратора AI Hayes.

Напомним, что в 2016 году у Чедвика Боузмана диагностировали рак толстой кишки. В течение четырёх лет актёр скрывал свой диагноз и продолжал сниматься в кино. В 2020 году он скончался от осложнений, вызванных болезнью.