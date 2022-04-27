V Rising — новый хит Steam и необычный «выживач» о кровососах
Вот уже несколько дней главенствующее место в чартах Steam занимает игра V Rising от шведской студии Stunlock Studios — создателя достойных, но давно «мёртвых» многопользовательских экшенов Bloodline Champions, Battlerite и Dead Island: Epidemic. Всего за неделю после релиза новой разработке креативных шведов удалось преодолеть отметку в один миллион проданных копий и уверенно окопаться в топах трансляций на Twitch и YouTube. В V Rising играют, её обсуждают и уже пророчат ей большое будущее — заслуженно ли? Корреспондент ИА REGNUM провёл последние несколько дней в мрачном и чарующем мире Вардорана, и уже спешит поделиться своими впечатлениями об увиденном.
V Rising — это симулятор выживания в очень непривычном для такого жанра вампирском сеттинге. По сюжету проекта, люди и ожившие кровососущие мертвецы столкнулись в жестокой войне, победителем из которой вышел человек. Часть проигравших вампиров истребили, а другую на веки вечные запечатали в тёмных гробах, чтобы они никогда больше не увидели лунного света. Одним из таких «запечатанных» кровососов оказывается и персонаж игрока, совершенно случайно пробудившийся от вечного сна и обнаруживший, что мерзкие людишки уже давно расползлись по всему королевству и пытаются построить на захваченных землях новое будущее. Ничего не попишешь — придётся взять ситуацию в свои руки и самостоятельно вернуть вампирскому роду былое величие. Для этого герой разживается рабочими инструментами, строит простенькое деревянное убежище и начинает вынашивать коварный план по захвату всех окрестных земель и превращению их жителей в своих верных подданных.
Что удивительно, механики симулятора выживания смотрятся в игре про ходячих мертвецов очень органично и не вызывают когнитивного диссонанса. Да, герой изначально бессмертен, но его вампирской шкуре всё равно постоянно что-то угрожает: то губительный луч дневного света прожжёт очередную дырку, то группа охотников на вампиров нагрянет в лагерь и устроит публичную казнь, то местные крестьяне окажутся крепкими орешками и поднимут на вилы. «Умирать» здесь предстоит довольно часто, но после каждой смерти герой будет воскресать либо в своём гробу (местный аналог кровати), либо в одном из специальных порталов, щедро разбросанных по всей карте. При этом все потерянные ресурсы потом можно будет вернуть на месте гибели — если их не успеет утащить себе другой игрок.
Таким образом, V Rising можно воспринимать как сильно облегчённую версию более привычных симуляторов выживания. Смертью персонажа игра не заканчивается, а из биологических потребностей у героя есть лишь жажда крови, о которой забываешь практически сразу, потому что все неигровые персонажи и звери вокруг (а их в игре предостаточно) — это ходячие фляги с живительной кровью. К примеру, в другом знаковом симуляторе выживания Don’t Starve нужно было следить не только за уровнем голода, но и за уровнем стресса, превышение которого грозило потерей рассудка и смертью. А наказание за смерть там было куда более суровым.
Также стоит отметить, что по сравнению с персонажами других «выживастиков», герой V Rising невероятно силён и обладает целым арсеналом полезных способностей, которые могут облегчить сражения с неприятелями. Для того чтобы «прокачивать» персонажа, здесь нужно искать редкую V-кровь, которой обладают только боссы. Сначала строим у себя в лагере специальный кровавый алтарь, потом выбираем себе цель из внушительного списка (всего в игре порядка 40 разнообразных боссов) и начинаем выслеживать её по особому кровавому следу. Обычно этот след приводит героя в хорошо укреплённых лагерь недругов, где и происходит битва с их предводителем. Если удастся выйти из битвы победителем, то протагонист получит несколько новых чертежей и уникальную вампирскую способность: от умения превращаться в волка или медведя до пускания ледяных стрел прямо из рук или создания непробиваемого кровавого щита.
Благодаря обилию магических способностей игроки могут довольно тонко настраивать персонажа под свой индивидуальный стиль игры. Что со временем делает V Rising похожей на ролевой экшен, вроде Diablo или Path of Exile. Например, здесь можно вооружиться огромной булавой и поставить способности для защиты и регенерации здоровья — получится эталонный «танк». Или взять в руки арбалет и снарядить героя способностями на быстрое перемещение и дистанционную ликвидацию противников — и вот перед нами уже классический «стрелок» со всеми вытекающими. А если играть в V Rising с командой друзей, то можно распределить роли в группе и создать максимально эффективную банду вампиров-выживальщиков.
Впрочем, играть в V Rising весело и одному, потому что игра под завязку набита разнообразным контентом, который открывается игроку постепенно — слой за слоем. В начале прохождения нужно лишь создавать инструменты и строить простенькие укрепления, чтобы пережить день. Потом открываются битвы с боссами и огромный простор для сражения и получения новых способностей. Потом нужно будет превратить своё деревянное убежище в роскошный каменный замок и вдоволь развлечься с планированием комнат и шикарным готическим убранством. А потом и вовсе появляется возможность превращать смертных в своих послушных рабов и перекладывать часть рутинных задач на них. С каждой минутой, проведённой в V Rising, персонаж становится сильнее и влиятельнее, постепенно превращаясь из хрупкого и нищего упыря в могущественного и богатого лорда вампиров — такого, какому позавидует и сам граф Дракула.
Тем не менее сейчас игра находится лишь на стадии «раннего доступа», поэтому и проблем у неё хватает. В большинстве своём — технических. Зависания и вылеты здесь — обычная практика, а необходимость всё время быть подключенным к онлайн-серверам игры раз за разом приводит к неприятным последствиям, вроде потери сохранённого прогресса. Собственно, именно поэтому разработчики прямо сейчас работают над полноценным офлайн-режимом, который должны представить уже в самое ближайшее время. Хватает в игре и различных мелких багов, но, к чести разработчиков, устраняют их так быстро, как это вообще возможно.
На выходе мы получаем немного нестабильную, но очень амбициозную и качественную игру, которая будет интересна даже тем, кто обходит симуляторы выживания за несколько километров. А ещё это, пожалуй, лучшая игра про вампиров за последние десять лет — как минимум, потому что она позволяет взглянуть на обаятельных живых мертвецов под другим углом и в полной мере развлечься, экспериментируя с их паранормальными способностями. Полноценный релиз V Rising ожидается до конца 2022 года и очень надеюсь, что к этому времени разработчики не растеряют своего запала и выведут проект на следующий уровень готовности — уже без багов и с новым интересным контентом.