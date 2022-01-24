«Дом дракона» и «Одни из нас» — главные сериалы 2022 года
Под конец января крупные онлайн-кинотеатры начали радовать зрителей сериальными новинками. Корреспондент ИА REGNUM изучил главные премьеры 2022 года и составил список шоу, которые не стоит пропускать ценителям качественного контента. Ждёт ли нас новый убийца «Игры Престолов» — читайте в материале.
«Миротворец»
Шоураннер: Джеймс Ганн
Где смотреть: HBO Max
Чего ждать: Отвязной супергеройской комедии про одного из самых неоднозначных персонажей вселенной DC в исполнении Джона Сины. К слову, премьера первых эпизодов шоу уже состоялась — и критики, и рядовые зрители остались в восторге.
«Дом дракона»
Шоураннеры: Мигель Сапочник и Райан Кондал
Где смотреть: HBO
Чего ждать: Масштабного приквела «Игры Престолов», основанного на книге Джорджа Мартина «Пламя и Кровь». В сериале покажут Вестерос за 200 лет до судьбоносного приезда Роберта Баратеона в Винтерфелл и подробно расскажут о доме Таргариенов.
«Одни из нас» (The Last of Us)
Шоураннеры: Крейг Мейзин и Нил Дракманн
Где смотреть: HBO
Чего ждать: Экранизации одной из самых высоко оценённых видеоигр в истории. Шоу расскажет о непростом путешествии опытного контрабандиста и 14-летней девочки в мире, пережившем зомби-апокалипсис из-за пандемии таинственного вируса.
«Пэм и Томми»
Шоураннер: Крейг Гиллеспи
Где смотреть: Hulu
Чего ждать: Биографической драмы о жизни модели Памэлы Андерсон и музыканта Томми Ли. Центральный сюжет сериала будет разворачиваться в тот период брака знаменитостей, когда их украденное домашнее видео попало на телевидение.
«Властелин колец»
Шоураннеры: Патрик Маккей и Джон Д. Пейн
Где смотреть: Amazon Prime Video
Чего ждать: Самого дорого и масштабного фэнтези-сериала последних лет. Он расскажет о мире из романов Дж. Р. Р. Толкина за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец».
«Лунный рыцарь»
Шоураннер: Джереми Слейтер
Где смотреть: Disney Plus
Чего ждать: Мрачного супергеройского боевика с хоррор-элементами. Шоу расскажет о бывшем морском пехотинце, страдающим диссоциативным расстройством личности и получившим суперспособности от египетского бога луны Хонсу. Теперь ему приходится разрываться между своими субличностями и сражаться с безумными последователями древних богов.
«Оби-Ван Кеноби»
Шоураннер: Дебора Чоу
Где смотреть: Disney Plus
Чего ждать: Возвращения Юэна Макгрегора во вселенную «Звёздных Войн» в роли любимого фанатами джедая. Шоу расскажет о жизни Оби-Вана спустя 10 лет после окончания фильма «Месть ситхов».
«Женщина-халк»
Шоураннер: Джессика Гао
Где смотреть: Disney Plus
Чего ждать: Дебютного появления кузины Халка в кино‑ и телевизионной вселенной Marvel. В сериале раскроется история девушки-адвоката, которая получает суперспособности и начинает бороться с несправедливостью на двух фронтах: в суде и на улицах родного города.
«Песочный человек»
Шоураннер: Аллан Хейнберг
Где смотреть: Netflix
Чего ждать: Экранизации популярного комикса Нила Геймана о Морфее, Повелителе Снов, который оказывается в заточении у группы оккультистов.
«Клуб полуночников»
Шоураннер: Майк Флэнаган
Где смотреть: Netflix
Чего ждать: Очередного леденящего душу хоррора от авторов «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы». На этот раз в центре сюжета — группа неизлечимо больных подростков, проживающих в хосписе.
«Кабинет редкостей»
Шоураннер: Дэвид Уил
Где смотреть: Netflix
Чего ждать: Мистической антологии, исполнительным продюсером который выступает настоящий мастер ужаса Гильермо дель Торро. Каждый эпизод шоу расскажет отдельную пугающую историю, а одну из главных ролей исполнит звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт.
«Изобретая Анну»
Шоураннер: Шонда Раймс
Где смотреть: Netflix
Чего ждать: Экранизации истории российской аферистки Анны Сорокиной, которая представлялась наследницей многомиллионного состояния и обманывала богатых американцев.
Halo
Шоураннеры: Киллен Кайл и Стивен Кейн
Где смотреть: Paramount Plus
Чего ждать: Переноса на большие экраны сюжета популярной серии научно-фантастических игр. Главным героем шоу станет генно-модифицированный солдат, которому предстоит сражаться с силами религиозного союза нескольких инопланетных рас.