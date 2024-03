Под конец января крупные онлайн-кинотеатры начали радовать зрителей сериальными новинками. Корреспондент ИА REGNUM изучил главные премьеры 2022 года и составил список шоу, которые не стоит пропускать ценителям качественного контента. Ждёт ли нас новый убийца «Игры Престолов» — читайте в материале.

«Миротворец»

Шоураннер: Джеймс Ганн

Где смотреть: HBO Max

Чего ждать: Отвязной супергеройской комедии про одного из самых неоднозначных персонажей вселенной DC в исполнении Джона Сины. К слову, премьера первых эпизодов шоу уже состоялась — и критики, и рядовые зрители остались в восторге.

«Дом дракона»

Шоураннеры: Мигель Сапочник и Райан Кондал

Где смотреть: HBO

Чего ждать: Масштабного приквела «Игры Престолов», основанного на книге Джорджа Мартина «Пламя и Кровь». В сериале покажут Вестерос за 200 лет до судьбоносного приезда Роберта Баратеона в Винтерфелл и подробно расскажут о доме Таргариенов.

«Одни из нас» (The Last of Us)

Шоураннеры: Крейг Мейзин и Нил Дракманн

Где смотреть: HBO

Чего ждать: Экранизации одной из самых высоко оценённых видеоигр в истории. Шоу расскажет о непростом путешествии опытного контрабандиста и 14-летней девочки в мире, пережившем зомби-апокалипсис из-за пандемии таинственного вируса.

«Пэм и Томми»

Шоураннер: Крейг Гиллеспи

Где смотреть: Hulu

Чего ждать: Биографической драмы о жизни модели Памэлы Андерсон и музыканта Томми Ли. Центральный сюжет сериала будет разворачиваться в тот период брака знаменитостей, когда их украденное домашнее видео попало на телевидение.

«Властелин колец»

Шоураннеры: Патрик Маккей и Джон Д. Пейн

Где смотреть: Amazon Prime Video

Чего ждать: Самого дорого и масштабного фэнтези-сериала последних лет. Он расскажет о мире из романов Дж. Р. Р. Толкина за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец».

«Лунный рыцарь»

Шоураннер: Джереми Слейтер

Где смотреть: Disney Plus

Чего ждать: Мрачного супергеройского боевика с хоррор-элементами. Шоу расскажет о бывшем морском пехотинце, страдающим диссоциативным расстройством личности и получившим суперспособности от египетского бога луны Хонсу. Теперь ему приходится разрываться между своими субличностями и сражаться с безумными последователями древних богов.

«Оби-Ван Кеноби»

Шоураннер: Дебора Чоу

Где смотреть: Disney Plus

Чего ждать: Возвращения Юэна Макгрегора во вселенную «Звёздных Войн» в роли любимого фанатами джедая. Шоу расскажет о жизни Оби-Вана спустя 10 лет после окончания фильма «Месть ситхов».

«Женщина-халк»

Шоураннер: Джессика Гао

Где смотреть: Disney Plus

Чего ждать: Дебютного появления кузины Халка в кино‑ и телевизионной вселенной Marvel. В сериале раскроется история девушки-адвоката, которая получает суперспособности и начинает бороться с несправедливостью на двух фронтах: в суде и на улицах родного города.

«Песочный человек»

Шоураннер: Аллан Хейнберг

Где смотреть: Netflix

Чего ждать: Экранизации популярного комикса Нила Геймана о Морфее, Повелителе Снов, который оказывается в заточении у группы оккультистов.

«Клуб полуночников»

Шоураннер: Майк Флэнаган

Где смотреть: Netflix

Чего ждать: Очередного леденящего душу хоррора от авторов «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы». На этот раз в центре сюжета — группа неизлечимо больных подростков, проживающих в хосписе.

«Кабинет редкостей»

Шоураннер: Дэвид Уил

Где смотреть: Netflix

Чего ждать: Мистической антологии, исполнительным продюсером который выступает настоящий мастер ужаса Гильермо дель Торро. Каждый эпизод шоу расскажет отдельную пугающую историю, а одну из главных ролей исполнит звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт.

«Изобретая Анну»

Шоураннер: Шонда Раймс

Где смотреть: Netflix

Чего ждать: Экранизации истории российской аферистки Анны Сорокиной, которая представлялась наследницей многомиллионного состояния и обманывала богатых американцев.

Halo

Шоураннеры: Киллен Кайл и Стивен Кейн

Где смотреть: Paramount Plus

Чего ждать: Переноса на большие экраны сюжета популярной серии научно-фантастических игр. Главным героем шоу станет генно-модифицированный солдат, которому предстоит сражаться с силами религиозного союза нескольких инопланетных рас.