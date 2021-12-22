После окончания матчей Открытого кубка ФКС России — 2021, организованного Федерацией компьютерного спорта России и госкорпорацией «Росатом», корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с победителями турнира. На вопросы о подготовке к соревнованию и своей киберспортивной карьере отвечали чемпион по Dota 2 Адель fozzy^^ Зиннатуллин из команды Enclave, победитель в виде программы Clash Royale Владимир usik Усков и сербский коллектив iNation — обладатели первого места в специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive.

Piqsels.com Киберспорт

Прежде всего, поздравляю с заслуженной победой! Какие эмоции от долгожданного выигрыша?

Адель fozzy^^ Зиннатуллин, команда Enclave (Dota 2): Мы очень обрадовались, что наконец-то получилось выиграть этот турнир. Потому что раньше лично у меня не получалось забраться выше топ-4 на соревнованиях от ФКС России.

SkippeR, команда iNation (CS:GO): Спасибо вам, мы очень довольны этой победой. Я считаю, что мы её заслужили, и вообще весь финал складывался в нашу пользу.

Владимир usik Усков (Clash Royale): Спасибо! Это одни из самых незабываемых эмоций в жизни. Побеждать всегда приятно.

Как считаете, что объективно помогло победить? Тщательная подготовка, хорошая соревновательная форма или, может, какие-то ошибки соперника?

Адель fozzy^^ Зиннатуллин, команда Enclave (Dota 2): По моему мнению, мы хорошо застакавшаяся команда — в отличие от других финалистов, которые были скорее миксом, собравшимся специально для этого турнира. Также многое решила подготовка к пулам противников. Нам удалось их зафорсить на неудобных для них героев.

Цитата из видео на YouTube Компьютерная игра Dota 2

SkippeR, команда iNation (CS:GO): Я верю в то, что мы победили благодаря серьёзной работе на протяжении всего года. При подготовке к этому турниру у нас была очень высокая мотивация победить. Мы были очень сфокусированы на своей игре и старались не делать ошибок. А ещё те карты, которые достались нам в полуфинале и финале, были нашими самыми сильными.

Владимир usik Усков (Clash Royale): Мне помог победить мой хороший друг и на данный момент уже мой тренер Кирилл ModRobot Селиванов. Он проделал большую часть работы для моей победы на этом турнире — мы проводили тщательный разбор игроков, тренировались почти каждый день и отыгрывали каждый плохой и равный матчапп до того момента, пока я не начинал машинально ставить карты.

По понятным причинам финал проходил в онлайн-формате. Как вам такой соревновательный формат? Предпочитаете онлайн-сражения или LAN-турниры, где можно видеть лицо соперника?

Адель fozzy^^ Зиннатуллин, команда Enclave (Dota 2): Конечно, жаль, что в этот раз турнир не прошёл в LAN-формате, потому что играть бок о бок со своими тиммейтами намного приятнее, чем в онлайне. А ещё поездки в другой город на LAN обычно бывают очень атмосферными и интересными.

Dragon, команда iNation (CS:GO): Это был довольно стандартный соревновательный формат, и мне он понравился. Я привык играть подобные турниры в онлайне, поэтому получил довольно приятный опыт. Но я всё же больше предпочитаю LAN-турниры, хоть у меня и совсем немного опыта выступления на них.

Владимир usik Усков (Clash Royale): Я тоже предпочитаю LAN-турниры. Это совсем другие эмоции — как минимум тебе удаётся познакомиться с новыми игроками вживую. Надеюсь, что в дальнейшем обстановка в стране улучшится и мы снова перейдём на LAN-турниры.

Оцените игру своих соперников в этом финале. Насколько сложно было выступать против таких спортсменов?

Адель fozzy^^ Зиннатуллин, команда Enclave (Dota 2): Не могу сказать, что было сложно в моральном плане. Мы осознавали, что против нас играет скорее микс, чем полноценная команда. После первой карты мы поняли, что больше всего проблем доставляет керри команды оппонентов — и сфокусировались на нём.

Dragon, команда iNation (CS:GO): У них было несколько новых игроков, поэтому они играли скорее как микс, чем как слаженная команда. Из-за этого мы не совсем понимали, чего вообще ожидать от них. Но когда мы зашли на сервер и начали играть, я проникся уверенностью в своей команде и в том, что мы сможем победить.

Цитата из видео на YouTube Компьютерная игра CS:GO

Владимир usik Усков (Clash Royale): На самом деле, я считал, что самым сложным противником для меня станет Paradox. Но мне очень повезло с моим скиллом и выбором колод — так что я смог победить и его. В финале я не сомневался, что выиграю со счётом 4:0, как ранее и говорил в интервью. Мой соперник в финале был очень ленивым и не смог выучить новые колоды из-за этого.

Расскажите о подготовке к Открытому кубку. Как она проходила? Сколько времени нужно отдавать тренировкам, чтобы вырвать такую победу?

Адель fozzy^^ Зиннатуллин, команда Enclave (Dota 2): Сказать честно, по ряду причин тренироваться регулярно мы не могли и сыграли только в один день — в понедельник. Так что подготовка у нас была в основном устная: обсуждали драфты, пулы и вардинг.

pTKKK, команда iNation (CS:GO): Мы готовились к этому турниру так же, как и к любому другому. Было очень много тренировок. Плюс к тому моменту, когда стартовали открытые отборочные, мы уже месяц как были на буткемп. Так что вся эта тяжёлая работа пошла в зачёт.

Владимир usik Усков (Clash Royale): Мы с моим тренером готовились всегда по-разному. Это зависело от того, был это учебный день или свободный. Но как минимум по два часа в день на тренировки мы уделяли. Самая долгая тренировка шла почти пять часов, но оно того стоило.

Как оцениваете организацию Открытого кубка и формат проведения соревнований? Что хотелось бы изменить или улучшить к следующему году?

Адель fozzy^^ Зиннатуллин, команда Enclave (Dota 2): Мне посчастливилось побывать на нескольких турнирах от ФКС России, и все они прошли на высшем уровне. По этому турниру ничего плохого я сказать не могу, очень жаль, что он прошёл в онлайн-формате. Однако это решение я считаю очень правильным со стороны организаторов в силу сложившейся ситуации.

pTKKK, команда iNation (CS:GO): Организация была на отличном уровне. Коммуникация между командами и организаторами была выстроена очень хорошо, поэтому я рад, что поучаствовал в турнире.

Владимир usik Усков (Clash Royale): Всё было продумано до мелочей, администраторы турнира большие молодцы. Очень надеюсь, что в дальнейшем вид программы Clash Royale будет жить.

Цитата из видео на YouTube Компьютерная игра Clash Royale

Уже решено, на что будут потрачены призовые?

Адель fozzy^^ Зиннатуллин, команда Enclave (Dota 2): Прошло ещё слишком мало времени, чтобы решить, куда потратить такую немалую сумму.

VLDN, команда iNation (CS:GO): Если честно, то пока даже не думал об этом. Думаю, что устрою хорошее празднование победы вместе с друзьями и семьёй.

Владимир usik Усков (Clash Royale): Часть призовых я точно отдам семье на её нужды. А остальное потрачу на путешествия по России.

Поделитесь ближайшими спортивными планами. Есть ли уже какие-то турниры на примете?

Адель fozzy^^ Зиннатуллин, команда Enclave (Dota 2): В ближайший месяц турниров вроде бы не намечается. Поэтому до середины-конца января будем просто играть ранкеды.

VLDN, команда iNation (CS:GO): У нас был довольно плотный график в этом году и совсем не было времени на отдых. Я думаю, что мы воспользуемся этим перерывом, чтобы определить свои планы на следующий год. Надеюсь, что мы вернёмся ещё сильнее, чем когда-либо.

Владимир usik Усков (Clash Royale): Пока никаких турниров нет. Вообще, поиск турниров входит в обязанности моего тренера. Он ищет — я побеждаю (смеётся).

Есть ли игрок/команда, против которого вы хотели бы сыграть? Кто это и почему?

Адель fozzy^^ Зиннатуллин, команда Enclave (Dota 2): Лично мне интересно играть против команд с сильными мидлейнерами. А если называть конкретную команду, то это была бы Team Spirit, так как они сейчас сильнейшие в мире.

choiv7, команда iNation (CS:GO): Думаю, я хотел бы сыграть против f0rest. Я уже однажды играл против него, но получилось у меня не очень хорошо. Но сейчас прошло время, я набрался опыта и думаю, что смог бы побороться.

Владимир usik Усков (Clash Royale): Нет такого игрока, с которым я бы горел желанием сразиться. Играя в Clash Royale пять лет, я, наверное, уже соревновался со всеми игроками профессиональный сцены.

Будете ли заявляться на Открытый кубок в 2022 году? Или для вас этот турнир уже не представляет интереса?

Адель fozzy^^ Зиннатуллин, команда Enclave (Dota 2): Конечно. Если будет возможность, мы не станем пропускать турниры от ФКС России. Как минимум из-за их репутации и уровня организации.

choiv7, команда iNation (CS:GO): Скорее всего, будем. Обсудим это конкретнее, когда будет анонсирован следующий турнир.

Цитата из видео на YouTube Компьютерная игра CS:GO

Владимир usik Усков (Clash Royale): Конечно же, буду! Я был бы рад снова испытать эти эмоции.

Что посоветуете молодым игрокам из своей дисциплины, которые заявятся на кубок в следующем году? Как добиваться высокого результата на этом турнире?

Адель fozzy^^ Зиннатуллин, команда Enclave (Dota 2): Даже не знаю. Думаю, что самое главное — это собрать пять человек, которые подходят друг другу ментально и морально, но при этом достаточно сильных по личному скиллу. Немаловажной станет и подготовка к каждой команде, которая будет встречаться на пути.

choiv7, команда iNation (CS:GO): Каждому, кто хочет добиваться успехов в этой игре, нужна сильная слаженная команда. Играть в миксах бывает весело, но для серьёзных побед нужна команда.

Владимир usik Усков (Clash Royale): Советую каждому игроку, который хочет чего-то достичь, заиметь в своём арсенале колоды, которыми он владеет хорошо. А дальше уже развивать свой скилл по ситуации. Но на этом турнире я понял, что главная составляющая для победы — это тренер.

ИА REGNUM напоминает, что финал Открытого кубка ФКС России по компьютерному спорту — 2021 состоялся 18−19 декабря. Все матчи проходили в онлайн-формате в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Участники боролись за призовой фонд в размере 3,5 млн рублей.