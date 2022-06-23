Антон Голицын

Автор

Журналист, редактор, писатель, издатель. Родился в 1977 году в Ярославле, окончил факультет русской филологии и культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, магистр. Работать в средствах массовой информации начал в 1998 году. Был главным редактором ярославского телеканала НТМ (2006-2012), автором и ведущим ряда телевизионных программ. В 2012-2017 гг. - депутат муниципалитета Ярославля. Являлся автором, редактором и директором научно-популярной книжной серии о Ярославском крае «Библиотека ярославской семьи» издательства «Медиарост». Автор и редактор нескольких научно-популярных и художественных книг. Интересы - политика, экономика, социальная сфера, культура. Отец четверых детей. В свободное время играет в рок-группе.