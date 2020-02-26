26 февраля ярославские власти наконец признались: передача под застройку депо в центре города приведет к закрытию троллейбусного маршрута № 8. Временному.

Троллейбусное депо в Ярославле

До этого мэрия отрицала планы по закрытию троллейбусных маршрутов. А еще раньше убеждала депутатов, что новая стоянка троллейбусов будет организована в трамвайном депо на Ленинградском проспекте, и только после этого начнется освобождение депо на Городском валу.

Теперь выясняется, что все эти слова были обманом. Видимо, обманом будут и звучащие сейчас заявления о том, что троллейбус в Ярославле не будет сокращен. Нарисованная картина светлого будущего уж больно напоминает операцию по прикрытию уничтожения ярославского троллейбуса.

Такое предположение логично вытекает из слов самих исполнителей реформы — директора «Яргорэлектротранса» Сергея Завьялова и замдиректора департамента городского хозяйства Сергея Волканевского.

Политическое самоубийство как крайняя необходимость

В качестве причины закрытия 8-го маршрута власти назвали его убыточность. Якобы это самый убыточный маршрут из шести действующих на данный момент. Тогда почему его не закрыли раньше или позже? Политически связывать застройку депо и закрытие троллейбуса — самоубийство. Неслучайно власти долго опровергали информацию о сокращении маршрутов. Поэтому можно говорить, что «восьмерку» закрывают потому, что иначе никак.

Убыточность действительно есть. И связана она в первую очередь с тем, что это самый протяженный троллейбусный маршрут города на данный момент. Убытки приносят все маршруты, этот просто самый длинный и с наибольшим количеством машин. Но суть не в текущей убыточности, а в той, что возникнет после переезда в депо № 2 на улице Гагарина.

(сс) Svetlov Artem Троллейбус №8 в Ярославле

Расстояние между депо № 2 (куда переедут троллейбусы после закрытия депо на Горвалу) и конечной остановкой на Волгоградской — почти 20 километров! Утром люди едут из Дзержинского района на работу, следовательно, эти 20 километров троллейбусы поедут впустую.

Кроме того, еще до закрытия троллейбуса мэрия создала дублирующие автобусные маршруты, которые отобрали деньги у троллейбуса.

Но главное, по нашему мнению, это даже не деньги. Рискнем предположить, что депо № 2 технически не может одновременно выпустить машины на все маршруты утром и принять их вечером. И без этого нагрузка на депо вырастет более чем в 2 раза — с 31 до 65 машин!

Иначе говоря, закрытием «восьмерки» власти решила проблему, которую сама и создала.

Хорошая мина при плохой игре

На пресс-конференции было заявлено, что все троллейбусы «приостановленного» 8-го маршрута будут работать на других линиях. Странное заявление! Ведь убытки генерирует не номер маршрута, а конкретная работающая машина, затраты на электричество, зарплату, техобслуживание.

А вот доходы зависят от пассажира. Откуда вдруг на других маршрутах возьмутся платежеспособные пассажиры? Перевод конкретного троллейбуса с маршрута 8 на маршрут 1 не сделает его прибыльным. Напротив, попытка «распихать» машины с закрытой «восьмерки» по другим линиям только увеличит убытки. Но, скорее всего, этого не произойдет, а заявление о том, что все троллейбусы продолжат работать — лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре: мол, мы ничего и не сокращаем. Но кого это убедит?

Александр Коновалов Троллейбусы в Ярославле

Убыточность — миф

Ярославский троллейбус не может быть убыточным по определению. Таковым его делает работа конкретных чиновников и руководства предприятия. Причем работа бездарная, если не сказать преступная.

Поясним. Тариф на проезд в троллейбусе формируется не из конкуренции с другими видами транспорта (например, маршрутками), а исходя из реальных затрат. На основании обоснованных затрат утверждается так называемый экономически обоснованный тариф. Сейчас это 31,98 рубля за одну поездку. Тариф утверждают областные власти. А мэрия устанавливает тариф для населения — сейчас это 28 рублей. Разницу между этими двумя суммами предприятию компенсирует городской бюджет.

Эта система предполагает, что никаких убытков у предприятия общественного транспорта быть не может. А если они есть, то вовсе не по объективным причинам. Например, если предприятие тратит деньги на что-то «экономически необоснованное». Например, на зарплату заместителю директора, который фактически является директором другого предприятия — «ПАТП-1». Или же городской бюджет не платит или задерживает положенную субсидию, экономя на этом деньги. Но тогда речь идет вовсе не об «убыточности», а о политике — нежелании мэра Ярославля, губернатора области, городских и областных депутатов финансировать экологичный общественный транспорт в областном центре! Или же о целенаправленном убийстве троллейбуса. Иных объяснений быть не может.

Добавим, что в Рыбинске троллейбус работает вообще без каких-либо дотаций при тарифе в 20 рублей. Может, там электричество дешевле? Или троллейбусы какие-то другие? Нет.

(сс) Александр Коновалов Троллейбус в Рыбинске

Странная экономика

На пресс-конференции журналистам в очередной раз рассказали о нерентабельности депо № 1. Но названные суммы какие-то странные. Так, по словам директор «ЯрГЭТа» Сергея Завьялова, отказ от депо приведет к экономии более 25 млн рублей в год. Из них 10 млн — это амортизация основных средств предприятия. Но сокращение амортизационных начислений никак не может превратиться в живые деньги, нужные предприятию. Это бухгалтерское понятие, влияющее формально разве что на прибыль предприятия. Сомнительно выглядит и экономия на электроэнергии, сопутствующих расходах и так далее. При этом «сэкономленные» 25 млн рублей называют «собственными средствами предприятия», за счёт которых планируется реконструировать трамвайное депо. То есть фальшива не только экономия, но нет реальных средств на реконструкцию. Не говоря о том, что «экономию» с лихвой съедят затраты на холостой пробег троллейбусов с окраины города в центр. Но об этом власти предпочитают молчать.

Будет ли переезд на Ленинградский

Возвращение троллейбуса № 8 мэрия связывает с открытием троллейбусного депо в действующем трамвайном на Ленинградском проспекте. Теперь его обещают осенью. Рискнем предположить, что это очередная пыль в глаза.

В трамвайном депо нет контактной сети для троллейбусов. На пресс-конференции директор «ЯрГЭТа» говорил журналистам, что строительство сети было оценено в 55 млн рублей. Но теперь от этой идеи отказались в пользу троллейбусов с большим запасом автономного хода.

Идея смелая, но вызывающая множество вопросов. Троллейбусы будут поднимать «рога» по ходу движения на оживленном Ленинградском проспекте или доезжать до конечной остановки на Волгоградской на аккумуляторах? Хватит ли запаса хода? Не приведет ли это к росту травматизма среди водителей при подъеме токоприемников не в депо? Во сколько обойдется обслуживание таких машин?

(сс) Ghirlandajo Ленинградский проспект. Ярославль

Предположим, что вопросы эти риторические. Потому что никакого переезда на Ленинградский не будет. А будет полный отказ от маршрутов № 8 и № 7. О чём уже долгое время говорят сами работники депо № 1.

Интересы застройщика выше интересов ярославцев?

Всё, что происходит сейчас в Ярославле вокруг троллейбуса, выдает намерение власти как можно скорее снести троллейбусное депо и отдать землю застройщику. Попытки минимизировать потери для общественного транспорта города выглядят бледно. Само инвестиционное соглашение власти продолжают тщательно скрывать от общественности. Его копия так и не предоставлена по запросу ИА REGNUM. В этой ситуации исполнение обязательств инвестора также начинает вызывать большие сомнения.