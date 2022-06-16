Около полугода Ярославль будет жить без мэра. После добровольной отставки Владимира Волкова законно избранный мэр появится только в ноябре–декабре. Таково федеральное законодательство. Мэра избирают городские депутаты, и это право они теряют за полгода до завершения полномочий. Норма эта призвана сделать выбор более ответственным, чтобы мэр и депутаты работали вместе хотя бы какой-то значительный срок. Мэра будут избирать депутаты, которых ярославцы выберут 11 сентября. На конкурс уйдёт около двух месяцев, следовательно, законно избранный глава у города появится ближе к Новому году.

Мэрия Ярославля

Иначе говоря, Ярославль ждёт довольно долгий период междуцарствия, когда городом будут управлять исполняющие обязанности. Только за первый месяц после отставки Волкова в этой роли успели побывать три человека — Илья Мотовилов, Александр Черневский и Вячеслав Гаврилов. При этом из них ярославцы хорошо знают лишь Гаврилова.

City-yaroslavl.ru Илья Мотовилов

Илья Мотовилов в Ярославль приехал лишь три года назад из Перми, где его высшим карьерным достижением была должность замглавы городского района. Однако именно ему Владимир Волков доверил свой пост, переписав документ о замещении должностей на время отсутствия мэра (ранее и. о. становился как раз Гаврилов). Депутат Анатолий Каширин предположил, что Волков поставил Мотовилова, чтобы через него продолжать руководить городом.

С другой стороны, врио губернатора Михаил Евраев после отставки Волкова делегировал на должность заммэра бывшего директора департамента региональной политики Евгения Чуркина «для укрепления взаимодействия» с областной властью. Любопытно, что мэрия до сих пор не внесла Чуркина в список заместителей мэра на официальном сайте.

Таким образом в мэрии города не только ситуация междуцарствия, но и своего рода двоевластия. С одной стороны, значительная часть администрации — «люберецкая» команда Волкова. Вопреки ожиданиям, она не сорвалась вслед за шефом (как было в Красково и Переславле). С другой стороны, часть чиновников в силу разных причин ориентирована именно на областную власть, у которой в руках главные финансовые рычаги и полномочия. Чуркин выступает в этой конструкции контролером от области внутри мэрии, а внешний контролёр — зампредседателя правительства области Артём Молчанов, человек из команды Михаила Евраева.

Судя по всему, команду Волкова из Ярославля никто и не гонит — в разгар строительно-ремонтного сезона массовая замена чиновников неизбежно привела бы к неразберихе. Впрочем, ещё важнее фактор выборов как губернатора, так и депутатов муниципалитета.

Период междуцарствия, с одной стороны, плох тем, что в это время могут кулуарно приниматься решения не в пользу города. Политическую ответственность за такие решения никто не понесет. С другой стороны, есть время подумать над тем, кто будет возглавлять Ярославль в ближайшие годы. Очевидно, что решающую роль в этом выборе играет врио губернатора Михаил Евраев. И дело не только в том, что депутатам муниципалитета в последнее время в этом вопросе отводится роль статистов (вот вам мэр, ваша задача нажать кнопки). Дело ещё и в том, что смена мэра произойдет почти одновременно со сменой муниципалитета. И хотя действующие депутаты заявляли о том, что попытка навязать мэра без консультаций с ними может провалиться, возникает логичный вопрос: а с кем консультироваться? С новым составом муниципалитета, которого ещё нет или со старым, которого почти уже нет?

Итог выборов губернатора более предсказуем, но при любом их исходе Михаил Евраев должен готовить своего кандидата в мэры областного центра и делать это раньше выборов.

Итак, кто же может претендовать на пост мэра?

Одним из претендентов в коридорах власти называют заместителя председателя правительства области Артёма Молчанова. У него есть опыт муниципальной службы в Кирове, а также работы в федеральной антимонопольной службе. Он — человек команды Евраева. О его личных или деловых качествах ярославцы знают мало — в Ярославской области Молчанов недавно. В правительстве Артём Молчанов курирует департаменты имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

yarregion.ru Артём Молчанов (справа)

Впрочем, есть одно «но». После работы Владимира Волкова у ярославцев стойкая аллергия на мэров-пришельцев. По идее, на этот фактор внимания можно было бы и не обращать, ведь выбирать–назначать мэра будут уже после губернаторских выборов, но в перспективе назначение варяга может обернуться против Михаила Евраева. Ведь в этом случае все городские проблемы будут ассоциироваться у жителей уже не с фигурой мэра, а с фигурой губернатора. Как это работает в Ярославле, стало ясно на последних выборах в Госдуму. Готов ли Михаил Евраев отвечать за каждую неубранную мусорку не только перед выборами, но каждый день в течение всей своей работы? Вопрос, конечно, риторический.

Снять дилемму «местный или варяг» мог бы заммэра Евгений Чуркин. Он довольно молод, ему 35 лет. Родился в Мурманске, учился и работал в Ярославле. Административная карьера Евгения Чуркина пошла вверх при губернаторе Миронове, но очевидно, что он не является «чьим-то» человеком: Чуркин сориентирован на карьеру в органах власти. Ярославцы знают его по проекту «Решаем вместе!», который он курировал. Пробовал начать и карьеру публичного политика, выдвигаясь в облдуму, но в депутаты не прошёл. Конечно, большого хозяйственного и политического опыта у Евгения Чуркина нет, но есть желание двигаться по служебной лестнице и опыт коммуникации с людьми. В условиях снижения самостоятельности местной власти этого может оказаться достаточно.

yaroslavl.er.ru Евгений Чуркин

А вот шансы нынешнего и. о. мэра Ильи Мотовилова вряд ли можно назвать высокими. Он чужой и для ярославцев, и для команды врио губернатора. Остаться в кресле главы города он может лишь в случае какого-то форс-мажора, если временный статус и. о. нужно будет продлить на неопределенное время. Однако это не говорит, что Илье Мотовилову можно сидеть до осени и ничего не делать. Наоборот, хорошая работа во время междуцарствия может открыть для него новые карьерные перспективы — в Люберцах, в Ярославле или где-то ещё.

Кстати, не могут вернуться в Ярославль мэром ни Владимир Волков, ни Владимир Слепцов — им это запрещает закон, поскольку они сложили свои полномочия раньше срока.

А что же коренные ярославские политики? Они, конечно же, есть, и поэтому у Михаила Евраева есть выбор, причём из вполне системных единороссов. Большим опытом обладает депутат Алексей Малютин, который был председателем муниципалитета с 2012 года, а в 2015–2016 годах исполняющим обязанности мэра. Кстати, Малютин может претендовать и на пост председателя муниципалитета в новом созыве, поскольку действующий председатель Артур Ефремов принял решение не избираться на новый срок. Некоторое недоверие к Малютину может быть вызвано его принадлежностью к бизнес-сообществу.

City-yaroslavl.ru Алексей Малютин

Артур Ефремов также мог бы стать новым главой Ярославля. В последние годы он хорошо погружён в городские дела, умеет общаться с жителями и выстраивать отношения с предпринимательским сообществом (в прошлом Ефремов — глава местной «ОПОРЫ России»). Его хотели бы видеть мэром многие общественники и предприниматели. Этот фактор может быть отрицательным в глазах администрации области — «слишком самостоятельный».

City-yaroslavl.ru Артур Ефремов

Конкуренцию им может составить ещё один депутат муниципалитета — председатель комиссии по законности Олег Ненилин. Ненилин выступил с резкой критикой экс-мэра Волкова накануне его отставки. В ярославских СМИ уже появились вбросы против депутата, что говорит о том, что кто-то видит в нём реального претендента на должность мэра.

City-yaroslavl.ru Олег Ненилин

Интересной фигурой представляется и депутат Ярославской областной думы Илья Осипов. Осипов выдвигал свою кандидатуру на этот пост ещё на прямых выборах 2012 года. Его опыт можно назвать уникальным — он был депутатом всех уровней власти: муниципалитета Ярославля, Ярославской областной думы (в том числе её председателем) и Госдумы России. Сейчас Илья Осипов вернулся в областную думу рядовым депутатом, что, конечно, является понижением.

duma.gov.ru Илья Осипов

В целом у региональной власти есть две возможные стратегии, которые можно назвать «технический мэр» и «мэр-представитель». В первом случае главой города становится любой удобный региональной власти человек, а по факту городская администрация становится чем-то вроде одного из департаментов правительства области. Во втором случае на пост мэра избирается–назначается известный жителям политик, который активно общается с горожанами и является своего рода буфером между людьми и региональным правительством, где сосредоточены основные полномочия и финансы.

Кто именно станет мэром Ярославля, отчасти будет зависеть от результатов сентябрьских выборов как губернаторских, так и в муниципалитет. Устраивающий власть результат даст главе области больше свободы в принятии решения. Неожиданностей же со стороны депутатов ждать не стоит — они проголосуют за того, кого предложит область.