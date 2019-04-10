На минувшей неделе депутаты муниципалитета Ярославля большинством голосов утвердили на пост первого заместителя мэра Аллу Кибец. Этот процесс заставил вспомнить советский анекдот про «Запорожец»: полчаса позора, и ты на даче.

ИА REGNUM Алла Кибец

Алла Геннадьевна толком не смогла ответить на два из трех (!) заданных ей депутатами вопросов. На третий ответить смогла. Он касался ее образования. Депутат спросила, есть ли у претендента на пост первого заммэра 600-тысячного города экономическое образование. Кибец ответила, что окончила бухгалтерские курсы. Занавес.

Даже биографию Аллы Кибец показали только депутатам — в открытый доступ сведения о местах ее работы и образовании мэрия не выложила. А ее фраза «я не специалист в сфере ЖКХ» уже стала популярным мемом в социальных сетях. Как и ответ «Что мне говорить?» на вопрос журналистов о ее назначении.

Конечно, после назначения на пост главы центральных районов чиновника с непогашенной судимостью и лексикой из 90-х (было это при прошлом мэре Владимире Слепцове) ярославцев удивить уже сложно. Но если Слепцов как-то еще старался работать с собственной репутацией, то администрацию Владимира Волкова, похоже, совсем не волнует, что о ней думают простые горожане.

City-yaroslavl.ru Мэр города Ярославль Владимир Волков и его команда. Рабочее заседание

А как еще расценить тот факт, что сразу после назначения Кибец мэр улетел в Германию на празднование 25-летия побратимских связей с Ханау? В городе проблем не осталось? Ремонт дорог начался? Грязь с улиц убрали? Появился, наконец, специалист по ЖКХ, на которого можно спокойно оставить город?

Ничего этого не произошло. Видимо, мэр в городе не для того, чтобы улицы были чистыми. А как еще расценить слова директора департамента городского хозяйства Тальянова, сказавшего про грязь на мусорных площадках: «Это ваши коммунальные отходы». А когда спросили про ремонт дорог, так же бодро обвинил в этом общественников, которые пишут жалобы на аукционы. При этом Ярославль постепенно возвращается в состояние «город без дорог», из которого с трудом выкарабкался к концу прошлого года. Но если чистота и состояние улиц — дело самих ярославцев, то для чего, простите, чиновники?

Симптоматично, что мэрию один за другим покидают опытные специалисты, такие как руководитель аппарата мэрии Лилия Корнакова и заместитель мэра Алексей Торопов. У Владимира Волкова вопросы об увольнении ярославцев и назначении на их место иногородних «специалистов» вызывают нескрываемое раздражение. При этом раздел «структура мэрии» на сайте администрации города чуть не наполовину состоит из «серых квадратов» вакантных должностей.

geralt Замена

С таким кадровым составом и репутацией становится тревожно не только за повседневную работу городского хозяйства, но и за областные и федеральные проекты — «Безопасные и качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды», строительство школ и детских садов.

Все это, впрочем, не имеет отношение к назначению Аллы Кибец первым заместителем мэра. Одновременно с этим в должностную инструкцию первого зама были внесены изменения. Из зоны его ответственности были исключены ЖКХ, городское благоустройство, социально-экономическое развитие. Остались только малопонятные «муниципальный контроль» с координацией работы других заместителей и, видимо, главное — выборы. На прошлом месте работы в Переславле-Залесском организованные Кибец выборы обсуждались в Центризбиркоме, причем вовсе не как позитивный пример работы.

Оптимизм тут внушает только одно — новые выборы в Ярославле в ближайшее время не предвидятся.