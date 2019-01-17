В Ярославле не утихают споры вокруг сокращения и отмены мэрией и муниципалитетом Ярославля льгот и компенсаций для многодетных, матерей-одиночек и школьников. Многодетные семьи собирают подписи под письмом Владимиру Путину, а чиновники активно пытаются убедить людей, что никакие льготы не отменены. Мол, их просто сделали «адресными»: теперь многодетным семьям нужно лишь раз в три месяца подтвердить «малоимущность». Кроме того, эти льготы не предусмотрены федеральными и областными законами, то есть являются доброй волей городских властей.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Почему бы не применить этот принцип и к депутатам муниципалитета Ярославля, проголосовавшим за изменение порядка получения льгот? Дело в том, что депутаты, как и многодетные, также получают компенсации из бюджета города. И точно так же эти компенсации не предусмотрены ни федеральным, ни областным законодательством.

Согласно закону, местные депутаты работают бесплатно, на платной основе могут работать лишь 10 процентов от состава. Между тем в 2014 году депутаты приняли решение о выплате каждому народному избраннику компенсаций в размере до 35 тысяч рублей ежемесячно. Эти деньги идут не самому депутату. Они могут быть потрачены на оплату труда помощников, аренду офиса для встречи с избирателями (при этом в администрации предоставляются бесплатные помещения) и на издание отчетов о своей деятельности.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

Подавляющее большинство «тратит» эти деньги на помощников (до 25 тыс. на одного помощника в месяц). При этом есть депутаты, которые и сами могут позволить себе оплатить работу помощников.

Например, депутат Дмитрий Кузьмин, согласно декларации о доходах, за 2017 год заработал 76,7 млн рублей. Депутат Роман Галагаев — 47,7 млн. Депутат Илья Горохов получил доход 12 млн рублей. Доход ряда народных избранников колеблется от 1 до 10 миллионов. Но есть и депутаты-бессребреники. Так, Дмитрий Соколов в 2017 году получил доход лишь в 276 тысяч рублей — едва хватит даже на бензин для принадлежащего ему автомобиля «Лексус».

Однако компенсации получают и сверхбогатый Кузьмин, и небогатый Соколов. И хотя 35 тысяч рублей — максимальная сумма компенсаций, никто из народных избранников не экономит на себе. В то время как изменение условий получения городских льгот позволит сэкономить городскому бюджету в 2019 году около 50 млн рублей.

Многодетная семья получает из городского бюджета около 1 тысячи рублей в месяц в качестве компенсации родительской платы за детский сад на ребенка (30% от родительской платы). Депутат получает 35 тысяч рублей. И то, и другое не предусмотрено законодательством ни России, ни Ярославской области.

Джон Багнольд Бургесс. Выдача разрешений нищим. 1877

Логично, что условия получения компенсаций для депутатов надо сделать такими же, как и для многодетных семей. Тем более что сами депутаты уверяли на заседании, что получить справку о бедности один раз в три месяца — не проблема.

Компенсации депутатам муниципалитета Ярославля обходятся бюджету в 15,9 млн рублей в год, или в 1 млн 330 тыс рублей в месяц. Полная отмена депутатских привилегий позволила бы сохранить льготы за детский сад для более чем тысячи семей ярославских многодетных.

Отметим, что депутаты муниципального совета Рыбинска отказались от денежных компенсаций еще в 2016 году, объяснив это необходимостью экономии бюджета.