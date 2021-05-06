



Церемония передачи флоту жителями Ярославской области подводной лодки «М-104». Полярный, 23 февраля 1943 г

В начале Великой Отечественной войны в Ярославле проживало около 300 тысяч человек. Сам город был центром Ярославской области с населением 2,3 миллиона человек — в ее составе находилась современная Костромская область. Город был крупным промышленным центром, население которого перед войной значительно росло.

Мобилизация

В первые же дни началась мобилизация призывников, многие жители шли в армию добровольцами. Уже 23 июня 1941года на фронт были призваны 14 тысяч человек. Всего за годы войны в армию ушли около полумиллиона жителей Ярославской области — почти четверть населения, в том числе 26 тысяч женщин. Около 200 тысяч человек погибли на фронте.

Осенью 1941 года фронт придвинулся к Ярославлю. Фашисты захватили Калинин (Тверь). Ярославль оказался в тылу Калининского фронта. Промышленные предприятия спешно эвакуировали. В лесах готовились базы для партизанских отрядов и сами отряды. Всего осенью первого года войны было сформировано 35 партизанских отрядов, которые должны были действовать в тылу врага в случае захвата Ярославского края.

Самарий Гурарий Обоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта. 1941

Осенью 1941 года в Ярославской области была сформирована 243-я стрелковая дивизия. В октябре в Ярославле из добровольцев была сформирована 234-я Ярославская коммунистическая дивизия. Дивизия вступила в бой в марте 1942 года на Калининском фронте и дошла до Берлина.

14 октября было принято решение о строительстве оборонительных сооружений в Ярославской области протяженностью 780 км, которые должны были протянуться вдоль берега Волги от Углича до Костромы. Их строили десятки тысяч жителей Ярославля зимой 1941−1942 годов — женщины, подростки и старики.

Государственный архив Ярославской области На строительстве оборонительных сооружений. 1941

Когда враг был отброшен от Москвы, угроза захвата Ярославля миновала. Эвакуация предприятий была остановлена, оборудование возвращено назад. Сформированные партизанские отряды стали готовить для переброски в тыл фашистских войск. База подготовки диверсионных групп на базе НКВД действовала в доме отдыха «Красный холм». Несколько таких отрядов успешно воевали в тылу врага. Два отряда носили имена Кутузова и Суворова. Ярославцы участвовали и в других партизанских отрядах. Так, командиром отряда, в котором сражалась Зоя Космодемьянская, был ярославец Борис Крайнов. Уроженка области Елена Колесова возглавляла диверсионную группу девушек-десантниц, воевавших в Белоруссии. Группа взрывала железнодорожные мосты, нападала на отряды оккупантов. Во время одного из боёв Елена Колесова получила смертельное ранение. Ей присвоено звание Героя Советского Союза.

С Ярославским краем связаны имена многих знаменитых людей, внесших большой вклад в Победу. Это маршал Фёдор Толбухин, генерал Павел Батов. На территории современной Ярославской области находится деревня Брынчаги, где родился создатель танка Т-34 Михаил Кошкин.

Mil.ru Маршал Фёдор Толбухин

Командующий 65-й армией Донского фронта генерал-лейтенант Павел Батов с офицерами в районе Сталинграда. Зима 1942-1943 годов

Эвакуационный центр

Ярославль стал крупным эвакуационным центром. В городе было размещено более 30 эвакогоспиталей. Только с февраля по апрель 1942 года город принял 167 эшелонов из блокадного Ленинграда, в которых находилось более 300 тысяч человек, из которых 100 тысяч — дети. Для тысяч ленинградских детей, лишившихся родителей, Ярославль и Ярославская область стали вторым домом во время войны.

Начиная с 1941 года фашисты активно бомбили Ярославль, прежде всего Ярославский шинный завод и железнодорожный мост через Волгу. Самый сильный авианалёт состоялся в ночь на 10 июня 1943года, город бомбили 110 самолетов. Он получил название «Звёздного», говорили, что самолетов было — как звёзд на небе. Разрывы бомб и зарево пожаров видели за десятки километров от города. Старожилы вспоминали, что даже рыба в Волге и её притоках стала чёрной — вероятно, от попавшей в реку сажи.

ГАЯО Вид на Американский мост до начала строительства набережной. Ярославль. 1944

Московский вокзал. Благоустройство привокзальной площади. Ярославль. 1945

Спустя десять дней массовый налёт повторился, в нём приняли участие 85 самолетов. Шинный завод был практически полностью разрушен, но героическим трудом восстановлен всего за три месяца. А вот разрушить мост фашисты так и не смогли. Для защиты города были сформированы подразделения зенитчиц и авиагруппы. В воздушных боях над Ярославлем принимал участие знаменитый ас Ахмет-Хан Султан, сбивший один из немецких самолётов. Подбитый им самолёт был торжественно выставлен на главной площади города.

Аэродром в Дядьково на окраине Ярославля стал перевалочным пунктом пути ленд-лиза: здесь приземлялись самолёты, доставлявшие военную продукцию из США.

На строительстве новой набережной. Подготовка дорожного полотна для укладки асфальта. Ярославль. 1944

Общий вид берега реки Которосль у Американского моста до строительства набережной. Ярославль. 1943

Работы по благоустройству набережной. Ярославль. 1944

В 1944 году, несмотря на тяготы военного времени, в Ярославле силами добровольцев началось строительство набережной реки Которосли — подарок горожан к будущему возвращению ярославцев-фронтовиков.

Демонстрация в честь XXVII годовщины Октябрьской революции на новой набережной. Ярославль. 1944.

Установка чугунных решеток на новой набережной. Ярославль. 1944

Промышленность

В течение года после начала войны все ярославские предприятия полностью или частично перешли на изготовление продукции для фронта. Ярославский автомобильный завод, помимо основной продукции — грузовиков, — освоил выпуск гусеничных артиллерийских тягачей Я-12. Кроме этого, автозавод выпускал пистолеты-пулеметы Шпагина, ручные гранаты, снаряды для зениток и артиллерии и многое другое. Паровозоремонтный завод построил 7 бронепоездов и отремонтировал 36. Тормозной завод стал выпускать взрыватели, завод «Красный маяк» — патроны. Электромашиностроительный завод начал производить сопла для минометов и стартеры для танков Т-34. Ликеро-водочный завод, помимо основной продукции, изготавливал зажигательную смесь — знаменитый «коктейль Молотова».

Государственный архив Ярославской области Механический цех Ярославского автомобильного завода. Обработка орудийных 75 мм снарядов для фронта. 1941

Стратегическое значение имел крупнейший в СССР Ярославский шинный завод, производивший 70% этой продукции в стране. Он выпускал шины для всех видов автотранспорта и самолетов, работая в основном на фронт.

Ярославский судостроительный завод выпускал военные катера, на которых устанавливались «Катюши» — они принимали участие в Сталинградской битве и многих других сражениях. Завод «Резинотехника» производил аэростаты для защиты от авианалётов. Ярославские аэростаты защищали небо Москвы. За годы войны было выпущено 1026 аэростатов заграждения. Лакокрасочный завод «Победа рабочих» выпускал краски для военных самолётов, а также освоил выпуск покрытия для подводных лодок. Ярославская табачная фабрика снабжала Красную Армию махоркой, все предприятия пищевой промышленности работали в основном для фронта.

Церемония передачи флоту жителями Ярославской области подводной лодки «М-104». Полярный, 23 февраля 1943 г

Церемония передачи флоту жителями Ярославской области подводной лодки «М-104». Полярный, 23 февраля 1943

За самоотверженный труд в годы войны и значительный вклад в Великую Победу 455 жителей Ярославля награждены орденами и медалями. Орден Ленина получили 19 человек, орден Трудового Красного Знамени — 50 человек, орден «Знак Почета» — 116 человек, медаль «За трудовую доблесть» — 117 человек, «За трудовое отличие» — 98 человек. 17 предприятий города получили в 1941—1945 годах переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны.

Вклад города в Победу не ограничивался военной продукцией. Жители Ярославля собрали и передали Красной армии 132 тысячи единиц теплых вещей. Трудящиеся Ярославля поддержали всесоюзное движение по созданию Фонда обороны. Они перечисляли на эти цели часть ежедневного заработка, отдавали свои сбережения. Всего за годы войны было собрано 146 миллионов рублей. По итогам таких кампаний связанные с городом названия получили подводная лодка «Ярославский комсомолец», танк «Ярославский учитель», звено истребителей «Ярославский пионер», батарея дальнобойных орудий «Юный ярославец». В годы войны ярославцы дали размещенным в городе госпиталям 29 тысяч литров крови, донорами стали 17 052 жителя города.

Церемония передачи флоту жителями Ярославской области подводной лодки «М-104». Полярный, 23 февраля 1943 г

Церемония передачи флоту жителями Ярославской области подводной лодки «М-104». Полярный, 23 февраля 1943 г

В 2017 году городу Ярославлю было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести и славы».

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Ярославль в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.