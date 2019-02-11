Речной трамвай в Ярославле — один из символов города на Волге. Он появился еще в середине ХХ века, в послевоенные годы. Пережил и застой, и перестройку, и лихие девяностые.

Егор Журавлёв Теплоход

Но наступил 2019 год, и новый мэр Ярославля Владимир Волков заявляет: у города нет денег на речной трамвай. Маршрут Ярославль — Толга нужно закрыть. Мол добраться туда можно и на автобусе, а спонсировать туристов город не обязан. В бюджете хоть шаром покати. На этом в год городские власти надеются сэкономить около 10 млн рублей.

Владимир Волков руководит городом всего 4 месяца. С первых же дней работы выходец из Люберецкого района Московской области приступил в Ярославле к жесткой «оптимизации». Сначала было заявлено о том, что город отказывается от собственного музея — «Музея истории города», который перейдет на баланс областного музея-заповедника. Содержание музея обходится около 20 млн рублей в год. Против этого выступили почетные граждане города. Затем стремительно прошло обрезание городских льгот. Мэрия сократила помощь школьникам и студентам, а также многодетным семьям, которым теперь придется доказывать раз в три месяца бедность, чтобы получить компенсации за детский сад или бесплатный проезд одного из родителей. Попали под нож и некоторые другие категории. На этом городские власти хотят сэкономить порядка 50 млн рублей в 2019 году. Добавим, что отменены бюджетные льготы в городских банях — все они перешли в частные руки.

После этого мэрия города внесла проект решения об упразднении денежной части премии «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославии». На этом городские власти планировали сэкономить порядка 400 тысяч рублей в год. После того как об этом написало ИА REGNUM, проект решения был отозван. Однако деньги в бюджете текущего года не запланированы, и, видимо, вручать денежные премии не будут.

Кстати, при принятии проекта бюджета депутатам об этом ничего не сказали. Видимо, в глубинах многостраничного документа скрыты и другие тайные способы экономии. Но кое-что все-таки всплыло в процессе обсуждения. Например, выяснилось, что в бюджете-2019 ни копейки не заложено на ремонт школ и детских садов. Нет даже средств на экстренный аварийный ремонт. В 2018 году на это ушло 48 миллионов. Депутатам обещали, что внесут изменения, как только будут средства. Но их пока так и нет.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков (справа)

Когда кандидатура Владимир Волкова на пост мэра Ярославля только обсуждалась, депутаты муниципалитета говорили о том, что новый градоначальник привлечет за собой и субсидии из областного бюджета. Мол Волков для губернатора Дмитрия Миронова — свой человек, а значит, область не обидит областной центр.

Все действия говорят об обратном: про Волкова в правительстве области все будто бы забыли. Помощь городу ограничилась отсрочкой по бюджетному кредиту в 60 млн рублей и выделением техники госпредприятия «Ярдормост» после январского снегопада.

Все действия по «оптимизации» вряд ли помогут терпящему бедствие Ярославлю. Урезание социальных обязательств может принести экономию в 100−200−300 млн рублей в год. А только явный долг Ярославля (коммерческие банки и бюджетные кредиты) составляет 7 миллиардов. А есть еще не исполненные судебные решения, кредиторская задолженность за выполненные работы, долги муниципальных предприятий.

Сегодня у мэрии Ярославля нет ни ресурсов для выхода из бюджетного кризиса, ни политической воли хотя бы заявить об этом кризисе. Нет и умения работы в такой ситуации. Иначе как объяснить тот факт, что городские власти заявляют об отмене речного трамвая на Толгу, даже не обсудив это с перевозчиком — Речным портом. Но и этого мало: одновременно с заявлением мэрия выкладывает закупку на организацию перевозок до Толги в апреле — мае. И что теперь делать речникам? Возить или не возить? Вопиющий непрофессионализм, породивший всплеск недовольства горожан и недоумение экспертов.

Рискну предположить, что в ситуации с речным трамваем Владимира Волкова поправят. Не из-за дачников, конечно, а из-за монастыря, попечителями которого выступают влиятельные в государстве лица. К сожалению, нет таких влиятельных заступников ни у многодетных семей, ни у музея, ни у садиков и школ. Сама по себе ситуация не рассосется, наоборот, будет усугубляться с каждым месяцем. Правительству области тут впору подумать если не о введении внешнего управления, то хотя бы о создании антикризисного штаба «по Ярославлю» и выработке плана действий по спасению областного центра от недалекой перспективы банкротства.