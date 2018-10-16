Четыре года в Ярославле реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За это время в областном центре по проекту было «приведено в нормативное состояние» 138,2 километра дорог. Много это или мало? Как минимум ощутимо. Ведь протяженность улично-дорожной сети составляет более 750 километров.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebook Улица Ударная — путь к больнице №2

Каждый год чиновники бодро рапортуют о том, как снижается в городе процент плохих дорог. И, если взглянуть на официальные цифры (по данным официального сайта мэрии), картина, вроде как вполне радужная:

Взглянешь в таблицу, почитаешь отчёты — жить стало лучше, жить стало веселее.

City-yaroslavl.ru Реализация нацпроекта в отчёте мэрии Ярославля

Проедешь по городу на автомобиле — и радостное настроение куда-то пропадает. И в социальных сетях у ярославцев оптимизма по поводу городских дорог как-то не прибывает.

ИА REGNUM Ямы на Красном съезде в зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО

Суды по-прежнему завалены исками к городским властям о компенсации ущерба вследствие аварий, вызванных состоянием дорог, а новостные ленты пестрят заголовками об «убитых дорогах».

Дело далеко не в «вечно недовольных» горожанах. В том, что для ярославцев это «вопрос номер один», признался и мэрВладимир Волков в интервью в декабре 2020 года. О проблемах с плохими дорогами говорят даже депутаты «Единой России». Говорят и… почти ничего не могут сделать.

А всё дело в том, что с началом работы национального проекта вся остальная деятельность по ремонту дорог почти остановилась. Исключение составил лишь 2018 год, когда сверх нацпроекта город получил 400 млн рублей на ремонт дорог. И если по 138 километрам дорог, сделанным за четыре года по нацпроекту, ездить ещё как-то можно, то остальные 600 за это время неумолимо деградировали. Ведь за рамками нацпроекта никакого капитального ремонта дорог практически не ведётся!

На это банально нет денег. Из миллиарда на нацпроект 680 млн даёт федеральный бюджет. Ещё 200 — областной. Городские власти добавляют свои 120 миллионов. И всё, или почти всё.

К примеру, в первом квартале 2021 года на так называемый «ямочный ремонт» во всём городе (750 километров дорог) выделили 6,6 млн рублей. Даже если в течение года мэрия добавит ещё 30−40 млн, это мало что поменяет. Сравните с миллиардом на 25 километров дорог по нацпроекту.

Текущий ремонт ярославских дорог напоминает представление циркового жонглёра: если крутить шарики очень быстро, можно создать иллюзию, что шариков очень много. Но на самом деле их 3−4. К сожалению, жонглировать у мэрии получается не очень.

ИА REGNUM Это место на Волжской набережной ремонтируют раз в полгода. Улице повезло — она попала в нацпроект 2021 года

Как признаются в личных разговорах депутаты муниципалитета, еще несколько лет назад они могли включить в бюджет ремонт той или иной дороги. Сейчас такой возможности почти нет. В лучшем случае мэрия реагирует на вынесенные судебные решения, которые можно публиковать как сводки с фронтов, и — реже — предписания ГИБДД.

У города долг в 7 миллиардов рублей, что почти равно собственным доходам. Наращивать этот долг запрещает закон. Отдавать его нечем. Практически все деньги уходят на выплату зарплаты бюджетникам и софинансирование нацпроектов. В такой ситуации даже ремонт банальной ямы во дворе может превратиться в неразрешимую головоломку. При этом ремонт и содержание городских дорог — обязанность местных властей, в данном случае — мэрии Ярославля.

Особенно заметна деградация местных проездов, небольших улиц и дворов. О них городские власти фактически забыли. Между тем горожане ездят не только по проспектам. Большинство жителей паркует машины во дворах, и, чтобы добраться до отремонтированной по нацпроекту улице, человеку приходится проехать 200−300 метров по направлению, которое дорогой назвать язык уже не поворачивается.

Такие же маленькие улочки и проезды зачастую ведут к школам, детским садам и больницам. Шансов попасть в нацпроект у них нет. Шансов получить ремонт без нацпроекта — практически тоже. Например, мало кто из ярославцев знает о существовании улицы Ударная. Однако это улица есть, и ведёт она к больнице №2, поликлинике и роддому на Липовой горе. Ямы на Ударной жители называют «противотанковыми траншеями». А у рожениц есть все шансы разрешиться от бремени раньше срока по пути в роддом.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebook Улица Ударная — путь к больнице №2

Не сказать, что мэрия не делает попыток исправить ситуацию. В 2019 году городские власти отремонтировали аж шесть проездов — по одному в каждом районе города. Для сравнения: только в Красноперекопском и Фрунзенском районах, по официальным данным, 184 внутриквартальных проезда! Если ремонтировать по одному в год, завершить можно как раз ко времени, когда машины уже будут летать по воздуху. Впрочем, после 2019 года мэрия о местных проездах и не заикалась. Уже в 2020-м ремонта проездов попросту не было.

Образно говоря, в дорожной отрасли сегодня есть оазис нацпроекта, а вокруг него — пустыня заведомо невыполнимых обязательств городских властей. В Москве в отчётах увидят красивый оазис, а ярославцы, словно бедуины, трясутся каждый день по барханам отсутствующих дорог.

В этой связи особенно интересным выглядит попытка мэрии Ярославля включить в квартплату плату за ремонт дворовых территорий. Идея, очевидно, правильная. Ремонтировать ямы во дворах, которые являются собственностью жильцов, мэрия не должна и не может. И вместе с тем ярославцы к вполне здравой идее относятся весьма прохладно. Они предполагают, что так мэрия хочет переложить обязанность за содержание «пустыни» на самих жителей. И состояние городского бюджета говорит о том, что такое опасение не лишено оснований. Тем более что четких границ дворов зачастую нет. И, если у управляющих компаний появятся какие-то деньги на ремонт, мэрия всегда может «попросить» отремонтировать не только двор, но и проезд к нему. А затем и вовсе снять с себя ответственность за всё, что происходит за пределами основных улиц.

У жителей возникает вполне логичный вопрос — а как же все те «дорожные» сборы, которые они платят, заливая на заправках бензин? А где поступления от так и не отмененного транспортного налога? А где, в конце концов, растущие каждый год поступления от НДФЛ?

Системного решения проблемы «пустыни вокруг нацпроекта» пока нет. И с каждым годом она будет представлять всё большую и большую головную боль как для жителей, так и для властей.