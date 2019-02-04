Зима в России всегда приходит неожиданно, вот и в конце января в Ярославле вдруг выпал снег, который спустя более чем неделю не могут убрать не только в городе вообще, но и даже в самом его центре. Снежные коллапсы в городе случались и раньше, но на этот раз мы имеем дело с наиболее затяжной его формой. Что происходит? Почему год от года ситуация с зимней уборкой становится не лучше, а хуже?

ЯрНьюс Ярославцы выталкивают скорую

Вера Савицкова, «Дороги Ярославля» Тротуар в Ярославле

Ярославцы традиционно всю вину возлагают на нового мэра Владимира Волкова. Отчасти они правы, но тут есть и психологический фактор. Волков — первый откровенно «чужой» на посту мэра, назначен на этот пост он был даже без формальных консультаций хотя бы с местным отделением «Единой России». К личностному фактору мы еще вернемся, но причины проблем с уборкой, конечно же, глубже.

Первая причина — финансовая. Напомню, бюджет Ярославля переживает жесточайший кризис за последние 20 лет. Долг города сравнялся с собственными доходами, и департамент финансов мэрии по действующим законам не может больше брать взаймы. Но брал взаймы он не от хорошей жизни, а для того, чтобы просто свести концы с концами, а также выплатить долги по старым кредитам. Особенно это актуально в начале года, когда налоговые поступления минимальны и возникает «кассовый разрыв»: зарплату бюджетникам нужно платить сейчас, а денег на это просто нет. Задерживать зарплату бюджетникам нельзя — уголовная ответственность и резонанс с увольнением. Что в такой ситуации остается делать? Правильно. Заморозить все платежи, за которые не посадят и не уволят.

Красная площадь

Уборка города именно к таким платежам и относится. Мэрия должна генподрядчику — «Городскому спецавтохозяйству», генподрядчик должен субподрядчикам. Кроме того, ему самому нужно платить зарплату и налоги, покупать солярку и ремонтировать технику. В обычном режиме, когда снега немного, коммунальщики худо-бедно тащат уборку: выпрашивают у мэрии денег понемногу, сокращают расходы. Но тут выпадает снег, и объемы надо резко увеличить. А как это сделать без средств, дополнительной техники, людей?

Отмечу, что бюджет Ярославля в эту финансовую яму загоняли долго и последовательно. Основные доходы забирают областной бюджет и федеральный. Просто для сравнения: содержание улично-дорожной сети Ярославля (около 700 километров дорог) в 2018—2019 годах стоит 918 миллионов рублей. Подсветка Смоленского метромоста в Москве (150 метров) стоит 642 миллиона рублей (по данным сайта госзакупок). Подсветка одного моста в Москве дороже, чем годовая уборка не самой маленькой столицы региона в России!

Площадь Волкова — центр Ярославля

Казалось бы, в этой ситуации требовать приличной уборки от мэра Ярославля просто неприлично. Ну не самому же ему с лопатой весь город чистить. Но нет. Давайте взглянем на соседний город — Рыбинск (население 200 тысяч). Он уж точно не богаче Ярославля, но — вы удивитесь — таких проблем с уборкой там нет. Конечно, город чистят не до асфальта, но значительно лучше Ярославля.

Администрация Рыбинска Рыбинск

И тут мы переходим к следующему фактору — политическому. Зимняя уборка не может быть авральной. Это система работы, которая выстраивается годами. Главный человек, который должен как минимум контролировать настройку и жизнь этой системы, — мэр города. Рыбинском последние три года руководит один человек — избранный мэр Денис Добряков. Давайте просто посчитаем всех градоначальников Ярославля с 2012 года:

Виктор Волончунас — мэр Ярославля;

Яков Якушев — и.о. мэра Ярославля;

Евгений Урлашов — мэр Ярославля;

Александр Нечаев — и.о. мэра Ярославля;

Алексей Малютин — и.о. мэра Ярославля;

Владимир Слепцов — и.о. мэра Ярославля, мэр Ярославля;

Владимир Волков — и.о. мэра Ярославля, мэр Ярославля.

За семь лет Ярославлем руководили семь человек! Не город, а школа начинающего мэра. А сколько сменилось заместителей, глав администраций, начальников средней руки. Казалось бы, отмена прямых выборов должна была привести к большей политической стабильности и, как следствие, к более системной хозяйственной работе. Но мы видим обратный эффект — руководители города тасуются, как колода карт. Сотрудники мэрии лично говорили мне, что не успевают привыкнуть к одним распоряжениям, как начальник меняется, и политика разворачивается на 180 градусов. В этой ситуации лучший выход для чиновников — не торопиться исполнять приказ, к вечеру его могут отменить, а приказавшего — уволить.

Примерно так же чувствует себя и бизнес, работающий по муниципальному заказу. В условиях политической турбулентности предприниматели перестают верить обещаниям чиновников — завтра начальник поменяется, и все договоренности (например, погасить долг по городскому заказу) пойдут прахом. Все это прямо проецируется и на уборку города. А в это время во дворах жители толкают машины скорой.

ЯрНьюс Ярославцы выталкивают скорую

В отсутствие прямых выборов мэр города в первую очередь заинтересован в позитивной оценке своей работы не жителями, а губернатором. Это накладывает свой отпечаток и на уборку. Выгоднее чистить те улицы, по которым поедет кортеж высокопоставленных чиновников. Или те, которые «попросит» почистить кто-то из областного правительства. Плановая работа может быть сорвана после одного звонка сверху — об этом мне также говорили близкие к сфере муниципального заказа люди. А ведь такая переброска ресурсов только добавляет хаоса в работу.

В такой системе и сам мэр не заинтересован в том, чтобы долго оставаться на своем месте. Это показал пример Владимира Слепцова. И для Волкова город, скорее всего, такой же этап карьерного роста, как и Переславль-Залесский. Тут бы день простоять, да ночь продержаться, а там, глядишь, и весна. Само растает, рассосется как-нибудь.

Вера Савицкова, «Дороги Ярославля» Тротуар в Ярославле

Есть еще и личный фактор. Владимир Волков был назначен мэром Ярославля в октябре 2018 года. В январе 2019-го, в разгар зимы, он меняет двух ключевых руководителей в этой сфере. В отставку отправлен директор генподрядчика по уборке муниципального «Спецавтохозяйства» Эдуард Снежков. На его место назначается Алексей Соков, человек, имеющий отношение к ЖКХ, но не к уборке города. При этом, по неофициальным данным, имущественными делами «Спецавтохозяйства» неформально руководит советник мэра юрист Александр Асриянц.

Одновременно с руководителем подрядчика меняется и руководитель заказчика — Агентства по муниципальному заказу ЖКХ. Исполняющим обязанности директора становится вообще не коммунальщик, а милая 35-летняя юрист Елена Притворова из Люберецкого района. Она специалист широкого профиля — одновременно может возглавлять избирательные комиссии. Но обеспечивать победу правильных кандидатов и уборку городских улиц — это разные вещи. От слова совсем.

Казалось бы, курирующим заместителем мэра по-прежнему остается опытный Михаил Кузнецов. Его дело — не лично «расставлять» технику по улицам, как полагает мэр Волков, а руководить руководителями. Подчиняются ли ему люди, назначенные Волковым, — большой вопрос. Не нужно быть провидцем, чтобы понять: не сегодня-завтра Кузнецов станет ритуальной жертвой, которого объявят ответственным за все промахи.

City-yaroslavl.ru Михаил Кузнецов и Владимир Волков

Увольнение Михаила Кузнецова, как вообще какое-либо увольнение, мало поможет с зимней уборкой. Точнее, не поможет совсем.

Помочь может только выделение дополнительных денег из бюджета региона и контроль за их расходованием. В целом же новому мэру Ярославля нужно ставить перед региональной властью вопрос о перераспределении доходов. Ситуация, когда на ремонт школ в бюджете Ярославля не заложено ни копейки, крыши текут, а областной бюджет финансирует систему распознавания лиц в тех же самых школах (непонятно с какой целью), выглядит крайне удручающе. Либо же регион должен забирать на себя полномочия, которые не обеспечены деньгами, но играют важную роль в жизни людей.

Удивительно, что от проблемы снежного коллапса самоустранился и муниципалитет — последняя ниточка, формально связывающая исполнительную власть Ярославля с жителями. В прошлом созыве депутаты собирали экстренные заседания после снегопадов, говорили о проблемах и даже лично брали в руки лопаты. Сейчас — тишина. Как будто всех все устраивает.