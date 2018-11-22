В мэрии Ярославля снова заговорили о платных парковках, на этот раз, похоже, всерьез. Момент, что ни говори, подходящий. Череда выборов в регионе закончилась, областная и городская власть монолитны, пенсионные и мусорные протесты утихли.

ИА REGNUM Парковка в Ярославле

Да и не понимают пока ярославцы, что же все-таки такое — платное парковочное пространство. Вот уже третий состав мэрии уверенно говорит, что это благо для города и горожан. Полезная социальная опция. Да еще и заработок для бюджета. Как ни крути — одна выгода.

Главный аргумент «за» — разгрузка города от транспорта. Мол, не желая платить за парковку, люди будут пользоваться личным автомобилем меньше, а общественным транспортом больше. Значит, меньше будет и пробок, в центре легко будет найти место для парковки (в том числе и туристам), улучшится экология.

И все это было бы действительно прекрасно, если бы не одно «но». Чтобы ярославцы отказались, хотя бы частично, от личных автомобилей, должна быть альтернатива в виде общественного транспорта. А вот с этим загвоздка.

Виталий Барсов Ярославский автобус

22 ноября в мэрии прошло совещание, посвященное и платным парковкам, и транспорту. Доклад про организацию платного парковочного пространства был четким и ясным: 120−150 млн инвестиций, концессия как предпочтительный вариант, интерес к проекту со стороны бизнеса… Заметно было, что новый советник мэра Александр Асриянц занимается проектом с большим удовольствием, понимает цели, которые перед ним стоят, и готов сокрушить любые препятствия.

А вот когда речь зашла об общественном транспорте, глаза чиновников погасли. Судите сами. Из 176 муниципальных автобусов 110 полностью выработали свой ресурс. Из 116 троллейбусов в металлолом нужно отправлять 102. Похожая ситуация с трамваями.

Лучше обстоит дело с маршрутными такси, где в основном работают новые машины. Они сегодня, имея только треть регулярных маршрутов в городе, перевозят половину пассажиров. Но именно маршрутки мэрия планирует сокращать, так как они отнимают пассажира у автобусов, трамваев и троллейбусов.

При этом два предприятия общественного транспорта, принадлежащие городу — «Яргорэлектротранс» и «ПАТП-1», — убыточны, у них едва хватает денег на поддержание в рабочем состоянии своего ветхого парка. На покупку нового денег нет. Нет денег и у бюджета города — в 2019 году никаких серьезных субсидий, которые позволили бы закупить новые автобусы, троллейбусы и трамваи, не будет. При этом мэрия намерена сокращать маршрутки.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Трамвай

Внимание, вопрос: пересядут ли ярославцы с личного транспорта на общественный? Вопрос, конечно же, риторический. Готовя кнут в виде платной парковки, вопрос пряника — адекватной альтернативы в виде общественного транспорта — власти Ярославля отодвигают не неопределенное будущее.

На том же совещании в презентации мэрии прозвучала робкая мысль, что доходы от платных парковок можно будет пустить на развитие общественного транспорта. Правда, о серьезных доходах в бюджет речь пойдет только в отдаленном будущем. Ведь сначала концессионеру (или же самой мэрии) нужно будет оправдать затраты на создание платного парковочного пространства. А на это уйдут годы.

Стоит ли говорить, что за эти годы автобусы и троллейбусы сами по себе новее не станут. Если вообще убыточные «ПАТП-1» и «ЯрГЭТ» к этому времени не придут к своему логическому финалу — банкротству. А еще мэрия сократит маршрутки.

Надо сказать, что будущему концессионеру такая ситуация на руку. Ведь отсутствие удобного общественного транспорта как раз и вынудит ярославцев парковаться платно, обеспечивая окупаемость проекта.

Petr Magera Платная парковка

Если говорить об интересах города и горожан, развитие общественного транспорта должно идти перед созданием платных парковок. В ином случае эта идея будет средством заработать деньги на городском имуществе, созданном за бюджетный счет, — ведь дороги были построены на деньги налогоплательщиков.

При этом надежда на то, что платные парковки серьезно пополнят бюджет, смехотворна. Сдав улично-дорожную сеть в концессию, город получит еще одного монополиста. Как ведет себя монополист, хорошо известно на примере питания в школах и детских садах и вывоза мусора. Не нужно быть пророком, чтобы предположить: концессионер предпримет все, чтобы сделать свои доходы больше, а бюджета — меньше. А лучше вообще не делиться, заявив, например, что доходы от платных парковок оказались куда меньше, чем планировалось.

Если же взглянуть на ситуацию еще проще, картина выходит следующая. Жителям Ярославля предлагается заплатить 120−150 миллионов на закупку паркоматов, программного оборудования и обслуживания этой инфраструктуры. А затем оплачивать работу оператора платного парковочного пространства, его прибыль и отчисления в бюджет, часть которых — возможно — пойдет на обновление общественного транспорта. Похоже на историю с платежами за мусор для жителей индивидуальных жилых домов — сначала вы заплатите, а мусор мы вывезем… когда-нибудь потом.

Stolbovsky Мусоровоз

Иначе говоря, речь идет о косвенном налоге на тех, кто имеет автомобиль и живет и работает в центре города. Только, в отличие от прямых налогов, большая часть этих денег, увы, пойдет отнюдь не на социальные нужды.