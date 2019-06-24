В Ярославской области рост стоимости услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в ближайшие два года будет в несколько раз опережать официальную инфляцию в стране. Это следует из приказа регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов от 3 июня 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Приказ установил предельные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО до 2021 года. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года тариф на вывоз мусора вырос в Ярославской области на 27,2%, составив 537,02 рубля за кубометр мусора.

Далее рост тарифа продолжится. Так, в первом полугодии 2020 года вывоз мусора подорожает на 2,26%. Со второго полугодия 2020 года тариф вырастет еще на 13,3%. В 2021 году в первом полугодии роста не будет, зато во второй половине мусор подорожает еще на 13,3%.

Суммарный рост за два года с середины 2019 года до середины 2021 года составит 67%. Для жителей многоквартирных домов плата может вырасти с 75,2 рублей (сейчас) до 125,5 рублей во втором полугодии 2021 года. Это в несколько раз превышает официальную инфляцию в России и предельные индексы роста тарифов, которые устанавливаются на каждый год и, как правило, не превышают 4%.

Стоит отметить, что право оказывать услугу по обращению с ТКО в Ярославской области было разыграно на конкурсе в 2018 году. Условия конкурса по отбору регионального оператора включали в себя и тарифы на оказание услуг. Одним из критериев конкурсного отбора был именно показатель цены — за какую сумму компания готова оказывать услуги на территории региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Интересно, что конкурсная документация предполагала совсем другие тарифы и совсем другой рост цен, чем тот, что был утвержден в приказе департамента ЖКХ и регулирования тарифов. Изначально ежегодный рост тарифов на вывоз мусора предусматривался в размере 2−4% в год, а в 2023 году предполагалось даже снижение тарифа на 10%.

Но план сразу не совпал с реальностью. «На входе» был установлен более низкий тариф. По условиям конкурсной документации в 2019 году вывоз мусора должен был стоить 491,51 рубль за кубометр мусора. Для жителей многоквартирных домов это означало бы тариф в 87,4 рубля. Фактически на начало 2019 года был установлен тариф в 422,06 рубля за кубометр или 75,2 рубля в месяц для жителя многоквартирного дома. Это объясняется во многом снижением платы за негативное воздействие на окружающую среду, которое было принято правительством России в 2018 году. Кроме того, это позволило ярославским властям заявлять о том, что тарифы на вывоз мусора ниже, чем в соседних регионах. И это действительно было так.

Однако уже со второго полугодия 2019 года начался резкий опережающий рост стоимости вывоза и утилизации кубометра. Наглядно это можно проиллюстрировать в таблице:

Из таблицы видно, что прогнозируемый тариф на услугу по обращению с ТКО во втором полугодии 2020 года на 20,7% выше, чем было заявлено в условиях конкурса. Во втором полугодии 2021 года разница с первоначальными условиями еще больше — на 34,2%. Трудно поверить, что в 2023 году вывоз мусора в Ярославской области подешевеет, как это предполагалось изначально. В этих планах к 2021 году тариф должен был вырасти на 6,8% по сравнению с 2019 годом. Напомним, сейчас власти планируют повысить тариф на 67% за тот же период — разница впечатляющая!

С начала «мусорной реформы» вывоз коммунальных отходов стал относиться к коммунальным услугам. Тарифы на услугу по обращению с ТКО утверждаются так же, как тарифы на газ, воду, электричество региональным департаментом ЖКХ.

Иначе говоря, власти имели возможность сдерживать тариф — ведь победитель конкурса обязался оказывать услугу по вывозу и утилизации мусора в течение 8 лет на четко оговоренных условиях. При этом такие ключевые показатели, как объем мусора, не могли существенно измениться за такой короткий срок. Не мог дать такого прироста и рост НДС на 2%.

Yarregion.ru Вывоз мусора

Департамент охраны окружающей среды и природопользования повышение платы объяснял внеплановыми затратами регионального оператора, в том числе из-за закрытия якобы переполненных мусорных полигонов. Однако известно лишь об одном закрытом полигоне — под Переславлем. При этом непонятно, почему все жители области должны оплачивать закрытие одного полигона и почему власти не предусмотрели ему альтернативу — о проблеме было известно давно.

Государство ограничивает предельный совокупный рост стоимости коммунальных услуг. Поднимая резко стоимость вывоза мусора, власти, по сути, вынуждены ограничивать рост тарифов других естественных монополий, чтобы держать общую планку. В этой ситуации нельзя исключать, что мусор «растет» за счет других коммунальных тарифов, в которых заложен ремонт труб отопления или линий электропередач.

Рост тарифа на вывоз мусора ведет не только к росту расходов жителей области и их естественному недовольству, но и увеличению инфляции и расходов бюджета. Повышенная плата ложится на магазины, коммерческие организации, школы и детские сады, приводя к неизбежному подорожанию товаров и услуг. А со второго полугодия 2019 года областной бюджет будет напрямую компенсировать выпадающие убытки регионального оператора в связи с льготами для жителей домов, не имеющих других коммунальных услуг.

А для абсолютного большинства жителей региона, кроме резкого изменения платы, не изменилось ничего.