16 апреля исполняющий обязанности директора фонда капремонта Ярославской области Роман Гайнутдинов заявил в областной думе, что приостановил оплату работ капитального ремонта в 150 домах, находящихся на спецсчетах.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Роман Гайнутдинов считает, что жители плохо распоряжаются своими средствами. Объясню — все жители многоквартирных домов должны платить за капитальный ремонт. А вот как распоряжаться этими средствами — закон предоставляет 2 основных варианта. Можно держать деньги в «общем котле» фонда капитального ремонта, и фонд сам (с согласия жителей и местных властей) решает, когда и какие работы провести. А можно копить деньги на специальных счетах. В этом случае жители сами могут определять, что и когда отремонтировать. При этом распоряжаться они могут только своими деньгами, которые они скопили на специальном счете. Рассчитывать на помощь других домов, как в общем котле, нельзя. Соответственно, и другим домам они не помогают.

В Ярославской области 53 процента домов приняли решение перейти на специальные счета. Причины этого очевидны. Ремонт домов в «общем котле», который организует ярославский фонд капремонта, сопровождается постоянными скандалами. То крыши начнут делать в разгар дождей и затопят квартиры, то просто не сделают обещанные работы, то начнут и не могут закончить. То ремонтируют дома, в которых нет квартир, а есть офисы и адвокатские фирмы. То в ответ на просьбу отремонтировать крышу пишут, что смогут это сделать только… через 100 лет (официальное письмо фонда имеется в редакции).

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Не доверяют ярославцы фонду. А как доверять, если в качестве подрядчиков появляются странные московские фирмы (вроде «Дельта Констракшн»), которые берут работы на сотни миллионов рублей и не исполняют свои обязательства? Если вместо текущих крыш фонд вдруг решает менять исправные лифты (опять же при участии иногородних фирм), и опять на сотни миллионов? Если люди месяцами живут без лифтов?

Что остается людям в этой ситуации, как не пользоваться законным (!) правом уходить на специальный счет? Кстати, дом, в котором я живу, тоже ушел на спецсчет. Потому что, хоть дом и сравнительно новый, трубы уже текут, а по программе капремонта ждать замены можно только через несколько лет. Добавим, что, в отличие от «общего котла», скандалов со спецсчетами в регионе не было.

Но вот новый руководитель фонда, прибывший месяц назад из Ставрополя, заявляет, что главную угрозу капитальному ремонту несут именно специальные счета. По словам Романа Гайнтдинова, сметы на выполнение работ в таких домах завышены. То есть люди слишком дорого ремонтирует общее имущество собственных домов на свои собственные деньги. Да-да, вы не ослышались.

Хочется спросить Романа Гайнутдинова — а у себя дома он ремонт в санузле делает самой дешевой плиткой? Крышу в загородном доме кроет рубероидом? Одежду покупает в секонд хенде? И, наконец, нанимает в качестве заказчика фирму, которая не вылезает из скандалов?

Цитата из мф Вовка в Тридевятом царстве. Реж. Борис Степанцев. 1965. СССР И так сойдет!

Это моральная сторона вопроса. Но есть и юридическая. В соответствии с ч.5 и 5.1. ст.189 Жилищного кодекса РФ, размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту устанавливается только в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. А в случае формирования фонда на специальном счете размер предельной стоимости определяется решением общего собрания собственников. Иначе говоря, сколько будет стоить ремонт, в случае специального счета — дело жителей. Отмечу, что сегодня ремонтные организации часто предлагают сделать капитальный ремонт в рассрочку. Если дом еще не накопил деньги, например, на ремонт крыши, дома на спецсчете могут выполнить работы с оплатой в будущем. Такие работы, конечно, стоят дороже — так как фактически подрядчик берет кредит с процентами. Кстати, именно такую же схему применяет и сам региональный фонд капитального ремонта в случае с лифтами.

Статья 182 ЖК РФ определяет обязанности фонда, в которых отсутствуют какие-либо полномочия относительно организации капитального ремонта в домах, накапливающих средства на специальных счетах. То есть попытки руководителя фонда капремонта по контролю ремонта на домах со спецсчетами могут быть квалифицированы как превышение должностных полномочий или самоуправство.

Конечно, нарушения при ремонте домов на специальных счетах могут быть, как и в любой другой сфере. Вот только инициатива в их выявлении может исходить только от владельцев жилых домов, тех, кто оплачивает капремонт. И уж тем более, если в каком-то доме нарушение есть, почему блокируются работы сразу в 150 домах? Это всё равно, что если в одном детском саду ребенок упал и сломал руку, закрыть все детские сады в городе.

Пока же напрашивается вывод, что действия нового — заметим, еще не утвержденного главы ярославского фонда капремонта — это попытка давления на всех жителей области, кто перешел на специальный счет или только хочет сделать это. Роман Гайнутдинов этого почти и не скрывал на заседании комитета в областной думе. Он считает, что специальные счета «угрожают финансовой стабильности фонда». Хочется спросить — а криворукие подрядчики самого фонда этой стабильности не угрожают? А власти, которые не софинансируют программу капремонта из бюджета? А сам Роман Гайнутдинов?

Ремонт

Всё это напоминает попытку насильно загнать ярославцев в «общий котел». В этом, конечно, есть своя логика. И даже не одна. Когда денег в «котле» много, проще их «правильно осваивать» — в самых разных смыслах. Другая логика в том, что без помощи больших домов с большими суммами средств на счетах тяжело ремонтировать дома маленькие, которые априори не могут накопить много денег. Вот только удержать такие дома в «котле» можно только безупречной репутацией самого фонда.

Захотят ли жители накапливать деньги в организации, которая ведет себя по принципу собаки на сене — сам не могу ремонтировать, и вам не дам?

Утверждать Романа Гайнутдинова будут депутаты Ярославской областной думы на заседании 30 апреля. В 150 домах, работы в которых приостановил и.о. директора фонда, живут и их избиратели. И это — повод задуматься народным избранникам при голосовании. Или как минимум задать вопросы о законности действий нового руководства фонда юристам областной думы и прокурору, присутствующему на заседании.