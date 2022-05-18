Владимир Волков был в Ярославле первым полностью «неместным» мэром. До своего назначения на этот пост осенью 2018 года он никак не был связан с городом. Каких-либо иллюзий и надежд при его появлении ярославцы не испытывали. Скорее наоборот — присутствовал страх перед новым назначенцем. До Ярославля выходец из подмосковных Люберец Волков работал главой Переславля-Залесского. Его деятельность в третьем по величине городе области запомнилось чередой скандалов и недовольством местных жителей.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

«Запаса прочности» к моменту назначения Волкова у Ярославля не было. Постоянная смена мэров, выросший до максимального предела муниципальный долг, разваливающиеся дороги, процветающая точечная застройка без новых школ и детсадов, деградирующий общественный транспорт и множество других проблем копились годами. Казалось, что и поживиться здесь давно нечем, как говорил герой фильма «Операция Ы» — «всё украдено до нас». Между тем депутаты муниципалитета Ярославля, формально «выбирающие» почти не известного им человека, находили в фигуре мэра-варяга плюсы. Главный из них — связь с тогдашним губернатором Дмитрием Мироновым. Народные избранники надеялись, что это поможет притоку в город областных и федеральных денег.

Призраки в мэрии

В кадровой политике Владимир Волков пошёл по проторенной дорожке. Вслед за ним из Переславля начали перебираться люди, ранее работавшие в Подмосковье: Ринат Бадаев, Виталий Леженко, Александр Асриянц, Елена Жильцова, Евгений Клейнбурд и ряд других. Журналистов удивило назначение первым заместителем мэра некой Аллы Кибец. На заседании муниципалитета она не смогла ответить ни на один вопрос депутатов, заявив, что она «не специалист по ЖКХ», а затем в телеинтервью спросила кого-то за кадром: «А что мне говорить?»

Особенно загадочной выглядела фигура Александра Асриянца. Он писал официальные письма, представляясь заместителем мэра, в самой же мэрии заявляли, что Асриянц является всего лишь советником. Спустя некоторое время «заммэра-призрак» тихо из мэрии пропал. Стоит отметить, что отряд Волкова терял и других «бойцов». Так, руководителем агентства по муниципальному заказу ЖКХ стала юрист Елена Притворова. На этом посту она проработала недолго. Агентство задержало работы по ремонту дорог, не смогло вовремя организовать аукционы на обслуживание освещения. Спустя некоторое время Притворова вновь получила назначение — она стала директором городских бань.

City-yaroslavl.ru Александр Асриянц и Владимир Волков

Впрочем, об ошибках членов своей команды Владимир Волков не говорил, они старались уйти тихо. Так исчезла из мэрии Алла Кибец, ушла опытная пиарщица Елена Жильцова и ряд других. Впрочем, иногда тихо не получалось.

Усушка и утруска

Первые шаги Владимира Волкова на посту мэра были направлены на экономию бюджета. По крайней мере выглядело это именно так. Экономить предлагалось на крохах. Так, например, мэрия решила больше не субсидировать речной трамвай до Толгского монастыря, мотивируя это тем, что ездят на нём не жители, а туристы.

Другим шагом стала попытка отказаться от финансирования Музея истории Ярославля путем присоединения к областному музею-заповеднику. Также городские власти попытались отменить денежные премии победителям городского конкурса «Человек труда».

Экономия для бюджета, конечно, была копеечная, а вот реакция ярославцев оказалась бурной. В соцсетях появился мем «Отстояли чугун — отстоим и трамвай». Вскоре от этих спорных инициатив мэрия Волкова отказалась. Не удалась и попытка сокращения троллейбусов на 8-м маршруте. После возмущения горожан мэр объявил, что троллейбус трогать не будут. Впрочем, рогатый транспорт ждали другие испытания.

Дорогое жильё вместо троллейбусов

Первым по-настоящему крупным делом Владимира Волкова стала операция с троллейбусным депо в центре города — на Городском валу. Принадлежащий мэрии «Яргорэлектротранс» заключил инвестиционное соглашение с подмосковным застройщиком «Тройка РЭД» о передаче земли депо под строительство жилья. Все троллейбусы были переведены во второе депо на улицу Гагарина на окраине города. Для самих транспортников такое перемещение было крайне неудобным — путь троллейбусов и холостые пробеги сильно увеличились. Власти обещали перевести часть троллейбусов в трамвайное депо на Ленинградском проспекте, но так до сих пор этого и не сделали.

Зато застройщик смог построить новый квартал в непосредственной близости к центру города, где жильё стоит дорого. Стоит отметить, что бюджет от этой сделки не получил ни копейки. Выгоды ЯрГЭТа тоже выглядели призрачными — новая тяговая подстанция и обещание покупки троллейбусов. Городу же застройщик пообещал сделать проект пристройки к школе №1. Из всего этого на момент отставки Волкова сделана только подстанция. Зато жильё активно строится и продаётся.

ИА REGNUM Новостройки в Ярославле

Критика предшественников и планов громадьё

Владимир Волков продемонстрировал ярославцам некий новый стиль управления. Все возникающие в городе проблемы мэр списывал на своих предшественников. Так, срыв уборки города он объяснил доведением до банкротства «Городского спецавтохозяйства». Отсутствие денег на те или иные нужды города Волков мотивировал большим муниципальным долгом, доставшимся ему в наследство от предыдущих мэров.

Зато городской голова любил рассказывать о будущем. Например, о развитии Ярославского зоопарка, в которое якобы готов вложить миллиарды ВЭБ. РФ. Или о том, что уборка города наладится после закупки новой техники.

Пиару Владимир Волков вообще уделял много внимания. Он довольно часто общался с прессой, помимо страниц в социальных сетях, завёл свой телеграм-канал со множеством качественных фото. Под постами нередко появлялись хвалебные комментарии, что нетипично для Ярославля, привыкшего критиковать власть. Если в сетях проводились опросы, связанные с деятельностью мэра, в какой-то момент позитивный вариант резко вырывался вперёд, что давало повод для обвинений в накрутке голосов. Апофеозом такой политики стало признание одной из пользовательниц соцсети в любви к красавчику-мэру.

Луч света в тёмном царстве

Предшественник Волкова Владимир Слепцов запомнился массовым строительством заборов с гербом города и заменой серой тротуарной плитки на красную. При Владимире Волкове поток денег из Москвы поиссяк, но новый мэр тоже старался удивить горожан чем-то новым.

Например, светодиодной плиткой на тротуарах у светофоров «для гаджетозависимых». Она загоралась красным или зеленым в зависимости от сигнала светофора. Вторая новинка предназначалась для водителей — это световая проекция «зебры» на пешеходном переходе. В отличие от обычной разметки, она не сходила вместе с первым снегом. А вот многие светодиодные панели на тротуарах погасли уже после первой зимы. В целом их эффективность для безопасности дорожного движения крайне сомнительна, заботу горожане не оценили.

Тема света вообще оказалась благодатной для Владимира Волкова. Именно ему удалось наконец-то заключить энергосервисный контракт на замену всех светильников в городе на энергосберегающие. Сама замена происходит за счёт экономии электроэнергии. Говорили об этом много лет, но до результата дошло только при Волкове.

city-yaroslavl.ru Замена ламп на опорах уличного освещения вдоль дорог и во дворах

Правда, и здесь нашлись недовольные. Новые фонари оказались с «холодным» светом, тогда как старые светили «тёплым». Особенно разница заметна в историческом центре. Впрочем, заключение энергосервисного контракта можно считать конкретным достижением Владимира Волкова.

Ледяной ад и транспортная реформа

Первым серьёзным провалом Владимира Волкова стал снежный коллапс зимы 2020–2021 годов. Один сильный снегопад показал, что город к уборке не готов. Показательной стала ситуация на проспекте Фрунзе, где машины одна за другой вылетали на разделительную полосу из-за образовавшейся ледяной колеи. Эти колеи, образовавшиеся по всему городу, ярославцы прозвали «волчьими тропами», а всю ситуацию окрестили «ледяным адом».

Вторым крупным просчётом стала транспортная реформа. Исторически в городе существовало два вида транспорта — общественный транспорт по регулируемому тарифу и маршрутки, работающие по нерегулируемому тарифу (в основном — малый и средний бизнес на ПАЗах и «Газелях»). Мэр заявил, что весь транспорт перейдёт на регулируемый тариф. А чтобы убрать конкуренцию между маршрутками и муниципальными автобусами, троллейбусами и трамваями, было решено разработать новую маршрутную схему.

О чём-то подобном в городе говорили много лет, но власти никак не могли решиться на кардинальные перемены. Волков решился. И получил шквал недовольства ещё на стадии обсуждения схемы. Как выяснилось, из новой схемы выпало главное — пассажир. Привычные маршруты, идущие через весь город, упразднялись, ярославцам предложили ездить с пересадками. Схему долго перекраивали, но даже в изменённом виде горожанам она не понравилась. Людям по часу приходилось ждать автобуса на остановке, тревогу забили даже предприятия, сотрудники которых стали опаздывать на работу.

Вскоре выяснилась ещё одна интересная деталь. Вместо множества мелких перевозчиков после реформы осталось несколько крупных. Но, оказалось, у них нет нужного количества автобусов. Дошло до того, что врио губернатора пришлось лично договариваться о приходе в город новых перевозчиков, чтобы хоть как-то восполнить недостаток транспорта.

Реформа привела и к росту бюджетных затрат. Властям пришлось субсидировать все городские перевозки, а не около половины, как раньше.

Скандалы и бизнес-войны

Регулярные скандалы сопровождают работу ярославских городских властей как минимум лет десять, однако приход Владимира Волкова принёс им новый привкус. Вслед за городским головой в город на Волге потянулся подмосковный бизнес. Что не понравилось бизнесу местному. Линия фронта прошла по нескольким сферам, но ярче всего проявилась в таком узком сегменте, как уличная торговля питьевой водой.

city-yaroslavl.ru Торговые точки в Ярославле

На улицах Ярославля появились киоски «Ключ здоровья», копирующие стиль местной компании «Родник здоровья». Как выяснилось, деньги на постройку ларьков и покупку оборудования новая фирма взяла взаймы у муниципального АО «Ярославские энергосистемы». А сами киоски были установлены без необходимых согласований, зато при активном лоббировании мэрии. Кроме того, заём «Ключ здоровья» возвращать муниципальной фирме не стал, из-за чего ей пришлось обращаться в суд.

Проверку по этому факту провела прокуратура. Она установила, что учредителем «Ключа здоровья» является знакомый мэра, и в этом случае Волков должен был предупредить специальную комиссию о возможном конфликте интересов. Прокуратура прислала представление в муниципалитет, но депутаты ограничились тем, что «приняли к сведению» информацию.

Конфликт протекал в публичной плоскости. Главным обвинителем Владимира Волкова стал депутат-справедливоросс Анатолий Каширин. В ответ мэр подал в суд иск о защите чести и достоинства. Но суд встал на сторону Каширина, и мэру пришлось заплатить компенсацию судебных издержек.

Борьба «местных» и «приезжих» шла и в других сферах — например, похоронном бизнесе и сфере перевозок.

Коррупция

Подчинённые Владимира Волкова не избежали коррупционных уголовных дел, правда, и тут мэр-варяг не был новатором. Что характерно, под прицел сотрудников ФСБ попали два весьма близких мэру человека, которые пришли вместе с ним из Подмосковья. Первый — заммэра по градостроительной политике Ринат Бадаев. Ему вменили взятки в особо крупном размере. Причём одну из взяток, по версии следствия, он вымогал за проектирование той самой пристройки к школе № 1, которое велось за счёт застройщика бывшего депо. Владимиру Волкову пришлось даже выступать в суде в качестве свидетеля. Помочь своему подчинённому мэр не смог — на следующий день после отставки Волкова Бадаева приговорили к 10 годам лишения свободы и большому штрафу.

На фигуру Сергея Бакшина ярославцы обратили внимание сразу после его появления в Ярославле. Дело в том, что советник мэра уже задерживался за коррупционное преступление в Подмосковье, информация об этом была в СМИ. Задерживался, но не был осуждён. В Ярославле Бакшин курировал сферу наружной рекламы, а затем был командирован в АО «Центр». И там, как полагают ФСБ и СКР, занялся вымогательством взятки у предпринимателя. Задержали Бакшина сразу после повышения — назначения на пост директора муниципального АО «Вознесенский». Вот тут-то и выяснилось, что дело о взятке в Подмосковье никуда не исчезло. Теперь Бакшина судят за взятки, полученные и в Ярославле, и в Московской области. В мэрии Ярославля от Сергея Бакшина сразу отреклись, заявив, что он перестал быть советником мэра как раз накануне задержания.

City-yaroslavl.ru Сергей Бакшин

Никто из задержанных не дал показаний на своего босса. Выходит, что хитрые подчинённые брали взятки под носом, но без ведома начальника.

Твёрдая четвёрка и гроб на колёсиках

Пожалуй, Владимир Волков стал самым критикуемым мэром Ярославля. Удары по нему наносились с разных сторон. С открытой критикой выступали даже отдельные единороссы, а коммунисты развернули целую кампанию по сбору подписей за отставку мэра. Эсеры же просто бомбардировали прокуратуру запросами из Госдумы с требованиями провести проверку тех или иных действий чиновников.

В разгар транспортной реформы к мэрии города принесли гроб с надписью «Общественный транспорт», а клип ярославской рок-группы «Ямы и канавы, лужи да ухабы» на видео с улиц Ярославля набрал в YouTube более ста тысяч просмотров.

Но все волны недовольства разбивались о скалу поддержки мэра губернатором Дмитрием Мироновым. Он заявлял, что Волков работает на «твёрдую четвёрку». Сдвинуть с места мэра ни общественность, ни депутаты, ни политические партии так и не смогли. Владимир Волков ушёл сам, когда захотел и куда захотел — в родные Люберцы.

Блеск нацпроектов и нищета за пределами

В своих отчётах Владимир Волков любил рассказывать о строительстве детских садов, яслей и школы на улице Чернопрудной — первой за два десятилетия. Подавать это как личное достижение мэра, конечно, нельзя. Все эти объекты делались за федеральные деньги по национальным проектам. А школа на Чернопрудной, например, была проектом депутатов муниципалитета, спроектировали её и включили в нацпроект ещё до Волкова.

Но надо отдать должное и мэру: строительство и школ, и детских садов шло без срывов, а это уже немало. Очевидно, Волков понимал важность выполнения прямых задач федерального центра, к тому же все эти объекты плотно курировались областным правительством. Шла подготовка новых строек. Так, началось строительство второй новой школы, на улице Пашуковской, появилась ясность по школе на Большой Фёдоровской.

Несколько хуже обстояли дела с проектом «Формирование комфортной городской среды». Ремонт 25 дворов в 2021 году был попросту сорван. Без внятных объяснений городские власти не стали применять жёстких мер к скандально известному подрядчику ГК «Маист», а заключили с ним мировое соглашение. Проблемы возникли и с рядом общественных пространств, таких как Юбилейный парк, парк на Липовой горе и «Озёрная гривка».

city-yaroslavl.ru Благоустройство двора в Ярославле

С нацпроектом «Безопасные и качественные дороги» не всё шло гладко, у ярославцев возникали претензии к скорости, качеству и организации работ. Но фатальных срывов не было, ни одна из построенных дорог не развалилась ни через год, ни через два.

Что же касается состояния дорог в городе в целом, то здесь больших успехов Владимир Волков не добился. Сконцентрировав усилия на нацпроекте, власти «забыли» о содержании всех остальных дорог. Денег на ямочный ремонт выделялось всё меньше. Причём зачастую «ямочные» деньги по факту направлялись на капитальный ремонт какой-то одной дороги, а на других ямы приобретали катастрофические размеры.

Работа над ошибками

Критику своей работы Владимир Волков откровенно не любил, давая понять, что причиной её являются происки врагов, а не его ошибки. И всё же ошибки эти он, судя по всему, видел (или их помогали увидеть старшие товарищи из областного правительства) и работал над их исправлением. Делалось это не мгновенно, но делалось.

Так, после долгой критики состояния дорог в муниципальном «Горзеленхозстрое» появилась техника и специалисты для оперативного ремонта ям. Это позволило мэрии реагировать на жалобы, не дожидаясь милости от подрядчиков.

После зимнего коллапса 2021 года власти закупили и уборочную технику, благодаря которой дороги стали заметно чище. В ручном режиме мэрия пыталась сгладить и последствия транспортной реформы, правда, менее успешно.

Собственные идеи

На третий год работы в команде Волкова осознали, что одним исполнением нацпроектов лояльность жителей не заслужишь. У мэра появились собственные идеи. Главной стала реконструкция вконец убитой улицы Комсомольской в центре города. В итоге властям удалось решить одну из самых болезненных проблем ярославских водителей — через Комсомольскую идёт очень большой поток транспорта, включая общественный.

Рядом благоустроили сильно запущенный сквер у Ротонды, хоть и за деньги предпринимателей. Место преобразилось в лучшую сторону. Ещё одним проектом стала реконструкция небольшого участка Которосльной набережной — места прогулок горожан и туристов, а также любителей велоспорта и пробежек. Это улучшение горожане также оценили.

city-yaroslavl.ru Новый асфальт на Которосльной набережной

Романс с финансами

Начиная с 2010 года (года тысячелетия Ярославля) городской бюджет наращивал свой долг. За счёт заимствований удавалось закрыть дефицит бюджета и худо-бедно развиваться. К моменту прихода Волкова долг достиг возможного предела — размера собственных доходов (6,9 млрд рублей).

Волкову удалось не увеличить долг за время своей работы в Ярославле, хотя формально сделать это было можно — собственные доходы бюджета выросли к 2022 году до 7,8 млрд.

С другой стороны, сократить долг мэр также не смог. Город по-прежнему тратит на выплату процентов сотни миллионов рублей, которые могли бы пойти на ремонт тех же улиц.

Мэр-функционер

Связывать те или иные ошибки и достижения городских властей при Волкове только лишь с личностью мэра невозможно. Скорее наоборот, Волков был лишь частью системы внешнего управления регионом. В этом случае мэр является скорее функцией, исполнителем формальных и неформальных требований вышестоящих чиновников. Эти требования могут как совпадать с запросами населения, так и не совпадать. Горожане это чувствовали и чаще всего свои жалобы адресовали сразу губернатору, где на них реагировал Центр управления регионом, спуская мэру ту или иную задачу.

Неслучайно при Волкове к минимуму была сведена роль муниципалитета (гордумы) — голос народа должен доходить до мэра не через депутатов, а через вышестоящее начальство. С народными избранниками Волков даже не счёл нужным попрощаться при отставке, зато поблагодарил бывшего губернатора Дмитрия Миронова.

Мэр-функционер не стал лучше своих предшественников хотя бы потому, что он, как и они, не отработал полный срок. В Ярославле продолжилась всё та же чехарда с руководителями — Волков стал пятым главой города за десять лет. Все эти десять лет городская власть живёт в режиме непрерывного стресса, что совсем не идёт на пользу городу. С другой стороны, и катастрофы в городе за время правления Волкова не случилось. Город пережил его так же, как пережил всех прочих начальников, с той или иной долей случайности оказавшихся на этом месте. Лучше, чем в Переславле, но хуже, чем в Рыбинске.

Ярославцам же мэр-функционер не понравился. Ярче всего это проявилось на выборах в Госдуму 2021 года, когда жители проголосовали за ушедшего в условную оппозицию экс-губернатора Анатолия Лисицына. А сразу же после отставки Волкова в Ярославле один за другим посыпались заявления с требованием «местного» мэра. Ярославцы хорошо знают, что «местный» и «хороший» — отнюдь не синонимы. Но от «неместного» они устали.