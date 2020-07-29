Андрей Михайлович Сафонов
Последние публикации
Молдавия хочет использовать эпидемию для подчинения Приднестровья
Сегодня приднестровско-молдавская граница стала объектом политических игр официального Кишинёва, потому что молдавские политики стараются воспользоваться пандемией коронавируса для подчинения Приднестровья. Это очень тревожный симптом, особенно на фоне обострения противоречий в мире между Россией с...
29 июля 2020
Бендерская трагедия 28 лет спустя: никогда больше!
Историк, политолог, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов вспоминает событий 28-летней давности, когда 19 июня Молдавия напала на приднестровский город Бендеры. Последовавшее позже получило название «Бендерская трагедия». 19 июня исполняется 28 лет со дня...
19 июня 2020
Додон уходит на Запад: президент Молдавии открывает «приднестровский фронт»
Депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов рассуждает о новом витке блокады Приднестровской Молдавской Республики как отражении политического дрейфа президента Молдавии Игоря Додона. За последние дни, как сообщил сайт МИД ПМР, Кишинёв объявил о выходе из соглашения между...
2 июня 2020
Приднестровская «оппозиция» или агентура влияния противников ПМР и России
29 ноября 2020 года в Приднестровской Молдавской Республике, согласно Конституции, должны пройти в единый день голосования выборы в Верховный Совет и местные Советы страны. К этому готовятся не только власть, но и её противники. При этом всем уже ясно, что они превращаются из политической оппозиции...
22 мая 2020
Приднестровцы: политическая нация против этнического национализма
Накануне 30-летия Приднестровской Молдавской Республики депутат Верховного совета ПМР, историк и политолог Андрей Сафонов рассуждает о том, как десятилетия назад в Приднестровье создавалось государство «снизу» и как за эти годы в республике сложилась приднестровская политическая нация. 2 сентября...
21 мая 2020
Саакашвили врет о Приднестровье и подставляет Украину
Депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов прокомментировал интервью экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в котором тот выступил с клеветой в адрес ПМР. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, развязавший войну против Южной...
13 мая 2020
ВОЗ в Приднестровье: выбить козыри из рук Молдавии
Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Приднестровскую Молдавскую Республику. Цель — оценить меры борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа на территории республики. Депутат Верховного совета ПМР, политолог Андрей Сафонов рассуждает о визите делегации ВОЗ и о том, как...
7 мая 2020
Приднестровье не Молдавия: с кем иметь дело России?
Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов отмечает, что достигнутые в разные годы договорённости с Россией Приднестровье полностью выполняло и выполняет, в отличие от Молдавии, которая на днях в очередной раз подтвердила свою непредсказуемость и...
28 апреля 2020
Российская пенсия в Приднестровье — ответ провокаторам и Молдавии
В последнее время горстка маргиналов, именующих себя «оппозицией», устроила в интернете заказную и, не исключено, оплаченную провокацию. Они впали в явно искусственную истерику, обвиняя власти Приднестровья в… вы не поверите, читатель! В том, что из России якобы не приходит пенсия для тех...
16 апреля 2020
Исправить ошибки прошлого! От новой политики гражданства РФ к признанию ПМР
Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов прокомментировал для ИА REGNUM предполагаемые изменения в российском Законе о гражданстве. То, что давно назрело В феврале этого года, как сообщили самые разные СМИ, в российский Закон о гражданстве могут быть...
10 февраля 2020
Бывшие правители Приднестровья вновь рвутся во власть даже ценою смуты
Введение В последние недели Запад явно старается растянуть силы России по всем фронтам, чтобы измотать военные, политические и финансовые ресурсы Москвы, а заодно задавить её санкциями и принудить к сдаче всех регионов мира, где есть российские интересы. Натиск на Россию идёт повсюду — от Сирии до...
28 апреля 2018
В плену горячечных «видений»: очередная попытка надавить на Приднестровье
I. И было им видение… В последние дни в СМИ появилась информация, согласно которой прозападное правительство Республики Молдова разработало общий план урегулирования молдавско-приднестровского конфликта. У этого плана даже есть название — «Видение». С деталями плана сложнее. Их раскрывать не спешат...
4 декабря 2017
В Приднестровье наводится порядок
Свыше полугода прошло после того, как в Приднестровской Молдавской Республике рухнул прозападный режим теперь уже бывшего президента Евгения Шевчука. С той поры, как 16 декабря 2016 года новый глава Приднестровского государства Вадим Красносельский принял присягу на верность народу, утекло немало...
8 августа 2017
Приднестровье: тревожное лето 16-го года
22 июня на сессии Верховного Совета ПМР были вскрыты сенсационные факты. А именно: несмотря на то, что в Республике год назад были деньги на выплаты пенсий и заработных плат в полном объёме, контролируемое Президентом Евгением Шевчуком Правительство незаконно урезало эти и без того скромные выплаты...
4 июля 2016
Укрепит ли Запад свои позиции в Приднестровье в 2016 году?
Обстановка в Приднестровской Молдавской Республике развивается очень динамично. Сторонники президента ПМР Евгения Шевчука потерпели тяжелейшее поражение на выборах в Верховный Совет, прошедших 29 ноября. Запад явно встревожен: ведь приднестровская правящая группа, считавшаяся западными политиками...
14 декабря 2015
Выборы в Приднестровье: опасные перегибы
29 ноября 2015 года в Приднестровской Молдавской Республике должны пройти и местные, и парламентские выборы. Проще говоря, пройдёт единый день голосования. Для непризнанной страны всегда чрезвычайно важно, чтобы оппоненты её государственности не получили повода для объявления выборов...
22 октября 2015
Приднестровье: Осень Шевчука и тень Раисы Максимовны
В Приднестровской Молдавской Республике стартовала избирательная кампания. 29 ноября в ПМР ожидается единый день голосования. То есть пройдут выборы и в Верховный совет, и в местные органы власти. По конституции республики, местные выборы должны были, как всегда, состояться весной этого года...
25 сентября 2015
Саакашвили назначен губернатором Одесской области для войны с ПМР
I. Тревога на Днестре С 30 мая 2015 года сложилась новая военно-политическая обстановка на юге Украины, вокруг ПМР и даже Молдавии. Губернатором Одесской области назначен убеждённый враг России и ПМР Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, находящийся на своей родине под уголовным преследованием...
1 июня 2015
Приднестровская «разморозка»: Румыния переиграла Украину
Заявление Петра Порошенко, сделанное по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, о том, что Киев и Бухарест договорились «разморозить» молдавско-приднестровский конфликт и координировать свои действия с тем, чтобы добиться «реинтеграции» Приднестровья в состав Молдавии...
20 марта 2015
Приднестровье Шевчука: конец стабильности
Президент ПМР Евгений Шевчук 26 февраля выступил с ежегодным посланием к народу. Характерно, что его послание было произнесено как раз за 2 дня до того, как оппозиционное движение «Народное Единство» должно 28-го провести в тираспольском Парке Победы митинг протеста против роста цен и тарифов на...
27 февраля 2015