Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов прокомментировал для ИА REGNUM предполагаемые изменения в российском Законе о гражданстве.

«За Родину! За ПМР!». Приднестровье, 1990-е

То, что давно назрело

В феврале этого года, как сообщили самые разные СМИ, в российский Закон о гражданстве могут быть внесены поистине судьбоносные изменения, призванные устранить тяжелейшую ошибку, допущенную некоторыми московскими чиновниками ранее.

А именно: теперь при принятии гражданства России соискателям не нужно будет отказываться от гражданства иных государств, ежели таковые гражданства у соискателей имеются. Раньше складывалось впечатление, что враги сильной России желали её подорвать, а посему пролоббировали абсолютно абсурдный пункт, согласно которому соискатель должен от прочих гражданств отказаться, но при этом нет гарантий, что российское гражданство он получит.

В результате человек мог вообще оказаться лицом без гражданства. Говоря по-иноземному, апатридом. А в непризнанной стране это могло вообще перекрыть ему возможность выезда за пределы своей подвергающейся давлению «признанных» государств Родины.

Проблемы, проблемы, проблемы…

Разумеется, при таком раскладе многие люди вынуждены были отказываться от желания получить российский паспорт. Если ты, к примеру, живёшь в Приднестровской Молдавской Республике, которая, с одной стороны, граничит с Республикой Молдова, а с другой, с Украиной, а с союзной Россией даже метра общей границы нет, отказываться от гражданств «сопредельных держав» приднестровец не станет. Иначе как ты сможешь выехать из Приднестровья для лечения, повидать родичей, друзей, купить медицинской полис в том же Кишинёве и т. д. Тем паче, что на Украину длительное время приднестровца с российским гражданством могли и не пустить.

Если бы у ПМР, как у Абхазии и Южной Осетии, общая граница с Россией была, тогда всем событиям был бы другой оборот, но мы живём в той реальности, которая есть. Поэтому и действия должны этой реальности соответствовать.

Обновлённый Закон РФ о гражданстве соответствует интересам как самой России, так и интересам целого ряда стран, на Россию ориентированных.

Пресс-служба ГУ МВД России Паспорт гражданина Российской Федерации

Грядущие изменения выгодны и России, и её союзникам

Россия получает сотни тысяч, если не миллионы граждан, которые её убеждённо поддерживают, видя в Москве не просто союзника, но и центр евразийской интеграции.

Тут можно сказать, что в самой России президент России Владимир Путин недавно предложил исключить вариант, при котором высокопоставленные государственные служащие могли бы иметь какое-либо иное гражданство, кроме гражданства своей страны — Российской Федерации. На деле никакого противоречия здесь нет. Множество людей, оказавшихся за пределами Большой Державы, звавшейся ранее Российская Империя или Советский Союз, оказалось в такой ситуации не по своей воле. Прежде всего, в этом вина прежних правителей Москвы — Михаила Горбачёва, Александра Яковлева, Эдуарда Шеварднадзе, Бориса Ельцина, Андрея Козырева и иже с ними. Националисты в бывших союзных республиках, включая, например, Республику Молдова, были жалкими статистами, рабочими сцены. Чтобы они смогли сделать без «благословения» разрушителей из «Центра», парализовавших действия тех, кто по долгу службы должны были пресечь подрывную работу националистов от Кишинёва до Сумгаита…

Теперь российская же власть исправляет фактическое предательство рубежа 80−90-х годов ХХ столетия. Многие их тех, кто желают обрести российское гражданство, вовсе не собираются покидать родные места. Напротив, они не видят оснований покидать Приднестровье и некоторые другие регионы бывшего СССР.

Такой подход абсолютно правилен, поскольку сохраняет опорные пункты России за её нынешними границами. Без этого влияние Москвы неизбежно сократится до предела, а кое-где просто исчезнет.

После принятия изменений в Закон РФ о гражданстве предстоит большая работа!

В СМИ уже окрестили предполагаемый новый порядок получения российского гражданства «упрощённым». Думается, это верно только частично. Полностью об «упрощёнке» можно будет говорить только при фактическом быстром вручении российских паспортов всем желающим, как это было, скажем, в Южной Осетии и Абхазии. Это поможет в будущем признать со стороны России независимость Приднестровья и защитить места компактного проживания российских граждан. Так и было сделано с указанными выше закавказскими странами, которых для протокола российские дипломаты много лет ритуально называли «неотъемлемыми частями Грузии».

Но сложились более благоприятные для Москвы, Цхинвала и Сухума обстоятельства, и о навязанных временных заклинаниях можно было забыть.

ИА REGNUM Общественный транспорт на улицах Тирасполя

Впрочем, это стратегия и перспектива. А сейчас можно пожелать, чтобы изменения в Закон о гражданстве России был окончательно принят и чтобы никакие ухищрения перестраховщиков, которые уже сорвали многие смелые замыслы Кремля, не помешали благому делу.

Будем надеяться на победу здравого смысла. Более того, даже такая победа не будет означать «конец истории». Далее логично ожидать усиления сотрудничества со странами, где заметно прибавится число российских граждан, по всем направлениям.

Если говорить конкретно о Приднестровской Молдавской Республике, то эти направления известны.

Это — бессрочное сохранение союзных российских войск на приднестровской земле; прямое, а не через Кишинёв, финансово-экономическое сотрудничество; поддержка независимости Приднестровья с официальным признанием Россией данной независимости в подходящий момент; культурное сотрудничество; сохранение и развитие приднестровских технологий, промышленности и сельского хозяйства, а также многое другое.

Так что ждём. Всё должно быть хорошо!