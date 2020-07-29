Сегодня приднестровско-молдавская граница стала объектом политических игр официального Кишинёва, потому что молдавские политики стараются воспользоваться пандемией коронавируса для подчинения Приднестровья. Это очень тревожный симптом, особенно на фоне обострения противоречий в мире между Россией с одной стороны и Западом в лице США и Евросоюза с другой.

Приднестровье. 1990-е

Сама вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Кристина Лесник пару месяцев назад открыто признавалась, что пандемия, по её мнению, создаёт условия для этой самой реинтеграции. Иными словами, Приднестровье, по мнению Кишинёва, должно было ослабнуть и стать уязвимее перед лицом Молдавии из-за того, что Украина по настоянию Кишинёва в то время закрыла все свои КПП на приднестровско-украинской границе. Все товары пришлось ввозить через территорию Молдавии, а это создавало возможность тормознуть то, что Кишинёв не хотел пропускать в ПМР.

Но Приднестровье тогда вышло из положения, так как Украина в итоге возобновила работу части своих «приднестровских» КПП, а само Приднестровье воспользовалось рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и закрыло границу для въезда пассажиров из-за рубежа. Таким образом заболевших COVID-19 оказалось немного. В это же время в Молдавию постоянно возвращались гастарбайтеры из Европы и России, которые и принесли с собой инфекционное заболевание, заставившее включить Молдавию в «красный список» неблагополучных стран по уровню распространения коронавирусной инфекции. Видя, что ситуация играет против Кишинёва, молдавские политики начали требовать от приднестровцев убрать карантинные посты с границы, обвиняя ПМР в нарушении права на передвижение. Однако безопасность приднестровцев была выше пустых кишинёвских деклараций, поэтому 31 карантинный пост продолжал действовать, потом число постов сократилось до 16. Недавно было принято решение о том, что вместо пограничников эти посты будут охранять милиционеры.

Минобороны России Российские миротворцы в Приднестровье

К Приднестровью не было претензий, потому что для ВОЗ и вообще стран Европы Приднестровье не создавало головной боли в виде большого числа заболевших. В Молдавии, к сожалению, всё сложилось по-другому…

Тогда Кишинёв сменил тактику, сделав упор на демонтаж миротворческого механизма на Днестре, сложившегося сразу по окончании молдавско-приднестровской войны в 1992 году. Делегация Молдавии держится обособленно в Объединённой Контрольной Комиссии, мониторящей обстановку в зоне безопасности, представители Кишинева часто не подписывают протоколы Объединённого военного командования миротворческих сил. Дипломаты и некоторые парламентарии Молдавии требуют смены миротворческого формата и вывода миротворцев России из зоны конфликта. Вполне очевидно, что это создало бы прямые условия для нового нападения на ПМР.

Несмотря ни на что, приднестровцы придерживаются прежней линии: карантинные посты, хотя и в сокращенном виде, сохранятся на молдавско-приднестровской границе до полного исчезновения эпидемиологического риска, а миротворцы и пограничники несут службу, как и ранее. Хотя сама вице-премьер Молдавии Лесник и даже министр обороны Александр Пынзарь посещают зону безопасности, проводят какие-то «опросы» и предпринимают попытки «поговорить» с военными на постах. Все эти действия никак не способствуют снятию напряженности.

Молдавский ОМОН. Приднестровье, 1990-е

К тому же в Кишинёве активизировались ветераны войны 1992 года, сражавшиеся против Приднестровья. Не все они жаждут новых баталий, но есть среди них и явные экстремисты. За их спинами, по всей видимости, стоят те, кто желал бы, чтобы обстановка накалилась. Всё это наводит на тревожные мысли: как бы в рамках общей политики США, ЕС и Румынии по вытеснению России с берегов Днестра кое-кому не захотелось вновь пострелять на молдавско-приднестровской границе. Причём интенсивность такой стрельбы, как показывает история самых разных войн, часто выходит из-под контроля творцов провокационных сценариев.

Следовательно, выход из всего этого прост: общими усилиями приднестровской и российской дипломатии немедленно информировать участников переговорного формата «5+2» (ПМР и РМ — стороны конфликта; Россия и Украина — гаранты и посредники; ОБСЕ — посредник; США и ЕС — наблюдатели) о любом тревожном факте. А заодно поддерживать прежний формат миротворческой операции, являющийся единственной гарантией мира на Днестре.