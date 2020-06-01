Депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов рассуждает о новом витке блокады Приднестровской Молдавской Республики как отражении политического дрейфа президента Молдавии Игоря Додона.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

За последние дни, как сообщил сайт МИД ПМР, Кишинёв объявил о выходе из соглашения между Молдавией и Приднестровьем о взаимном признании документов. Практически сразу же последовало известие, что контрольно-пропускные пункты на границе ПМР и Украины, побыв открытыми сутки, с украинской стороны вновь закрыты.

1 июня МИД ПМР выступил с заявлением, в котором говорится ещё об одной проблеме: «Кишинёв с целью оказания давления на Приднестровье продолжает блокировать импорт в республику товаров первой необходимости. К настоящему времени в пунктах пропуска на территории Молдовы заблокированы пять транспортных средств с грузами медикаментов для приднестровских фармацевтических компаний, часть которых уже неделю не получает надлежащего оформления».

Там же говорится: «Всё это создает прямую угрозу здоровью людей и демонстрирует истинное отношение молдавского руководства к жителям Приднестровской Молдавской Республики». Кишинёв требует, чтобы ввозимые лекарства значились в молдавском реестре. Суммируя всё происходящее в эти дни, понимаешь, что здесь сплелись со стороны Кишинёва политика и бизнес.

Президент ПМР Вадим Красносельский

Политика по-прежнему сводится к давлению на Приднестровье с целью его подчинения. Руководство Молдавии шаг за шагом стремится поставить под контроль все сферы жизни и работы приднестровцев.

Теперь о бизнесе. Лоббисты «лекарственного» давления на Приднестровье выполняют явный заказ молдавских фармацевтических компаний, которые не хотят, чтобы в ПМР попадали качественные и не столь дорогие лекарства из России, Белоруссии, Индии и т. д. В Молдавию в основном ввозятся препараты из Евросоюза и Румынии. Они заметно дороже. Кишинёв хочет «посадить» приднестровцев именно на такие лекарства, дав возможность заработать «своим».

Третий — гуманитарный аспект ситуации заключается в создании, вольно или невольно, трудностей для простых людей, которые оказываются без необходимых лекарств, а заодно могут стать жертвами игрищ вокруг документов, признавать которые Кишинёв обязался 19 лет назад.

Также 1 июня в социальных сетях защитники Кишинёва, в том числе из числа приднестровских противников действующей власти, начали утверждать, будто к закрытию КПП на приднестровско-украинской границе власти Молдавии не имеют никакого отношения. Однако выгодно это может быть лишь кишинёвским лидерам, поскольку для самой Украины грузопоток и приезд людей, оставляющих на самой Украине свои деньги, могут быть только в плюс. В то же время закрытие Украиной всех КПП на приднестровско-украинской границе несколько недель назад было, как сообщалось во всех СМИ, осуществлено именно по просьбе руководства Молдавии. Скорее всего, теперь Кишинёв был встревожен тем, что в случае открытия трех КПП возможность молдавского давления на Приднестровье существенно снизится.

Казалось бы, для молдавского руководства открывать «приднестровский фронт» на фоне попыток убедить Москву, чьим союзником является Приднестровье, в своей «пророссийскости» нелогично и бессмысленно. Но не будем забывать, что к настоящему времени Москва обладает полными данными об ослаблении позиций молдавских властей, начиная от потери контроля над Конституционным судом и заканчивая блокировкой правыми силами Кишинёва возможного российского кредита. На этом фоне необходимость демонстрации «пророссийскости» может показаться лидерам Молдавии уже излишней. Заодно налицо стремление не раздражать сверх меры прозападный и прорумынский электорат, а давление на Приднестровье у таких избирателей вызовет удовлетворение. Однако можно быть уверенными, что, несмотря на всё это, голосовать они в любом случае будут за тех, кого прямо поддержат Вашингтон, Брюссель и Бухарест.

Пресс-служба Президента ПМР Вадим Красносельский и Игорь Додон

Так или иначе, но теперь Кишинёву предстоит сделать выбор или в пользу конфронтации с Приднестровьем, подтвердив отказ от исполнения важнейшего соглашения о взаимном признании документов от 16 мая 2001 года, или подтвердить верность этому компромиссу. Не менее интересно и то, что будет дальше вокруг КПП на приднестровско-украинской границе.

Одно очевидно: Кишинёв продолжает использовать все возможности для попыток подчинения Приднестровья через методичное давление на нашу республику по всем направлениям. Это противоречит также позиции России, заинтересованной в стабильности на Днестре, однако доказывает, что реальная политика Кишинёва проводится, как и всегда, в интересах Запада.

Впрочем, всегда есть возможность сделать шаг назад и снять с себя ответственность за возможное обострение двусторонних отношений. Воспользуются ли этим политики Молдавии — покажут ближайшие дни.