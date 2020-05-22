29 ноября 2020 года в Приднестровской Молдавской Республике, согласно Конституции, должны пройти в единый день голосования выборы в Верховный Совет и местные Советы страны. К этому готовятся не только власть, но и её противники. При этом всем уже ясно, что они превращаются из политической оппозиции в проводников влияния внешних врагов Приднестровья и России.

Gospmr.org Флаг Приднестровья

Что такое приднестровская «оппозиция»?

Сейчас основной «кузницей», в которой куётся общественное мнение к осени, когда начнётся выдвижение и регистрация будущих кандидатов в депутаты, являются социальные сети в Интернете. Именно там кипят наиболее ожесточённые сражения. «Оппозиция», не желающая внимать никаким разумным доводам и по-деловому обсуждать государственные проблемы, как и прежде, малочисленна и состоит из следующих категорий:

Сторонники экс-президента ПМР Евгения Шевчука, осуждённого за взяточничество и незаконные изъятия у стариков и бюджетников 30% пенсий и заработных плат на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима заочно. Любопытно, что даже симпатизанты Шевчука не оспаривают вынесенный ему приговор по существу.

Сторонники руководителя прокишинёвской Приднестровской Коммунистической партии, бывшего депутата Верховного Совета ПМР Олега Хоржана, осуждённого на 4,5 года лишения свободы после несанкционированного митинга и дебоша в здании тираспольской милиции 2 июня 2018 года. По закону, с О. Хоржана решением парламентариев была предварительно снята депутатская неприкосновенность.

Прорумынские националисты Молдовы.

Сотрудники спецслужб Молдовы и Румынии, работающие под анонимными никами и «левыми» учётками в соцсетях для создания иллюзии массовости «противников сепаратистского режима».

Активисты некоторых протестантских конфессий, одновременно атакующие Русскую Православную Церковь и руководство России во главе с персонально президентом РФ Владимиром Путиным.

Психически больные личности, привлекаемые «оппозицией» для создания атмосферы истерии, накручивания людей, что призвано помешать деловому обсуждению проблем государства.

Gospmr.ru Евгений Шевчук

Уголовники, бандиты, сидевшие ранее длительные сроки за свои преступления, но помилованные экс-президентом Е. Шевчуком. После помилования они выступили в период президентских выборов 2016 года со лжесвидетельствами по ТВ и нападками на противников Шевчука. Впрочем, ему это не помогло, а преступники бежали за пределы Приднестровья и теперь угрожают сторонникам власти физической расправой.

Эти объединённые силы стремятся воспользоваться нервозностью людей в условиях пандемии коронавируса и вовлечь их в устройство смуты в Приднестровском государстве.

Евгений Шевчук и Михаил Саакашвили — кумиры приднестровской «оппозиции»

У занимавшего наиболее высокую должность из всех противников власти — Евгения Шевчука — позиции сами по себе слабые, так как даже критики действий власти не забывают воровские действия его и его окружения, а также схемы, созданные для кражи денег из Приднестровья.

Однако, он явно мечтает о реванше с помощью своих союзников по блоку, чтобы если не прорваться к верховной власти, то, по крайней мере, вернуться отомстить за былые «обиды». Можно предположить, что он начал вкладывать деньги в пиар-кампанию, так как единичные авторы вдруг стали писать:

«Приднестровский вопрос» уже решился бы, останься у власти Евгений Шевчук. Кремль охотно дал бы «добро» на уход Тирасполя в зону влияния ЕС в обмен на признание Крыма как части России. Вернее, на обещание признать, и был бы вновь обманут. Но это уже другой вопрос, а вот судьба Приднестровья была б решена… В принципе, у Москвы был вариант поддержать и Шевчука, отыграв, пока его влияние в регионе было достаточно велико, какие-то очки в переговорах с ЕС».

И — главное:

«Многие сожалеют об уходе преемника Игоря Смирнова из активной политики, и, более того, просматривается тенденция к ожиданию «второго пришествия».

Таким образом, несмотря на слабые позиции самого Шевчука, в ход пущены явные натяжки о его возможном возвращении во власть. И это его предполагаемое возвращение явно увязывается с возможностью «слива» Приднестровья под контроль Кишинёва и Запада в лице ЕС.

Минобороны России Полевой выход военнослужащих мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровье

Между прочим, приднестровская «оппозиция» и раньше была критически настроена к Москве, но в последние недели её вдохновила возможность нажима на ПМР с помощью вернувшегося в украинскую политику бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Так, один из противников власти, проживающий в северном приднестровском городе Рыбница, в соцсетях от души поздравил Саакашвили с назначением в украинские структуры и пожелал ему успеха.

Чтобы, по-видимому, подчеркнуть контраст между киевским «позитивом» и московским «негативом» (как понимает это сей оппозиционер), данный деятель разместил кощунственный анекдот, в котором обыгрывается тема воображаемой смерти пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Причина радости от «реинкарнации» М. Саакашвили понятна: помимо антироссийских настроений, оппозиционеры полагают, что Приднестровье падёт как независимое государство, будучи зажатым с двух сторон, а сами «борцуны с режимом» окажутся назначенными на должности в марионеточной администрации какого-нибудь «приднестровского региона Республики Молдова». Некоторые из них, кстати, так и называют открыто Республику в соцсетях.

Приднестровская «оппозиция»: вместе с Румынией…

Поскольку нужно показать свою лояльность внешним союзникам (а как иначе получить от них помощь в борьбе с властью?), оппозиция открыто высказывает своё видение будущего статуса Приднестровья. О сохранении независимости ПМР тут речь даже не идёт. Вместо этого, один из оппонентов власти, сам бывший правительственный чиновник, предлагает следующее будущее Республики (цитируем всех авторов с сохранением их орфографии):

«Создание на основе РМ, ПМР и Гагауз-Ери, нового государственного образования, под международным контролем России, Германии, Румынии и Украины, под мандатом ООН».

Обратим внимание! Дьявол — в мелочах! Оппонент действующей власти предлагает включить в состав «урегулировщиков» Румынию, которую стоило больших трудов из переговорного формата исключить сразу после войны 1992 года. Сам Бухарест официально своего подключения к переговорам пока не требует, но, несомненно, ждёт своего часа в расчёте на вывод российских войск из Приднестровья. Кстати, Германии в переговорном формате сегодня тоже нет, а есть ЕС. Но у оппозиционера Евросоюз почему-то из формата выпал, а отдельно взятый Берлин появился.

Gospmr.org Евгений Шевчук. 2016

И вот даже не кишинёвские чиновники, а приднестровские оппозиционеры отвешивают румынам поклон: добро пожаловать в переговорный формат! Да ещё и обосновывают своё предложение, показывая, что перед нами — не случайная оговорка:

«Румыния так или иначе срыто участвует во всех аспектах урегулирования вопроса, и влияние Румынских политических сил на вопрос не надо игнорировать».

А далее следует и попытка обосновать доверие к стране, которая дважды — в 1918—1940 и 1941−1944 годах оккупировала Молдавию, а также к Америке:

«Мы хотим международного признания на уровне ООН, и не доверяем США как стране члену Совбеза ООН?! мы не доверяем Румынии?»

Приднестровская «оппозиция»: с помощью НАТО «слить» ПМР, как «слили» ГДР?

Судя по всему, приднестровские оппозиционеры уже отрабатывают модель ликвидации независимости Республики в случае своего прихода к власти. Это — шаблон, применённый при поглощении Германской Демократической Республики Западной Германией в 1990 году. Читаем прямую речь:

«Почему нас, в ПМР, не вдохновляет пример ГДР, очень наглядно две части одного когда то государства независимо просуществовали 45 лет…, под разными флагами, гимнами и идеологиями., и что теперь ?! одна большая ФРГ (?!) ., все мирно и благочинно…».

Очевидно, что такая «схема» могла быть подсказана не только Кишинёвом, но и его западными покровителями. И дальнейшие откровения оппозиционеров наводят именно на такую версию. Читаем:

«Юридические перспективы признания ПМР очень туманны… и главное они упираются в позицию по этому вопросу самой Молдовы, и стран НАТО».

Вот она, следующая оговорка по Фрейду! Речь уже идёт о НАТО. Не включённый вообще ни в какую дипломатическую формулу по Приднестровью, НАТО как бы между делом включён приднестровской оппозицией как некий фактор, позиция которого сама собою должна учитываться при определении статуса Приднестровья. Разумеется, не независимого…

Gospmr.org Флаг Приднестровья

Приднестровская «оппозиция»: чем ей не нравится союз с Россией и чем нравится ей союз с США?

Но, как известно, Приднестровская Молдавская Республика находится в фактическом военно-политическом союзе с Россией. Противники действующей власти помнят об этом. Они настолько осмелели, что предлагают полную переориентацию на другой полюс силы:

«Почему нахождение в союзе с сильным государством Россия, намного хуже нахождения с союзе с сильным государством США?! или ФРГ? экономически Россия уступает им. там намного выше уровень жизни…».

Раньше они старались так откровенно себя не раскрывать, но теперь не исключено, что внешние «кураторы» потребовали от «оппозиции» чётко обозначить свою позицию, чтобы потом она не могла «соскочить». Впрочем, опасения Кишинёва и Запада напрасны, поскольку без внешней поддержки малопопулярная горстка разношёрстных «вестников свободы» не может даже мечтать о взятии власти. Но то, что противники власти политически саморазоблачились — очевидно.

Впрочем, это ещё сравнительно дипломатичная формулировка о внешнеполитических ориентирах «оппозиции». Единичные унионисты, проживающие в ПМР (среди них есть и администраторы антиприднестровских групп в соцсетях), не прячут свои взгляды, а, что делает лично им честь, мужественно провозглашают:

«Я бы хотел объединения румынов в одну страну».

«Нет юридически никакого ПМР, а есть Регион Приднестровье де--юрте территории Республики Молдова».

Как видим, прозападная и прорумынская, а одновременно антиприднестровская и антироссийская ориентация приднестровских противников власти явственно видна на примере их собственных высказываний.

Явление Шевчука народу. В Интернете

21 мая произошло «явление Шевчука народу». Бывший Президент ПМР Евгений Шевчук, осуждённый к 16 годам лишения свободы заочно (по причине бегства в июне 2017 года из Приднестровья в Молдову), нарисовался в интернет-пространстве.

Сразу взяв оппозиционного коллективного «быка» за рога, он 21 мая обозначил уровень притязаний:

«Похоже, Вы хотите вернуться в Приднестровье в прежнем качестве? — Да.

22 мая что-то случилось, и по какой-то причине Шевчук или кто-то другой испугался его откровенных притязаний. Формулировка была изменена:

«Похоже, Вы хотите вернуться в Приднестровье?

— Да.»

Выпали слова «в прежнем качестве», то есть в ранге президента ПМР. Дело в том, что в любой стране оппозиция боится включения в свой состав воров и взяточников. А Шевчук был осуждён приднестровским судом за получение взятки в особо крупном размере, превышение должностных полномочий, в том числе незаконное удержание у приднестровцев 30% зарплат и пенсий.

Интересно, что Шевчук видит будущее Приднестровья и Молдовы (хотя он более осторожен, чем другие «борцуны») «структурами, между которыми не будет никаких границ ни для людей, ни для товаров, ни для капиталов, преодолевшими противоречия современной истории, нацеленными на формирование среды развития, а не сферы геополитической, националистической и языковой демагогии». То есть он, как и кишинёвские пропагандисты, для подчинения ПМР Молдове делает вид, что ориентация Приднестровья на Россию, а Молдовы — на Запад, не имеют значения. Да оно и не удивительно, коль скоро в словах Шевчука также просматривается ориентация на Запад. Читаем внимательно его оценку обстановки в Молдове:

«У внешних партнеров разнонаправленных политических сил в РМ сегодня есть реальная возможность достичь политической победы, «утерев нос» конкурентам, и, судя по ситуации, конкуренты московских «товарищей» имеют больше шансов. Оставить Москву за бортом, с ее планами по Кишиневу, а затем и по Приднестровью — эта задача, на мой взгляд, в нынешней обстановке решаема и придает внешние стимулы внутриполитической борьбе в самой Молдове… Она, с этой точки зрения, в сравнении с Приднестровьем, выглядит более демократичной».

Конечно, возможные претензии Шевчука к Москве, которая поддерживает Приднестровье и не поддержала его желание остаться у власти в 2016 году, понять можно. Но всё-таки для политика, собирающегося восстать из пепла и править, нужно быть осторожнее…

Заключение

Реальность показывает, что оппозиции, которая бы выступала с критикой властей и с позиций интересов своего государства, в Приднестровье на данный момент нет. Это плохо, так как «на то и щука, чтобы карась не дремал». А вот проводники влияния враждебных ПМР внешних сил — есть. Да они и сами фактически признаются в этом своём статусе.

Исходя из этого, яснее ясного, что в конце 2020 года в Приднестровье не просто пройдёт борьба за власть, а борьба за сохранение Приднестровской Молдавской Республики в качестве государства, а также за сохранение позиций России на юго-западе бывшего СССР.

22 мая 2020 года