Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Приднестровскую Молдавскую Республику. Цель — оценить меры борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа на территории республики. Депутат Верховного совета ПМР, политолог Андрей Сафонов рассуждает о визите делегации ВОЗ и о том, как это поможет нейтрализовать любые измышления в отношении республики на тему коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

6 мая в Приднестровскую Молдавскую Республику прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения. Её миссия — мониторинговая. Приднестровская сторона сама пригласила специалистов ВОЗ исходя из того, что скрывать Тирасполю нечего.

Mid.gospmr.org Эксперты ВОЗ на переговорах в МИД ПМР

Между тем такой подход объективно выбивает козыри из рук властей Молдавии, которые вот уже несколько недель обвиняют Приднестровье в «нарушении прав человека на получение медицинской помощи» в условиях пандемии коронавируса. Кишинёву сейчас крайне необходимо отвлечь внимание международной медицинской организации от себя, так как уровень заражения коронавирусом в Республике Молдова в разы выше, а дисциплина в молдавском государстве в разы ниже. Публикации о бегстве пациентов из больниц Молдавии регулярно появляются в СМИ.

Ещё один неудобный для Кишинёва момент — это соответствие действий ПМР рекомендациям самой ВОЗ, которая во главу угла ставит карантин и самоизоляцию. В Приднестровье с 17 марта было введено чрезвычайное положение, а также оперативно была закрыта граница. Это в огромной мере минимизировало заболевания приднестровцев коронавирусом.

Но, как помнит читатель, именно закрытие границ Приднестровья вызвало особенное раздражение властей Молдавии, хотя данный шаг Тирасполя явился особенно логичным. Для Молдавии этот момент болезненный ещё и потому, что в саму РМ постоянно въезжают тысячи человек, объективно создающие угрозу новых заражений. Только за последние сутки въехали 2712 человек.

Mgb.gospmr.org Приднестровский пограничник

Очевидно, что власти Молдавии делали ставку на то, что в Приднестровье не будет введён карантин и самоизоляция, после чего можно будет обвинить Приднестровье в пренебрежении жизнями людей и поставить вопрос о давлении на ПМР и даже санкциях на международном уровне. Это, в свою очередь, позволило бы прервать или заморозить переговоры с «сепаратистским режимом, игнорирующим рекомендации ВОЗ».

Когда данный расчёт не оправдался, в ход пошёл тезис сугубо ситуативный — об «искусственной самоизоляции» и «сокрытии истинной картины происходящего». Но и эта поспешная заготовка не сыграла своей роли, поскольку несколько недель подряд тесты на заболевание коронавирусом поступали в Кишинёв, в специальную лабораторию, после чего оттуда обратно в Приднестровье приходили результаты.

Ясно, что в таких условиях кишинёвские обвинения выглядели попросту абсурдно. Сейчас ситуация и вовсе стала для таких обвинений неблагоприятной, и вот почему.

Во-первых, началось прямое сотрудничество с Россией в борьбе с инфекцией. Так, из России прибыли тесты, а депутат Госдумы России, бывший главный врач России и руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что «вопрос об оказании Приднестровью помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа, в том числе материальной, будет решать Минздрав РФ… Там ведь живут наши граждане».

Он добавил, что «с премьер-министром ПМР мы проговорили, что по необходимости специалисты Всероссийского центра медицины катастроф будут консультировать врачей Приднестровской Молдавской Республики в виде удалённых конференций».

Во-вторых, Приднестровье и само стало более оснащённым для борьбы с коронавирусом: теперь тесты исследуются на месте, в ПМР.

Всё это и многое другое, разумеется, будет продемонстрировано делегации Всемирной организации здравоохранения. Сам её приезд к нам означает важный фактор по сведению на нет всевозможных кишинёвских инсинуаций, направленных против Приднестровской Молдавской Республики.