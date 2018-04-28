Введение

Приднестровская Молдавская Республика

В последние недели Запад явно старается растянуть силы России по всем фронтам, чтобы измотать военные, политические и финансовые ресурсы Москвы, а заодно задавить её санкциями и принудить к сдаче всех регионов мира, где есть российские интересы. Натиск на Россию идёт повсюду — от Сирии до бывшего Советского Союза. Судя по всему, идёт также попытка подчинить и в итоге ликвидировать Приднестровскую Молдавскую Республику.

Внешнее давление на Приднестровье усиливается

Надавив на Украину, которая с начала 1990-х годов эффективно и с выгодой для себя торгует с Приднестровьем, США и ЕС заставили Киев согласиться на установление на украинской территории совместных молдо-украинских таможенных постов. Таможенники и пограничные полицейские Молдавии оказались на земле Украины, рядом с приднестровскими силовиками. Напомним, что в 1992 году между Молдавией и Приднестровьем была война. Конфликтующие стороны тогда же были разделены миротворцами России, Приднестровья и Молдавии. Но на восточной границе ПМР миротворцев нет, силовиков сторон неурегулированного конфликта не разделяет никто. А это тревожит.

Роль западников откровенно провокационна. Установку двусторонних молдо-украинских постов на приднестровско-украинской границе оплачивает Евросоюз. Теперь ни вывозить экспорт, ни ввозить импорт приднестровцы без молдавских сопроводительных документов не могут. Это — тактика удушения Приднестровья, когда в один далеко не прекрасный день официальный Кишинёв может предъявить Тирасполю ультиматум о полной капитуляции, угрожая запретом на ввоз или вывоз жизненно важных для Приднестровья товаров. Пока штампы таможня Молдавии начала ставить на одном, но самом важном пункте пропуска — в Кучургане. Но на очереди — ещё 12 КПП.

Mil.gov.ua Украинские военные

Апрель-2018: Приднестровье пытаются взорвать изнутри

Случайно или нет, но практически одновременно с появлением молдавских силовиков на территории Украины атака на Приднестровье началась со стороны прежних правителей республики, которые потерпели поражение на парламентских 2015 и президентских 2016 годов выборах, а затем бежали из собственной страны. Бежали, чтобы не отвечать за разрушенную в годы их «панования» экономику, обнищавшую «социалку» и украденные народные деньги.

Возглавляет эту группу бывший президент ПМР Евгений Шевчук, а внутри республики его давним младшим политическим партнёром выступает верхушка крохотной и маргинальной Приднестровской Коммунистической Партии во главе с депутатом Верховного Совета ПМР Олегом Хоржаном.

25 апреля 2018 года на сессии Верховного Совета О. Хоржан вне повестки дня огласил с центральной парламентской трибуны заявление, в котором обвинил действующую власть, будто она запрещает проведение первомайского митинга. Правда, противореча сам себе, он сказал, что митинг ему предложено провести в тираспольском парке «Победа» (это, кстати, главное место отдыха жителей приднестровской столицы). Добавим к этому, что там политические митинги проходят часто, туда же отправляла недовольных её правлением власть Е.Шевчука. Словом, ничего экстраординарного не произошло.

Но главное О. Хоржан сказал потом: «В случае, если приднестровская власть будет игнорировать законное право граждан на проведение акций протеста, мы готовы прибегнуть к более радикальным мерам… Обращаюсь к гражданам и общественным объединениям ПМР с призывом сплотиться в борьбе за свои права, внимательно следить за происходящим и выходить на акции протеста, которые будут организованы оппозицией… Чем больше Вы будете запрещать людям бороться за свое право на достойную жизнь, тем быстрее ваша власть будет сметена!».

Прежние приднестровские правители, как это видно, решили взять в качестве основы своей работы по захвату власти в ПМР тактику уличного давления на руководство страны и паралич работы государственных структур. Это классическая западная схема, применяемая во множестве стран.

Очевидно, что испытывающее давление с различных сторон и не имеющее общей границы с Россией Приднестровье вот уже почти 28 лет живёт и развивается в огромной степени благодаря внутреннему единству общества и поддержке приднестровцами государственной стабильности. Разрушение этого единства облегчает подчинение Приднестровья Кишинёву, Бухаресту, Вашингтону и Брюсселю. Так в чьих интересах «бывшие» пытаются погрузить ПМР в хаос? Ответ ясен.

Kp-pmr.ru Олег Хоржан

Шевчук и его окружение не желают отвечать за свои дела, но желают вновь править Приднестровьем

Не успели отзвучать угрозы «радикальных мер» со стороны «младшего политического брата» экс-президента, как сам Е. Шевчук дал интервью одной из поддерживавших его всегда приднестровских Интернет-телерадиокомпаний. В своём более чем часовом выступлении Шевчук, при котором закрывались неугодные ему сайты, бросались в тюрьму неугодные политтехнологи и направлялись силовики в информагентства для прекращения их работы (такие визиты ироничные приднестровцы окрестили «заходами на чай»), обвинил нынешнюю власть ПМР в том, что она зажимает права и свободы.

Затем он заявил, что нужна досрочная и немедленная отставка президента ПМР Вадима Красносельского и Верховного Совета республики. Он огласил своё намерение «вернуться в политическую жизнь» Приднестровья, чтобы «спасти» страну. Правда, потенциальный «спаситель» тут же благоразумно оговорился, что спасать Родину можно, находясь как внутри её, так и «вне». Оговорка была как нельзя более кстати: против Е. Шевчука в Приднестровье, которое он вознамерился «спасать», открыто 6 уголовных дел. Как подчёркивает председатель Следственного комитета ПМР Вячеслав Брынзарь, «статьи, по которым подозревается г-н Шевчук, они разноплановые — это участие в контрабанде, получение взятки, присвоение и растраты в особо крупном размере». Для образа «спасителя» — весьма неприятный имиджевый «довесок»…

Также он обвиняется в незаконном урезании в 2015 году пенсий и заработных плат приднестровских стариков и бюджетников на 30%, что обрекло их на голод и лишения, поскольку, во-первых, пенсии и зарплаты в ПМР, как и во многих регионах бывшего СССР, к сожалению, невелики. Во-вторых, было приказано отказать в просьбах людей сократить на период изъятия оплату коммунальных платежей и погашение банковских кредитов на те же 30%…

Шевчук также открыто пригрозил с компьютерных мониторов высшему руководству страны: «Мы скоро встретимся!».

Тут его желания полностью совпадают с позицией приднестровских правоохранительных органов. Последние считают, что экс-президент обязан вернуться на Родину, дать необходимые показания следствию, от которого он бежал, а затем предстать перед судом, который и вынесет свой вердикт.

Кому выгодно возвращение группировки Шевчука к власти в ПМР?

В Приднестровье ни у кого нет сомнений, что действия Шевчука, находящегося за пределами ПМР, и его внутренней агентуры тесно скоординированы. Но сами они не пользуются поддержкой в народе и прийти к власти самостоятельно не могут. Тогда зачем попытки разжечь смуту? На чью помощь они рассчитывают?

Всё очень просто. Читатель сам оценит следующие факты.

Первый. В бытность президентом ПМР Е. Шевчук объявил политику «малых шагов», представлявшую собой односторонние уступки Молдавии, что наносило ущерб национальным интересам Приднестровья и ослабляло позиции России на Днестре. В частности, он дал добро на включение в повестку дня переговоров об урегулировании молдо-приднестровского конфликта таких вопросов, как нахождение в Приднестровье российских войск (остатков 14-й армии); присутствие российских же миротворцев; статус Приднестровья, которое Молдавия видит только в своём составе и даже без всякой федерации. Прежний президент ПМР Игорь Смирнов даже не желал слышать о таком капитулянтстве. Нынешняя власть, твёрдо стоящая на позиции союза с Россией, тоже отвергает подобные «шаги».

Kodru Евгений Шевчук

Второй.При Е. Шевчуке из Приднестровья целенаправленно вытеснялся российский бизнес. С крупнейшего и стратегически важного предприятия — Молдавского металлургического завода в городе Рыбница — заставили уйти «Металлоинвест» Алишера Усманова. Ушла эта российская корпорация и с Рыбницкого цементного комбината. И тут же руководителем ММЗ стал личный друг Шевчука — олигарх из Казахстана Талгат Байтазиев. Шевчук, как сообщали СМИ, летал на самолёте своего друга. А с завода в 2015—2016 годах через фирмы-однодневки (или, как их прозвали в Приднестровье, фирмы-«прокладки»), были выведены, по разным данным, от 48 до 55 миллионов долларов.

Третий.ПМР всегда продавала производимую у себя на Молдавской ГРЭС в городе Днестровск электроэнергию Молдавии. Деньги за товар шли обратно в Приднестровье. При Е. Шевчуке и здесь была создана фирма-«прокладка» — «Энергокапитал». Электроэнергия по-прежнему шла в Молдавию, вот только деньги оседали на счетах «Энергокапитала», которые почему-то оказались… в Молдавии. Эксперты называют суммы в 44−47 миллионов долларов, которых лишилась республика на Днестре. После ухода Шевчука и эта «серая схема» была ликвидирована; деньги за электроэнергию вновь поступают в Приднестровье.

Четвёртый. СМИ напомнили, что «экс-глава Приднестровья перевел деньги со специализированного счета, куда поступали средства за оплату газа, на созданный им Стабилизационный фонд. Всего было перечислено 83 миллиона приднестровских рублей — порядка 8 миллионов долларов США». Ситуация, в которой президент страны выступает одновременно в роли шефа частного фонда, куда мановением пальца переводятся государственные средства, представляется и вовсе чудовищной и невозможной по определению! С уходом Шевчука это также было немедленно пресечено.

Даже школьник младших классов (а они сегодня ребята продвинутые) видит, что свергнуть действующую власть хотят те, кто мечтает вернуть времена безудержного воровства в ПМР 2012−2016 годов. А поддерживают их те, кто желает использовать приднестровских «бывших» в качестве марионеток, дабы их руками выдавить Россию и передать контроль над приднестровской экономикой Западу, Румынии и Молдавии, заодно разместив свои войска на берегах Днестра вместо российских.

На чью помощь рассчитывают приднестровские «бывшие»

Вновь напомним новые факты, которые, как известно, вещь упрямая.

Факт №1. 28 июня 2018 года Евгений Шевчук ночью бежал в Молдавию. Через некоторое время молдовские СМИ сообщили, что его сопровождают «двое телохранителей, которые «вели» его на расстоянии в несколько метров».

Факт №2. В Кишинёве Е. Шевчук заявил вначале, что его хотели бросить в ПМР в тюрьму. Вскоре версия претерпела изменения: он сказал, что его хотели убить. Для чего его нужно было убивать, когда шло официальное следствие и был поставлен вопрос о снятии с него неприкосновенности, он не ответил. Зато в СМИ появилось сообщение, что спикер парламента Молдавии Андриан признал, что «Шевчук находится в Кишиневе и охраняется». Он уточнил: «Власти Молдовы, специализирующиеся в области безопасности, держат ситуацию под контролем, наблюдают и проводят все необходимые мероприятия».

Факт №3. Прибыв в Кишинёв, Е. Шевчук фактически начал прямое сотрудничество с силовыми структурами Молдавии. В частности, СМИ Молдавии сообщили, что «генеральный инспекторат полиции (ГИП) Республики Молдова принял к сведению заявление тираспольского лидера Евгения Шевчука, о том, что «готовилась его ликвидация». Кроме того, он «дал показания в генеральной прокуратуре Молдовы». После этого «МВД Молдавии взяло под охрану бывшего лидера непризнанной республики», причём «поводом для этого стало заявление Шевчука». Также в ряде СМИ было сообщено, что он обратился в прокуратуру Молдавии с заявлением. Экс-президент ПМР эти сообщения не опроверг.

Факт №4. Для своей защиты он нанял не приднестровских, а молдавских адвокатов. Они заявили, что намерены обращаться к «ОБСЕ, молдавским властям и делегации ЕС, а также России, хотя согласно некоторым решениям ЕСПЧ она признана виновной в том, что происходит в Приднестровском регионе». Это означает, что при иске такого рода Европейский суд по правам человека может сделать Россию ответчицей по делу Шевчука — ведь на Западе постоянно утверждают, что Москва контролирует всё в ПМР. Комментарии и тут излишни.

Наконец, об отношении Шевчука к собственной Родине говорит то, что он бежал в Молдавию, будучи пусть и бывшим высшим должностным лицом, но при этом обладателем важнейших государственных секретов, включая оборонные и экономические. Сомнительно, чтобы кишинёвские спецслужбы не попытались этим воспользоваться…

Логичный вывод: группировка «бывших» рассчитывает, что к власти их вернут Молдавия и Запад. Но как?

Два сценария для ликвидации Приднестровья, или «бывшим» просьба не беспокоиться

В Молдавии в конце этого года должны состояться парламентские выборы. Это очень важные выборы, так как Молдавия — держава парламентская. В трогательном единстве все ветви власти Молдавии и должностные лица под эти выборы реформировали избирательное законодательство. Суть реформы: раньше все 101 депутат парламента избирались по партийным спискам. Теперь половина должна будет избираться по одномандатным избирательным округам. Приднестровцев Кишинёв уговаривает принять в выборах участие, чтобы, мол, влиять на «общемолдавские» дела. Но есть нюанс: для Приднестровья выделяется аж… 2 одномандатных места из 51! Ясно, что захоти даже приднестровцы клюнуть на эту удочку, всё равно их влияние на политику Кишинёва будет нулевое. Тут Кишинёв с помощью Запада разыгрывает спектакль перед Россией: «Вы только втолкните ПМР в состав Молдавии, дорогие россияне, а уж мы учтём ваши интересы по полной! У нас же тоже есть пророссийские политики, приднестровские голоса им уж так помогут, уж так помогут…». Ясно, что западники, решающие сегодня ВСЁ в молдовской политике, в случае подчинения Приднестровья себе немедленно «кинут» Москву, а «пророссийским» политикам быстро заткнут рот. Благо опыт имеется.

Но это стратегия многоходовки. А тактика такая. В Кишинёве, Бухаресте, Брюсселе и Вашингтоне понимают, что нужны не только приднестровские избиратели для втягивания ПМР в политическое и правовое поле Молдавии, но и кандидаты в парламентарии, на которых станут ссылаться как на «истинных, в отличие от тираспольских сепаратистов, выразителей воли жителей Приднестровского региона Республики Молдова». И здесь могут пригодиться «бывшие». Есть версия, что потенциальными кандидатами в депутаты нового парламента Молдавии могут как раз выступить экс-президент ПМР Евгений Шевчук, его жена (она же бывший министр иностранных дел Приднестровья) Нина Штански и лидер вышеупомянутой ПКП, депутат ВС ПМР Олег Хоржан. Правда, места всего два. Но сейчас не об этом. Отметим, что недаром ряд функционеров команды Шевчука и обслуживавших его СМИ уже работают в офисах некоторых молдавских политических партий.

Mfa-pmr.org Евгений Шевчук с супругой

Согласятся «бывшие» или нет на такую роль, но авторы описанного «избирательного» сценария однозначно будут рассматривать их в качестве марионеток, которые должны будут «слить» Приднестровье под контроль Запада и Кишинёва. Есть, возможно, и другой сценарий — сценарий смуты с приходом в ПМР к рулю «бывших» в результате внутренних беспорядков. Но и здесь «бывшие» видятся западным политикам и спецслужбистам только в роли современных «гауляйтеров» и «полицаев». Оба сценария для Приднестровья пагубные.

Правда, это не первые антиприднестровские сценарии. За почти 28 лет существования приднестровской государственности их накопилось немало. Но ни один из них не сработал. Дело в том, что приднестровцы всегда критиковали ошибки и просчёты своей власти, но всегда видели способы исправления всех проколов в рамках СВОЕЙ республики. Они меняли президентов и депутатов не для того, чтобы на их места пришли либо иностранные марионетки, либо назначенные противниками Приднестровья наместники.

Поэтому как «бывшим», так и их «кураторам» можно не беспокоиться. Их усилия в итоге ничего не дадут.

Тирасполь, 28 апреля 2018 года