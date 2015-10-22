29 ноября 2015 года в Приднестровской Молдавской Республике должны пройти и местные, и парламентские выборы. Проще говоря, пройдёт единый день голосования. Для непризнанной страны всегда чрезвычайно важно, чтобы оппоненты её государственности не получили повода для объявления выборов недемократическими и прошедшими в обстановке давления со стороны кого бы то ни было.

Dnestr.tv Выборы в Приднестровье

Как же сейчас складывается ситуация в Приднестровье?

На кону — высшая власть

Выборы-2015 носят во многом решающий характер для Приднестровья и его действующей власти. Почему?

Официально в следующем, 2016 году, в ПМР должны пройти всенародные выборы президента. Но в масс-медиа, да и на Интернет-ресурсах, включая социальные сети, к настоящему времени появилось немало материалов, из которых следует, что нынешняя власть во главе с президентом Евгением Шевчуком планирует конституционную реформу. Её предполагаемая суть такова: из-за снижения рейтинга президента и правительства, чей курс привёл к резкому ухудшению социально-экономической обстановки в республике в 2012—2015 гг., прорабатывается вопрос об отказе от всенародных выборов главы государства и его избрании Верховным советом ПМР. Для этого необходимо конституционное большинство в приднестровском парламенте.

Интересно, что сами власти никак пока не комментируют эти публикации. Возможно, нет дыма без огня. Но проблема ещё и в том, что специфика непризнанной страны диктует необходимость наделения лидера такой страны высшим мандатом народного доверия — прямым, равным, тайным и всеобщим голосованием. Ведь в адрес Приднестровья раздаются стандартные обвинения в том, что оно является «искусственным образованием», «фантомом», «порождением Кремля» и т.п. Отказ от всенародных выборов президента льёт воду на мельницу таких обвинений, подрывает позиции непризнанной республики и заодно России, которая является фактическим её союзником.

Остаётся надеяться, что в ПМР все — от президента и до рядового гражданина — являются твёрдыми государственниками и не откажутся от всенародных выборов первого лица.

Факты, вызывающие тревогу

Итак, до единого дня голосования осталось менее полутора месяцев. Нет сомнений в том, что недоброжелатели Приднестровья не только ждут отмены всенародных президентских выборов, но и внимательно наблюдают за проходящей сейчас избирательной кампанией. И что они видят?

А видят они не только выдвижение и регистрацию всевозможных кандидатов, но и то, что им, недоброжелателям, может помочь в антиприднестровской пропаганде. А именно — случаи давления на тех кандидатов, включая действующих парламентариев, которые идут «не в ногу» с властью.

Чтобы не быть голословными, обратимся к первоисточникам с сохранением их орфографии.

Депутат ВС ПМР Григорий Дьяченко: «Становится все веселее! Сегодня, при выходе из здания ВС ПМР сотрудниками службы безопасности президента была предпринята попытка обыскать мой портфель! Не смотря на то что мною было им указано на недопустимость и незаконность таких действий в отношении Депутата ВС ПМР. На мои возражения последовал ответ: «Потом если Вы не согласны можете обжаловать наши действия». Не смотря на то, что они, вдвоем препятствовали моему выходу из здания, чтобы все-таки произвести досмотр моего портфеля я, преодолевая их сопротивление, отодвинул их и покинул здание ВС ПМР. А что дальше???»

Он же: «Мне вчера Бурла М.П. (председатель Верховного совета ПМР — А.С.) поручил рассмотреть жалобу одного из кандидатов. Он был депутатом ВС в 90-х. Рыбница. Он описал как на него и на сборщиков и на практически всех кто ставил подписи в его поддержку оказывали давление сотрудники милиции. Закончил он фразой — «Что за 37 год?»…».

Бывший начальник Государственной службы связи и СМИ Геннадий Чорба: «Ну что. Судя по тому, что происходит, запущен новый сценарий действий. Видимо пиарщики подсказали. Смотрим внимательно за руками и вникаем в сказанное. Может нагнетаю, но думаю, что мысли не лишены логики. И так. Пошла волна обращений в суд с попытками, иногда и удачными, на снятие кандидатов в депутаты, а там где это возможно и «режут» на стадии регистрации. Плюс давление на тех, кто активно поддерживает «неугодных» кандидатов. Ну например забирать срочно на переподготовку. Что из этого следует? Избиратель, видя всю эту грязь и подставы теряет веру в выборный процесс».

Депутат ВС ПМР Олег Василатий: «Рассылают повестки активистам — подтверждаю». (там же)

Время судебных процессов

В ходе развёртывания кампании с дистанции было снято немало кандидатов, часть из которых борется (с успехом или без) за своё восстановление через суды.

Кандидат в депутаты ВС ПМР Олег Сикорский: «С 28 сентября по 14 октября 2015 года комиссия по избирательному округу № 17 «Металлургический» отказала мне в регистрации по причине неточностей в Приложении № 2, т. е. в сведениях об имуществе. Письменно от комиссии никаких замечаний не было до момента заседания по решению вопроса о регистрации, как это предусмотрено инструкцией ЦИК ПМР. (п. 13 «Инструкции о порядке приема и проверки документов кандидатов… (Приложение к Постановлению Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 2015 г. № 01−09/31) в случае выявления избирательной комиссией или рабочей группой в представленных кандидатом или уполномоченным им на то лицом документах для выдвижения кандидата неполноты сведений, а также несоблюдения требований ст.ст. 51−56 ИК ПМР, Постановления ЦИК ПМР от 24 июня 2015 года № 01−09/30 «Об утверждении форм документов для выдвижения кандидатов в депутаты …, в части оформления документов, отсутствия документов кандидаты, иные уполномоченные кандидатом лица незамедлительно письменно уведомляются о выявленных недостатках. Уведомление о недостатках в представленных документах на этапе выдвижения кандидатов позволит кандидату, уполномоченному кандидатом лицу незамедлительно на месте устранить все выявленные недостатки.) Решением суда г. Рыбница и Рыбницкого района отменено решение комиссии. Но председатель комиссии… всячески препятствует внесении мною уточнений в Сведения об имуществе. То в комиссии никого нет в течение последнего часа работы, то она занята и не может принять. А сегодня и вообще заявила, что у неё своё толкование решения суда и ничего дополнительно я внести в Сведения не смогу. И всё оттягивается до последнего дня. Понятна цель!!!».

Судебных процессов на предвыборную тему нынче в ПМР немало. Хотелось бы, конечно, чтобы административный ресурс не использовался на радость противникам Приднестровья, которые только и ждут подобной политической «клубнички»…

Ещё раз об интересах государства

Эксперты за всю историю ПМР не раз говорили, что многих подводных камней республике удалось избежать потому, что приднестровские политики не давали повод поставить те или иные выборы под сомнение. Конечно, приднестровские выборы объявлялись в принципе на Западе «незаконными», «неконституционными» и т.д. Были и случаи, когда власти перегибали палку, давая поводы для критики. Но эти перегибы никогда не носили характер массовых нарушений.

Сейчас республика объективно находится в опасности. Если власти откажутся от соблюдения демократических норм в ходе данной кампании, то это обернётся против всего Приднестровья. Противники Тирасполя и Москвы, разумеется, не упустят шанс для «разоблачений» «антидемократического характера режима».

Остаётся надеяться, что здравый смысл и государственные интересы восторжествуют, и к выборам ПМР подойдёт в атмосфере, позволяющей народу свободно выразить свою волю и проголосовать за тех кандидатов, которых он пожелает увидеть в органах представительной власти.

А через год — отдать свои голоса и на всенародных выборах президента.

Андрей Сафонов, член Правительства ПМР в 1991—1992 гг.