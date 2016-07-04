22 июня на сессии Верховного Совета ПМР были вскрыты сенсационные факты. А именно: несмотря на то, что в Республике год назад были деньги на выплаты пенсий и заработных плат в полном объёме, контролируемое Президентом Евгением Шевчуком Правительство незаконно урезало эти и без того скромные выплаты на 30%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Где скроется очередной печальник о народе?

29 июня, неделю спустя, Верховный Совет оценил работу Правительства, как неудовлетворительную, учитывая и это «тридцатипроцентное» действо…

Что же происходит сейчас в Приднестровье?

По рецептам Запада

По мнению целого ряда экспертов, в конце 2011 года во главе ПМР встала прозападная группировка во главе с Евгением Шевчуком, которая проскочила между двумя боровшимися между собой пророссийскими командами — тогдашнего Президента Игоря Смирнова и Председателя ВС ПМР Анатолия Каминского. Придя к власти, «молодые реформаторы» стали проводить либеральную политику роста цен и тарифов внутри Приднестровья вкупе с односторонними внешнеполитическими уступками Западу и Молдове.

Уровень жизни приднестровцев резко упал. Социальные льготы, в том числе, пенсионерам, ликвидировались или урезались до минимума. Всё это полностью совпадало с рекомендациями таких структур, как Международный Валютный Фонд. Из ПМР стал вытесняться российский бизнес. Самый яркий пример — выдавливание с помощью повышения тарифов на газ российской корпорации «Металлоинвест» во главе с близким к Кремлю Алишером Усмановым. Данная фирма владела стратегически важным для Приднестровья Молдавским Металлургическим заводом (ММЗ).

К 2015 году рейтинг Президента Шевчука упал до весьма низкого уровня. Тут-то и было принято, на первый взгляд, необъяснимое для любого здравомыслящего политика решение сократить выплаты пенсий и заработных плат на 30%. Такого не было больше нигде в СНГ!

Что же за этим стояло?

Преступая закон, или цинизм без предела

26 февраля 2015 года полностью контролируемое Евгением Шевчуком Правительство ПМР издало Постановление № 392рп «О некоторых особенностях финансирования расходов бюджетов различных уровней ПМР». В этом документе говорилось о создании некой «Государственной Комиссии по определению объёмов финансирования основных направлений расходов бюджетов различных уровней».

Вот эта Комиссия и урезала формально пенсии и зарплаты на 30%. Это был незаконный механизм. Ни Конституцией, ни действующим законодательством лишать народ заслуженных честно денег права никто не имел. Тем более, такая «мутная» структура.

То, что ни сам Е. Шевчук, ни Правительство, как таковое, не хотели брать на себя ответственность за это незаконное решение, неудивительно. Ведь деньги на выплаты были. Вот к какому выводу привело парламентское расследование вокруг пресловутых 30-ти процентов:

«Официальные лица заявляли, что денег на выплату пенсий и зарплат не было, а на этом фоне процветали «серые» схемы вымывания государственных финансов. Часть прибыли ГУПов направлялась в адрес некоммерческой организации «Стабилизационный фонд», на внебюджетные счета Администрации Президента. За 15 млн долларов государство зачем-то приобрело четверть акций Рыбницкого цементного комбината. При этом финансирование содержания детских домов производилось в размере 15%, приобретение медикаментов — 41%, а индексация советских вкладов — 0%… Уменьшение выплат зарплат и пенсий привело к снижению уровня жизни приднестровцев. Это был серьезный удар по экономике. Снизился платежеспособный спрос, потребительские расходы, нанесен серьезный ущерб предприятиям, экономике и бюджету в целом».

Депутаты Верховного Совета ПМР подчёркивали: «Впечатляет цинизм и хладнокровие, с которыми высшими должностными лицами принимались эти решения. На заседаниях комиссии мы пытались выстроить с ними диалог, но они не приходили».

Приднестровский бумеранг

Фактически над приднестровцами был поставлен чудовищный по своей жестокости эксперимент. Но почему? Одна из версий гласит: сторонники Е. Шевчука, видя своё неизбежное поражение на парламентских выборах, намеченных на 29 ноября 2015 года, решили провести «шоковую терапию» над народом Приднестровья, заявив, что денег на пенсии и зарплаты нет. А потом, перед самыми выборами, высшее руководство государства должно было выйти на сцену «всё в белом» и заявить: мы были на краю гибели, но совершили чудо, нашли деньги, и вот теперь отдаём долги по пенсиям и заработным платам.

И, таким образом, они пытались одним махом изменить ситуацию и из неизбежного поражения сделать ошеломляющий триумф.

Но они просчитались. Что-то пошло не так. До выборов деньги так и не вернули, а поражение из тяжёлого стало просто сокрушительным. Из 43-х депутатов Верховного Совета нового, шестого созыва, лишь 3−4 составляют сегодня либо убеждённых сторонников Е. Шевчука, либо контролируемых им политических союзников.

Версии нарушения закона

Хуже всего для президента и его окружения то, что, по данным парламентской комиссии по расследованию, в Едином государственном фонде социального страхования в период с июля по ноябрь 2015 года было 1 миллиард 346 миллионов рублей. В тоже время выплаты пенсий за этот период должны были составить 1 миллиард 54 миллиона рублей. Превышение над необходимой для выплаты суммой — более 300 миллионов рублей. А деньги старикам не платили. Кто ответит, каким числом смертей, инсультов, инфарктов, голодных обмороков это обернулось? Ведь оплачивать коммунальные услуги и кредиты требовалось, как при полной выплате пенсий и зарплат…

Высшие должностные лица ПМР придумали несколько противоречащих друг другу версий невыплат денег. Этих версий — 3−4 штуки. Тут тебе и накопление средств на случай вооружённого конфликта с Украиной, и «загашник» на случай ухудшения торгово-экономических отношений с Европейским Союзом, а также какой-то неясно кем и на каких условиях выданный «займ». Видно, что версии придумывались в панике и спешке, а потому одни и те же лица говорили через неделю абсолютно противоположное своим прежним речам.

На днях родилась ещё одна версия. Её озвучила министр финансов Ирина Молоканова: «Если бы мы 100% финансировали зарплаты, то наши больницы остались без медикаментов. Наши медработники бы получали полную заработную плату, но пациенты полноценную медицинскую помощь не смогли бы получить, т.к. медикаментов в больницах и поликлиниках не было бы. Дети, которые содержатся в школах-интернатах, детских домах и военнослужащие остались бы без питания». Назовём её медицинско-пищевой.

Об Украине, ЕС и неизвестном займе почему-то уже никто не вспоминает…

Разноцветные дома, как оружие массового поражения

Самое интересное, что команда Е. Шевчука почему-то не обращает внимания на невероятно смешные нестыковки в своих словах. К примеру, если ты готовишься к войне, то вся страна превращается в единый военный лагерь, ни одна копейка не тратится попусту. А в ПМР в 2015 году в рамках суперпоказушных программ в населённых пунктах дома красили в самые разнообразные цвета и устраивали т.н. «интеллектуальные подсветки мостов»; в городах спиливали лиственные деревья, а на их место высаживали голубые ели… Трудно возразить тем, кто называет это отмывом денег… Но самая смешная нестыковка — это то, что стоило команде Е. Шевчука проиграть с треском парламентские выборы, как деньги на выплату долгов по пенсиям нашлись буквально на следующий день.

Комментарии излишни.

«Прокладки» с приднестровской спецификой

В Приднестровье набирает обороты расследование деятельности фирм-посредников, или, как их называют в народе, «прокладок». Они были созданы при ведущих государственных предприятиях. С помощью «прокладок» из ПМР были выведены огромные деньги. Так, следователь по особо важным делам Следственного Комитета ПМР Александр Харичков на недавней пресс-конференциях в Москве заявил, что только в 2015 году с помощью фирмы «Энергокапитал» из республики на Днестре было выведено порядка 19 миллионов долларов США. По мнению ряда депутатов ВС ПМР, в 2016 году — ещё около 10 миллионов долларов.

Проверкой Прокуратуры ПМР было вскрыто: созданная при Приднестровской Железной Дороге фирма НЭК (Национальная Экспедиторская Компания) занизила свою налогооблагаемую базу на 160 миллионов приднестровских рублей (официальный курс — 1 доллар США = 11,3 рубля ПМР). При Молдавском Металлургическом Заводе (ММЗ), что в городе Рыбница, действовала фирма «Тирасмет». Вроде как для закупки лома. Итог её трудов: заработанные заводом деньги, которые раньше пополняли приднестровскую казну, ушли на счета этой «прокладки», а завод остался в убытке на 150 миллионов приднестровских рублей.

Самое интересное, что в этих фирмах, никак не могущих без санкции высших должностных лиц ворочать огромными деньгами, работает по 2−4 человека. Думается, и тут всё предельно ясно…

Что готовят нам грядущие месяцы?

Власть изо всех сил пытается помешать расследованию «серых схем». Президент Шевчук специальным документом проинформировал депутатов Верховного Совета ПМР, что Инспекция по защите государственной тайны (при, ясное дело, Президенте) засекретила данные по «Энергокапиталу», НЭК и ММЗ. Но поздно! Расследование уже не остановить. Не только депутаты, но и все, кто не приемлет чудовищное разворовывание республики, полны решимости вскрыть все схемы обескровливания экономики и финансов Приднестровья.

Обстановка в государстве довольно напряжённая. В декабре должны пройти выборы Президента ПМР. Причём Евгений Шевчук никак не хочет покинуть свой пост. Помимо желания самого президента, в наличии его окружение, которому есть что терять. В такой ситуации периодически появляются сведения, будто желающие оставить всё в ПМР, как есть, могут либо спровоцировать беспорядки для введения в Приднестровье чрезвычайного экономического положения, либо поспособствовать организации локального конфликта на границе с Молдовой или Украиной для введения положения военного.

При обеих «чрезвычайках» цель может быть одна — отмена или отодвигание президентских выборов. А там, глядишь, кривая админресурса вывезет…

Остаётся надеяться, что президентские выборы и смена власти в ПМР пройдут спокойно и в срок, определённый приднестровской Конституцией. Стабильность на Днестре — слишком важная вещь, чтобы жертвовать ею в угоду амбициям обанкротившихся политиков.