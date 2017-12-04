



Симановский Альбер Конфликт между вооруженными формированиями Молдавии и Приднестровья, 1992 год

I. И было им видение…

В последние дни в СМИ появилась информация, согласно которой прозападное правительство Республики Молдова разработало общий план урегулирования молдавско-приднестровского конфликта. У этого плана даже есть название — «Видение». С деталями плана сложнее. Их раскрывать не спешат. Если суммировать всё, что появилось в СМИ по этим «видениям», то можно назвать следующие возможные аспекты плана. Первый. Полномочий у Приднестровья Кишинёв намерен оставить меньше, чем у Гагаузской автономии со столицей в Комрате, расположенной на юге Молдовы. Отметим при этом, что Гагаузия — аграрный край, тогда как в Приднестровье имеются высокотехнологичные производства (например, Молдавский Металлургический завод в Рыбнице), крепкие силовые структуры, большее число населения, союзные российские войска. Уже поэтому кишинёвский подход выглядит странновато. Второй. Внешняя политика, армия, органы госбезопасности — всё это будет у Кишинёва. То есть Приднестровью придётся отказаться от союза с Россией, самостоятельной внешней политики, защиты в виде российских войск. А если ПМР окажется недовольна кишинёвским курсом на Запад и Румынию, тогда Приднестровье легко взять под контроль, просто арестовав или даже уничтожив всех недовольных. Ничего другого из данного постулата не вытекает. Третий. Приднестровье не только не сможет проводить курс на евразийскую интеграцию, но и всерьёз предлагать его. Раз внешняя политика у Кишинёва, то в Приднестровье мгновенно проникнут эдакие «уполномоченные по внедрению европейских ценностей» из ЕС и Румынии. Их задача будет в том, чтобы уничтожить пророссийские симпатии взятых под контроль приднестровцев. Четвёртый. Свои законы приднестровский парламент принимать не сможет, а сможет принимать только «нормативные акты. Если так, то речь идёт даже не об автономии, а о каком-то районе или уезде. Конечно, это абсурдно, учитывая, что Приднестровье в 1992 году воевало с прорумынскими националистами, устояло и никогда не согласится на то, чтобы фактически самоуничтожиться через такую капитуляцию. Пятый. Остатки российской 14-й армии (Оперативная Группа Российских войск) и миротворческие силы России планируется вывести. Это значит только одно: с того момента на Приднестровье могут в любой момент просто напасть и оккупировать. А с учётом молдавско-румынского соглашения о том, что в случае внутреннего кризиса в Молдове туда имеют право войти румынские жандармы, можно ожидать появления и в Приднестровье румынских войск, одетых для маскировки в жандармские мундиры.

Приднестровье в 1991 году

II. Несколько версий загадочного явления

Естественно, такие «видения» в Приднестровье могут счесть горячечными. В условиях краха принципа т.н. «нерушимости границ» по всему миру и обострения геополитических противоречий между Россией и Западом приднестровцы от курса на союз с Россией и евразийскую интеграцию не откажутся. Но, может быть, в Кишинёве и не рассчитывают всерьёз на то, что такой план сработает? Очень может быть. Если начать его «продавливать» по-настоящему, тогда нужно сразу не по-детски схватиться с Россией. Из Приднестровья Россия не уйдёт. Позволить замкнуть вокруг себя кольцо антироссийских режимов Москва явно не настроена. Недавно Кишинёву удалось договориться с Москвой увеличить объём поставок сельхозпродукции в РФ. Начнись конфронтация — и Роспотребнадзор вполне может вновь найти какую-то бациллу в молдавском вине. Или гастарбайтеры станут нежелательными элементами в России. Словом, тут властям Молдовы есть над чем подумать… Но тогда в чём смысл «Видения»? Приходилось слышать следующие версии. Первая. Упрямство кишинёвских властей, известное со времён разгула национализма конца 80-х — начала 90-х годов, когда они тупо настаивали на самых невыполнимых требованиях Тирасполю по принципу «всё равно мы вас дожмём!». Вторая. Кишинёв с помощью жёсткого документа намерен торговаться с Тирасполем, который, дескать, тоже выдаст на-гора свой жёсткий документ. А потом можно будет идти к чему-то среднему. Эта версия разбивается о главное сегодняшнее противоречие — курсом Молдовы на европейскую интеграцию и курсом Приднестровья на интеграцию евразийскую. Компромиссного варианта с примирением этих двух курсов нет. Тогда что…

Донор Площадь Суворова после парада в честь 21 годовщины образования ПМР

III. Кому выгодны «видения»

Почему-то некоторыми забывается вот какой аспект. В 2018 году исполняется 100 лет оккупации Бессарабии (междуречья Прута и Днестра) королевской Румынией. Тогда, воспользовавшись хаосом и противоречиями, вызванными Первой Мировой войной, Румыния захватила силой оружия Бессарабию, Северную Буковину с Черновцами и Южную Бессарабию с причерноморскими регионами современной Украины. Была попытка захватить и Левобережье Днестра, но она провалилась. Правда, в 1941—1944 годах Румынии в союзе с Германией удалось на 3 года включить в свой состав и Приднестровье, и Одессу. Так вот. Попытка сломать ПМР и заставить согласиться на статус ограниченной автономии или даже автономного района может быть попыткой подготовить почву для нового присоединения к Румынии всей бывшей Молдавской ССР, включая как Гагаузию, так и Приднестровье. Ведь автономный район, лишённый даже права издавать законы, не сможет даже пикнуть против решения центральных властей войти в состав другого государства «во имя евроинтеграции». Интересно, что румынские политики, вовсю обсуждающие сценарий «воссоединения разделённого румынского народа», неизменно подчёркивают: Молдова должна войти в состав «матери-Румынии» в «международно признанных границах». То есть опять-таки с Приднестровьем… Одновременно ПМР пытаются экономически оторвать от России и привязать к Румынии и Европе. Во-первых, идёт потихоньку строительство газопровода Яссы-Кишинёв, призванного в перспективе «ликвидировать газовую зависимость Молдовы от России». Во-вторых, поставлена задача перекольцевать энергосистему всей бывшей Молдавской ССР на румынскую. Объяснение то же: «ликвидация энергозависимости от России». В-третьих, Запад делает всё, чтобы практически все экспортные поставки из Приднестровья шли в Евросоюз, поскольку так в «нужный» момент можно будет взять Тирасполь за горло и потребовать политической капитуляции, шантажируя трудностями с дальнейшими поставками. Только после смены власти в Тирасполе в конце 2016 года доля экспорта в Россию из ПМР снова стала расти. Так, в 2017 году она выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Mapn.ro Румынская армия

IV. Политика Румынии: добиваться своего чужими руками

Иногда приходится слышать довод: страхи о поглощении бывшей Советской Молдавии Румынией беспочвенны, так как Запад не даст «добро» на изменение границ в Европе. Это полная чушь. Запад даст «добро» на всё, что выгодно ему и вредно для России. Так было с расчленением Югославии, поглощением ГДР, фашистской, по сути, оккупацией Ирака. Так было и с поддержкой западниками талибов и ИГИЛа (организации, деятельность которых запрещена в РФ), пока «отмороженные» не вышли из-под контроля. К тому же Румыния является ближайшим военно-политическим союзником США в регионе. И за свои услуги она вполне может добиться от Вашингтона, заинтересованного в ликвидации всякого российского влияния на юго-западе бывшего СССР, согласия на поглощение и Молдовы, и Приднестровья. А взамен Бухарест может дать Штатами гарантию так румынизировать Приднестровье и ассимилировать тех, кто там останется из приднестровского населения, что ни о каком российском и даже украинском влиянии говорить уже не придётся. Это власти Румынии умеют. Вот для чего и западники, и румыны, и правые кишинёвские политики решительно отвергают любой вариант урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, дающий Приднестровью возможность хоть как-то самим выбирать своё будущее. Не исключено, именно поэтому и забрезжили на горизонте сомнительные «Видения», очень напоминающие дипломатические галлюцинации и далёкие от реальной действительности.