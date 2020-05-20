Накануне 30-летия Приднестровской Молдавской Республики депутат Верховного совета ПМР, историк и политолог Андрей Сафонов рассуждает о том, как десятилетия назад в Приднестровье создавалось государство «снизу» и как за эти годы в республике сложилась приднестровская политическая нация.

Забастовка в Приднестровье. 1989

2 сентября 2020 года исполняется 30 лет со дня создания демократическим путём, через сходы и референдумы, Приднестровской Молдавской Республики.

В отличие от множества других стран, которые родились «сверху», на основании решения каких-то международных конференций, когда сильные мира сего делили этот самый мир, Приднестровское государство появилось по инициативе «снизу». Самые обычные люди — рабочие, крестьяне, зарождавшиеся предприниматели, отставные военные, творческая интеллигенция, служащие органов власти и управления, учителя, врачи и другие — все они приходили к избирательным урнам и выражали свою волю: «Новой стране — быть!» Самое важное, что это было не формальным актом, когда всё заранее предрешено кем-либо, а голосующие выступают в роли статистов. Напротив!

В 1989—1990 годах сходы и референдумы в Приднестровье осуществлялись, несмотря на противодействие вначале прорумынских националистов Молдовы, а потом и на уровне вышедших из-под всякого контроля Москвы молдавских властей. Людям грозили тюрьмой и физической расправой. На них обрушили всю мощь государственной пропаганды Кишинёва, тогда как у жителей Приднестровья ещё не было никакой системы СМИ. Итог голосований мог быть самым неожиданным.

Митинг на центральной площади Тирасполя. 1989

Однако подавляющее большинство приднестровцев было единодушным. Республика была создана. Село за селом, город за городом голосовали за вхождение в будущее Приднестровское государство (вначале — в составе Советского Союза). А после десятков сходов депутаты ВСЕХ уровней Приднестровья собрались на свой съезд и, обладая правом решать от имени избирателей, провозгласили своё государство.

Я не зря подробно на этом останавливаюсь, ибо это показывает, что гражданское общество в Приднестровье уже тогда заявило о себе во весь голос. А без сознательного гражданского общества будущее складывание политической нации невозможно.

Другой архиважный момент: создание Приднестровской Молдавской Республики не повлекло за собой национального раскола в новой стране. Практически все национальные общины, включая самые многочисленные — молдаван, русских и украинцев — одинаково решительно поддержали рождение своей общей страны.

Так была заложена приднестровская политическая нация. Что такое политическая нация в принципе? В политологических словарях её часто определяют так: это совокупность граждан страны, которые, независимо от их социального статуса, языка, вероисповедания, происхождения и других социально-групповых различий имеют равные права и на основе демократических институтов политической власти и форм политического участия, законодательно установленных норм и процедур осуществляют государственное самоуправление, имеют политический и юридический суверенитет, объединяются чувствами солидарности и идеологией патриотизма.

Митинг на центральной площади Тирасполя. 1989

Сказано немного научно и длинно, но всё сказанное подходит к Приднестровью. Граждане ПМР всех национальностей сначала создали своё государство, затем избрали депутатов всех уровней и Президента, после защитили Республику в войне 1992 года, а далее ставили её на ноги и развивали. Во многом схожая ситуация была в США первых десятилетий их истории. В нашем случае всё больше людей, в том числе, в национально-смешанных семьях, ощущает себя именно приднестровцами. Это получается ещё и потому, что приднестровцы понимают: кроме нас самих, никто не будет лучше заботиться о своей стране и о каждом человеке.

Кроме того, в ПМР существует национальный баланс, который не даёт той или иной общине занять доминирующее положение. У нас экс-президент Смирнов — русский, другой экс-президент, Шевчук — украинец. Бывший спикер Верховного Совета Маракуца — молдаванин. Другой бывший спикер, Бурла — румын. В 1991—2001 годах вице-президентом ПМР был молдаванин Караман, а в 2001—2006 — русский Королёв. Бывшие министры обороны — татарин Хажеев и румын Кицак. Первый прокурор ПМР Чарыев — туркмен. Этот список можно продолжать и продолжать, но, думается, достаточно и этого доказательства того, что никакой «титульной» бюрократии в Приднестровье нет и быть не может.

Митинг. Приднестровье. 1991

Создание новых государств не на национальной, а на региональной основе в современном мире — обычное дело. Чаще всего в подобных случаях многонациональность таких государств является не слабостью их, а силой. Особенно тогда, когда все граждане заинтересованы в защите от желания некоторых соседей установить в стране националистический режим, подобный их собственному режиму. Причём эти самые соседи порой готовы отречься от собственной национальности ради присоединения к другому государству…

Нет сомнений, что складывание приднестровской политической нации, формирование многонационального приднестровского народа приобрело необратимый характер.