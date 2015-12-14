Обстановка в Приднестровской Молдавской Республике развивается очень динамично. Сторонники президента ПМР Евгения Шевчука потерпели тяжелейшее поражение на выборах в Верховный Совет, прошедших 29 ноября. Запад явно встревожен: ведь приднестровская правящая группа, считавшаяся западными политиками «договороспособной» после серии односторонних уступок (политика «малых шагов») ослабла. Всё это заставляет Вашингтон и Брюссель активизироваться.

Флаг Приднестровской Молдавской Республики

I. Что за соглашение достигнуто между ПМР и ЕС?

Несмотря на то, что к концу 2015 года срок автономных торговых преференций для предприятий ПМР, работающих на рынки ЕС, завершается, несколько дней назад официальные приднестровские источники сообщили: «Благодаря усилиям приднестровских дипломатов удалось найти оптимальный вариант развития событий в торговле между приднестровскими предприятиями-экспортерами и европейскими контрагентами». (http://president.gospmr.ru/ru/news/glava-gosudarstva-provel-vstrechu-s-prezidentom-torgovo-promyshlennoy-palaty-pridnestrovya).

В то же время ряд СМИ считает, что речь идёт «не о продлении автономных торговых преференций», действующих до 1 января 2016 года. Если это не автономные преференции, тогда что это? О чём идёт речь, и какие ответные уступки придётся делать уже Приднестровью?

II. Что требует от Приднестровья Запад

Дело в том, что оптимистичные заявления из Тирасполя вызвали не такую оптимистичную реакцию СМИ Молдовы и Румынии. Так, молдавский филиал румынского издания «Адевэрул» уже заявил, что прежние требования ЕС к Приднестровью сохраняются. Таким образом, заявления приднестровских официальных лиц поставлены под сомнение. Попробуем сообща разобраться, уважаемые читатели. Что хочет Евросоюз (а также США, руководящие западными политиками) от ПМР? Во-первых, отказ от независимости Приднестровья и признание верховной власти официального Кишинёва. Во-вторых, вхождение ПМР в проект европейской интеграции и, соответственно, отказ от интеграции евразийской и от союза с Россией. В-третьих, переписывания приднестровского законодательства под европейское. К примеру, в ПМР нет налога на добавленную стоимость, а в ЕС он есть. И Президент ПМР Евгений Шевчук и контролируемое им Правительство Приднестровья все годы их нахождения у власти упорно добиваются от Верховного Совета введения НДС. К счастью для приднестровских производителей, парламентарии не дают на это согласия. В-четвёртых, согласия на вывод российских войск из ПМР и замены российских миротворцев на некую «гражданскую миссию наблюдателей». В 2012 году новые власти ПМР дали согласие на включение в повестку дня переговоров по урегулированию конфликта на Днестре политических, институциональных вопросов, а также вопросов безопасности. Прежние руководители Приднестровья во главе с президентом Игорем Смирновым категорически отвергали такое включение. Россия также не желала и не желает этого. Но теперь Запад и Кишинёв имеют формальное право требовать обсуждения указанных вопросов. А ПМР и Россия оказались в проигрыше.

III. Чего опасается Запад?

Перечисленные условные четыре пункта целей Запада в отношении Приднестровья — это тактические; в лучшем случае, оперативные планы. А стратегически Запад хочет в 2016 году, до президентских выборов в ПМР, установить контроль над республикой. США и ЕС не нужно «анклавное» государство, де-факто находящееся в союзе с Россией. Почему Западу желательно добиться своей цели до выборов президента ПМР? Форма установления западного контроля над Приднестровьем — это политическое соглашение об урегулировании конфликта на Днестре, составленное и подписанное на западных условиях. Разумно предположить, что такое соглашение лучше подписывать с нынешней исполнительной властью Приднестровья, которая уже сделала ранее, как говорилось, серию односторонних уступок. А в конце 2016 года в ПМР должны пройти президентские выборы. Если вместо нынешней власти, которая с самого начала частью экспертов считалась прозападной, придут твёрдые евразийцы, тогда подписание выгодного Западу соглашения окажется изначально невозможным.

IV. Условия договорённости властей ПМР и ЕС надо обнародовать в деталях

Из всего этого можно сделать вывод: властям ПМР необходимо детально проинформировать народ о сути соглашений с ЕС (если они реально достигнуты) и их условиях. Необходимо удостовериться, что официальным Тирасполем не сделано неприемлемых уступок в плане отказа от приднестровской самостоятельности и евразийской интеграции, не допущена переориентация на Запад. А сами договорённости должны быть зафиксированы на бумаге, чтобы лишить кого бы то ни было возможности произвольно их интерпретировать. Коль скоро нынешнее руководство ПМР с момента прихода к власти в 2012 году сделало Западу и Кишинёву серию важных односторонних уступок, логично предположить, что в развернувшейся политической борьбе в Приднестровье для Вашингтона, Брюсселя, Бухареста и Кишинёва данное руководство является «наименьшим злом». И неясное по своим деталям соглашение с ЕС о поставках товаров из ПМР в ЕС может быть неким жестом помощи потерпевшей поражение на выборах «партии власти». Во всём этом нет ничего особенного, потому что в политике есть только реальные интересы. Но вот для народа Приднестровья знать детали данного соглашения жизненно необходимо. Ведь Запад за всё заставляет платить… Чтобы у приднестровцев, да и у союзной Приднестровью России никаких вопросов не возникало, это соглашение необходимо обнародовать. И как можно скорее.

Андрей Сафонов, политолог

14 декабря 2015 года