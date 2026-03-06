СВО на Украине
Андрей Булкин
Автор
Последние публикации
Укол ядерным зонтиком: безответственность Европы толкает мир к катастрофе
В последние годы международная обстановка стремительно меняется. Мир становится более конфронтационным, напряженность между странами растет, дипломатические механизмы дают сбои. Сегодня сразу несколько международных кризисов разворачиваются вокруг государств, обладающих ядерным потенциалом...
6 марта 2026
«Без нашего ведома». Мерц нашёл очередную причину сорвать переговоры о мире
Почти сразу после провозглашенного промежуточного успеха переговоров с Ираном США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока, и конфликт вновь перешел в фазу открытой эскалации. Россия...
4 марта 2026
Разлад в НАТО: северные союзники США разошлись в оценке атаки на Иран
Операция США и Израиля против Ирана стала проверкой на прочность для западной коалиции. Если американцы и израильтяне хором объясняют свои действия необходимостью сдерживания ядерной программы Тегерана, то внутри НАТО реакция оказалась не столь однозначной. Особенно показателен контраст между двумя...
2 марта 2026
«Грязная» бомба: как Франция и Британия хотят помочь Украине с «ядеркой»
Российская Служба внешней разведки (СВР) обнародовала новые и крайне резонансные сведения о том, что Великобритания и Франция прорабатывают планы тайной передачи Украине ядерного боеприпаса или «грязной» бомбы и средств их доставки. Судя по поступающим в разведку данным, Лондон и Париж пришли к...
24 февраля 2026
Закончился срок действия ДСНВ: что это значит и к чему может привести
Сегодня мир вступил в новую эпоху в сфере ядерной безопасности, так как 5 февраля истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III, последнего соглашения между Россией и США, которое ограничивало их ядерные арсеналы. Чтобы понять, почему к этому документу...
5 февраля 2026
