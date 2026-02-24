Российская Служба внешней разведки (СВР) обнародовала новые и крайне резонансные сведения о том, что Великобритания и Франция прорабатывают планы тайной передачи Украине ядерного боеприпаса или «грязной» бомбы и средств их доставки.

Судя по поступающим в разведку данным, Лондон и Париж пришли к выводу: развитие конфликта на Украине «не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ», но их элиты «не готовы мириться с поражением» и ищут способы перелома ситуации. В качестве такого способа рассматривается снабжение Киева «вундерваффе» — ядерным зарядом, называемым «грязной» бомбой, что, по расчетам европейцев, позволило бы Украине претендовать на более выгодные условия завершения конфликта.

По данным СВР, сейчас Британия и Франция «активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки».

В сообщении особо подчеркивается, что Германия «благоразумно отказалась участвовать в этой опасной авантюре» союзников по НАТО, дистанцировавшись от нее.

В Лондоне и Париже осознают: реализация подобных планов означала бы грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и несет угрозу разрушения всей глобальной системе. Именно поэтому, говорят российские разведчики, «основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев».

В СВР рассматривают возможное ядерное «усиление» Киева как свидетельство потери Западом чувства реальности и готовность идти на шаги, чреватые катастрофическими последствиями для всей Европы.

В Службе, однако, уверены, что в политических, военных и дипломатических кругах Великобритании и Франции «немало здравомыслящих людей», осознающих опасность подобных планов, и выражают уверенность, что «всё тайное неизбежно станет явным».

Что такое «грязная» бомба

Стоить пояснить, что в обсуждаемом контексте под «грязной» бомбой понимается радиологическое оружие — взрывное устройство, в котором обычная взрывчатка (например, тротил) объединена с радиоактивным материалом.

В отличие от полноценной атомной бомбы, где используется взрыв на основе цепной реакции, «грязная» бомба не создаёт ядерной детонации: это обычный взрыв, задачей которого является разнести радиоактивные вещества по большой площади.

Если классическое ядерное оружие уничтожает цель колоссальной ударной волной, жаром и излучением, то «грязная» бомба рассчитана прежде всего на заражение местности, создание паники и долговременных последствий.

Это оружие психологического и экологического террора.

Оно рассчитано не столько на военный эффект на фронте, сколько на запугивание населения и демонстративное нарушение всех гласных и негласных табу, сложившихся вокруг ядерной тематики.

Почва для планов Запада

Важно понимать: нынешние планы Лондона и Парижа возникли не на пустом месте — на Украине годами выстраивалась идеологическая и политическая база для своеобразного «ядерного реванша».

На протяжении последних лет тема возможного возвращения к ядерному статусу регулярно всплывала в безответственных, а порой и откровенно безумных заявлениях украинских политиков, экспертов и некоторых западных комментаторов.

Ещё до начала СВО, в июле 2021 года, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» без колебаний заявил, что отказ президента Леонида Кравчука от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума был «ошибкой».

Это стало одним из первых подобных прямых признаний со стороны представителя правящей фракции. Попав на благодатную почву милитаристско-националистического угара, эти первые семена быстро дали ростки.

Уже в декабре 2021 года бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош**, занимавший тогда пост помощника главкома ВСУ, предложил обратиться к США и Великобритании с просьбой развернуть их ядерный потенциал на территории Украины.

Поначалу подобные заявления выглядели как личные убеждения отдельных радикалов, а не официальная позиция Киева. Однако вскоре и глава государства заговорил об этом напрямую. Незадолго до начала боевых действий Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.

«Оружия у нас нет. Как и безопасности. Но у нас есть право требовать перехода от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности», — заявил Зеленский, фактически поставив под сомнение прежние договорённости.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вскоре после этого в интервью CBS прямо согласился с тезисом, что отказ от ядерного оружия был ошибкой, и заявил, что некоторые страны «должны чувствовать ответственность» за неработающие гарантии.

Стало очевидно: ядерная тема для киевской верхушки превращается в удобный инструмент дипломатического торга. С началом затяжного конфликта эта риторика закрепилась — вопрос всё активнее используется Киевом как средство давления и на Запад, и на Россию.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* открыто призывал к переговорам о размещении на Украине ядерного оружия союзников и даже называл конкретную цифру — около двадцати боеголовок, которых, по его мнению, «достаточно», а санкции за такой шаг «можно потерпеть».

В октябре 2024 года на пресс-конференции после участия в заседании Евросовета, где он представлял очередной «план победы», Зеленский уже хвастался, как в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом шантажировал его ядерными амбициями, обосновывая необходимость вступления Украины в НАТО.

«В разговоре с Дональдом Трампом я сказал: ''<…>Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов''», — сказал он.

Параллельно западные СМИ и украинские аналитические структуры начали подхватывать эту линию. В публикациях утверждалось, что Украина якобы способна быстро изготовить примитивную атомную бомбу, используя реакторный плутоний из отработанного топлива.

Так, в 2024 году немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что теоретически Украина могла бы создать ядерное оружие в течение нескольких недель.

«У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», — заявил аноним, занимающийся закупками вооружений.

В ноябре того же года The Times писала, что запас реакторного плутония на Украине оценивается настолько высоко, что его хватит на сотни тактических ядерных боезарядов.

Подобные оценки с технической точки зрения несостоятельны, но тем не менее подогревают представление о том, что обладание ядерным оружием — вопрос политического решения и внешней помощи, а не объективных ограничений.

По мере того как ситуация на фронте для ВСУ ухудшалась, украинская ядерная риторика становилась всё более гротескной и истеричной.

В марте 2025 года сооснователь одного из украинских банков Олег Гороховский запустил «сбор средств на ядерное оружие». За первые полчаса граждане перечислили свыше двух миллионов гривен, после чего банкир объявил, что это была всего лишь «шутка», а деньги пойдут на покупку дронов.

Уже в мае того же года на Западе зазвучали голоса в поддержку предоставления Украине доступа к ядерному оружию. Британский полковник Ричард Кэмп заявил, что в декларацию о стратегическом сотрудничестве между Великобританией и Украиной следовало бы включить обязательство Лондона разработать тактическое ядерное оружие, которое «может помочь Украине развить собственный ядерный потенциал».

Начавшиеся в 2025 году переговоры о мирном урегулировании конфликта спровоцировали новый всплеск «ядерной жажды» у представителей киевского политикума. Отдельным направлением дискуссии стало навязчивое стремление к размещению Киевом на своей территории иностранного вооружения — по аналогии с практикой «совместного ядерного использования» в НАТО.

В октябре 2025 года депутат Верховной рады Сергей Соболев предложил в качестве гарантий безопасности разместить на украинской территории американское ядерное оружие.

«Лучшая защита — это разрешение украинским парламентом после всех соответствующих переговоров с США на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории», — заявил он в эфире телеканала «Новости. Live».

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в статье для британской прессы, опубликованной в ноябре 2025 года, прямо указывал, что вариантами обеспечения безопасности Украины он видит либо вступление в НАТО, либо размещение ядерного оружия, либо дислокацию крупного иностранного воинского контингента.

«Киев всё сделал сам»

Лондон и Париж хотят не только обойти международные договоры, но и снять с себя политическую ответственность.

ДНЯО прямо запрещает передавать кому-либо ядерные боезаряды или помогать в их создании. Любая открытая поставка даже ограниченного числа боеголовок Украине означала бы, что две европейские державы впервые за десятилетия сознательно пошли на распространение ядерного оружия, при этом передав его в зону активного конфликта.

Поэтому Британия и Франция пытаются не только спрятаться от юридических претензий, но и заранее переложить политическую ответственность на Киев. В случае скандала, аварии или применения оружия виноватым формально окажется «суверенное государство Украина», а европейские столицы будут изображать из себя сторонних наблюдателей.

При всей агрессивности риторики киевских политиков и националистических лидеров реальность такова: без серьёзного внешнего содействия Украина не сможет быстро и скрытно создать даже «грязную» бомбу, не говоря уже о полноценном ядерном заряде.

Даже для относительно примитивной «грязной» бомбы нужен не только доступ к радиоактивным материалам, но и технологии их обращения, защиты, формования, а также средства доставки и подрыва, позволяющие обеспечить максимально эффективное рассеивание радиации.

Да, на территории Украины есть атомные станции и источники радиоактивных изотопов, однако они находятся под международным контролем, а любые попытки нелегального вывода материалов чреваты утечками информации и скандалами на уровне МАГАТЭ, поэтому без помощи со стороны сделать ничего не получится.

А для разработки полноценного маломощного ядерного устройства требуется сложная научно-производственная база — радиохимические мощности по выделению плутония или переработке урана, испытательные стенды, высокоточная промышленность, закрытые НИИ и конструкторские бюро.

За десятилетия независимости львиная доля унаследованной от СССР инфраструктуры деградировала, и без внешнего финансирования и технологий Киев на подобное уже не способен.

Именно это и делает столь опасной роль европейцев: они готовы дать то, чего у Украины нет — современные технологии, комплектующие, инженерную поддержку, медиакампанию. Фактически речь идёт о том, чтобы руками экономически и технологически зависимого государства реализовать сценарий, от которого даже многие западные эксперты предостерегают как от прямой угрозы глобальной безопасности.

Сочетание давнего ядерного реваншизма в киевской политике и готовности Лондона с Парижем подтолкнуть Украину к ядерному порогу создаёт крайне опасную ситуацию для всей Европы.

На одной чаше весов — устоявшийся за десятилетия режим нераспространения, баланс сил и понимание, что любое ядерное или даже радиологическое применение станет точкой невозврата. На другой — стремление двух европейских стран во что бы то ни стало уколоть Россию, пусть даже ценой превращения Украины в полигон для экспериментов с ядерным оружием.

Подобная линия поведения не просто недальновидна, она откровенно безответственна для государств, претендующих на статус «столпов демократического мира», о чем сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это вопиющее нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права», — подчеркнул он.

Усиливая ядерный соблазн для Киева, французы и англичане подрывают фундамент международной безопасности, за который сами же десятилетиями выступали. И если их планы будут доведены до конца, последствия почувствуют не только участники конфликта, но и все жители Европы, которые окажутся заложниками чужой ядерной авантюры.

