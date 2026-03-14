Отзыв испанского посла из Израиля стал одним из самых громких дипломатических сигналов в Европе на фоне эскалации конфликта в Иране.

Иван Шилов ИА Регнум

Решение Мадрида фактически понизить уровень дипломатических отношений с Тель-Авивом демонстрирует глубину разногласий между испанским правительством и израильским руководством.

При этом критика со стороны Испании касается не только действий Израиля, но и американской политики в регионе.

«Гром в раю»

За последние десятилетия единство западной коалиции, частью которой традиционно считается и Израиль, стало восприниматься настолько незыблемым, что любые серьезные разногласия между ее участниками, проникающие в публичное поле, воспринимаются не иначе как гром в раю. Или — в «европейском саду», если вспомнить известное высказывание бывшего главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Именно так прозвучали и заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса, который за последние недели неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес военной операции против Ирана. На одной из пресс-конференций он заявил, что происходящее является большой ошибкой.

«Эта война в Иране, на мой взгляд и на взгляд испанского правительства, — огромная ошибка, за которую мы заплатим», — подчеркнул Санчес.

В другом заявлении премьер отметил, что несогласие с политическим режимом Ирана не означает поддержки военной операции. По его словам, можно выступать против власти в Тегеране и одновременно считать военное вмешательство неоправданным и опасным. Испанский лидер призвал к немедленной деэскалации, уважению международного права и скорейшему возвращению к дипломатическому диалогу.

Позицию Санчеса можно объяснить тем, что он возглавляет левую коалицию, в которой сильны партии и движения, традиционно критически настроенные к политике Израиля и к военным операциям США на Ближнем Востоке. Неприятие испанскими левыми действий Израиля и военных операций США на Ближнем Востоке имеет исторические и политические корни.

Оно связано с особенностями политической истории Испании. Во время гражданской войны 1936–1939 гг. страна сама стала полигоном для сверхдержав, отрепетировавших на ее территории будущую большую войну. Испания заплатила за это сотнями тысяч жизней и установлением диктатуры Франсиско Франко, результатом чего стали долгая международная изоляция и разруха.

После смены власти в 1970-е годы в испанской политике укрепилось стремление опираться на международное право и многосторонние институты как на гарантию предотвращения новых конфликтов. Оно рассматривается как способ обеспечить предсказуемость мировой политики и защитить интересы средних стран, которые не обладают военным или экономическим весом сверхдержав.

Поэтому в целом в испанском обществе сильны антивоенные настроения, особенно после массовых протестов против участия страны в операции США в Ираке в 2003 году, участниками которых стали миллионы испанцев.

Отношения между Мадридом и коалицией Тель-Авив — Вашингтон ухудшались постепенно. Разногласия накапливались на протяжении долгих лет и касались прежде всего политики Израиля на Ближнем Востоке и отношения к палестинскому вопросу, а в последнее время — к устроенному Израилем уничтожению арабского населения, так как долгие годы Испания последовательно выступала за создание Государства Палестина.

На фоне новой войны в Иране напряжение достигло максимума, и отзыв посла стал символом этого глубокого дипломатического кризиса.

На этот раз разногласия Испании затронули и отношения с Соединенными Штатами. Заметным эпизодом стало решение испанского правительства не предоставлять американским военным возможность использовать совместные базы на территории страны для операций против Ирана.

Речь идет о базах в Роте и Мороне — ключевых объектах американского военного присутствия на юге Испании.

Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил, что они не используются и не будут использоваться для действий, которые выходят за рамки двусторонних соглашений и не соответствуют Уставу ООН.

Эта позиция, конечно, вызвала резкую реакцию в Вашингтоне.

«Я думаю, что они вообще не сотрудничают. Испания. Я думаю, что они ведут себя очень плохо, очень плохо, совсем не хорошо. Мы можем прекратить торговлю с Испанией», — заявил Трамп 11 марта. Впрочем, ни к каким реальным последствиям это пока не привело.

Однако для правительства Санчеса, вероятно, важнее то, что занятая им антивоенная позиция позволяет сохранить поддержку собственной коалиции и значительной части электората.

Испания не одинока

Хотя большинство стран ЕС выступили в поддержку войны с Ираном, Мадрид оказался не единственным критиком действий Израиля и США в Европе.

Например, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что израильский удар по Ирану нельзя считать законным превентивным действием.

«Для превентивных ударов нужна непосредственная и неминуемая угроза», — напомнил он.

Сдержанную позицию заняла Финляндия. Президент Александр Стубб заявил, что Хельсинки осуждает как удары США и Израиля, так и ответные действия Тегерана, и призывает стороны к максимальной сдержанности.

Также Ирландия, Испания, Нидерланды и Словения ранее объявили бойкот «Евровидению». Случилось это еще до начала войны с Ираном, в конце 2025 года, и связано было с тем, что до участия в конкурсе допустили Израиль.

Вообще во многих странах Европы отношение к силовым действиям на Ближнем Востоке стало заметно более осторожным после военных кампаний в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.

Первоначально эти операции рассматривались как попытка стабилизировать регион и ликвидировать мнимую угрозу Европе. Однако с течением времени стало очевидно, что их последствия оказались гораздо тяжелее, чем ожидалось.

Войны в Ираке, Ливии и Сирии привели к длительной нестабильности, росту числа радикальных группировок в регионе и огромной волне беженцев, содержание которых легло на плечи Европы, а кампания в Афганистане растянулась почти на два десятилетия и завершилась бегством военнослужащих международной коалиции и возвращением к власти движения «Талибан» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Для европейцев это стало уроком — попытки силой решить тысячелетние проблемы Ближнего Востока не приводят к быстрому политическому урегулированию, а лишь усугубляют нестабильность.

Маленькие признаки больших разногласий

Для европейских стран стабильность Ближнего Востока важна как экономически, так и политически.

Во-первых, европейские экономики остаются в значительной степени зависимыми от поставок энергоресурсов из региона. Нефть и газ из стран Персидского залива играют важную роль в энергетическом балансе многих государств ЕС. Любая эскалация конфликта грозит привести к перебоям поставок или резкому росту цен на энергоресурсы, что уже произошло и в этот раз.

Во-вторых, европейские правительства опасаются политических последствий нестабильности на Ближнем Востоке. Опыт последних десятилетий показывает, что крупные конфликты в регионе часто сопровождаются ростом миграционных потоков в Европу. Подобная ситуация уже наблюдалась после войн в Сирии и Ливии.

Миграционные кризисы нередко усиливают внутренние политические противоречия и могут способствовать росту радикальных настроений в европейских странах. Кроме того, нестабильность на Ближнем Востоке неизбежно сопровождается ростом террористической угрозы, что напрямую влияет на безопасность европейцев.

Наконец, существует и структурное различие между интересами США и Европы.

Для Вашингтона Ближний Восток остается важным с точки зрения национальных интересов регионом, однако американская экономика значительно меньше зависит от ближневосточной нефти, чем европейская. Кроме того, географически США находятся гораздо дальше от возможных последствий региональной нестабильности, будь то, к примеру, уже упомянутые теракты, которые устраивают радикалы, или прямой военный ответ одной из ближневосточных стран.

Для европейских стран Ближний Восток — соседний регион, и любые кризисы там неизбежно отражаются на жизни самой Европы. Именно поэтому многие ее правительства предпочитают выдерживать более осторожные линии, чем Вашингтон.

Несмотря на резкие заявления и дипломатические демарши, глубокого раскола внутри западного лагеря пока нет. Испания остается союзником США и партнером по НАТО, а экономические и военные связи между странами по-прежнему сохраняются, несмотря на жесткую риторику политиков.

В то же время нынешняя ситуация наглядно показывает, что внутри западного мира все чаще возникают противоречия, в том числе по поводу политики на Ближнем Востоке.

И хотя говорить об их перерастании в масштабный внутренний конфликт в ближайшем будущем пока не приходится, происходящее свидетельствует о том, что за фасадом единства скрываются серьезные разногласия, которые понемногу подтачивают сплоченность стран Запада.