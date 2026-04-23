Потери США в ходе операции «Эпическая ярость» продолжают расти, несмотря на объявленное в начале апреля перемирие. Публично о них не говорят — показатели просто обновляются в базе данных.

ИА Регнум

Этот тихий рост потерь сигнализирует о том, что заявления США о ходе конфликта, вероятно, далеко не прозрачны, хотя Пентагон всеми силами пытается убедить общественность в обратном.

Привычка к манипуляциям

В течение первого месяца Центральное командование Вооруженных сил США регулярно проводило брифинги об операции, на которых озвучивало в числе прочего сведения о потерях в рядах американских военнослужащих. Согласно этим данным, к концу марта боевые потери составляли 13 погибших и 315 раненых.

К моменту заключения перемирия 4 апреля официальное число погибших не изменилось, а число раненых выросло до 365 человек. Однако прекращение огня рост числа потерь не остановило.

Известно об этом стало из данных Централизованной базы данных министерства обороны США для сбора и хранения информации о потерях военнослужащих в конфликтах (DCAS), которые Пентагон обязан регулярно обновлять, чтобы информировать президента, конгресс и общественность.

На прошлой неделе число раненых в ходе операции против Ирана возросло до 399 человек. Получается, что на бумаге боевые действия не велись уже более двух недель, а получивших ранения американских военных за это время стало на 33 человека больше.

В понедельник 20 апреля статистику обновили снова, и списки получивших ранения пополнили еще 16 записей — теперь, согласно официальной версии, число раненых возросло до 415.

В министерстве обороны США уверяют, что количество раненых увеличивается, так как в некоторых случаях, особенно при контузиях и травмах головы, военные не сразу обращаются к медикам. Если верить этим заявлениям, выходит, что некоторые бедняги по две недели не замечали у себя сотрясения мозга или последствий контузии. Впрочем, на этом связанные с системой учета потерь странности не закончились.

Американское издание The Intercept обратило внимание на несостыковки в данных, опубликованных в DCAS. В начале апреля на странице с разбивкой раненых по категориям (пол, звание, возраст и т.п.) общее число составляло 372 человека, а в таблице с разбивкой по месяцам — 357. Причем оба числа отличались от озвученного. После очередного обновления несовпадение исправили, однако осадочек остался, и доверия к системе это не прибавило.

Как утверждает издание, Пентагон занимается откровенным сокрытием потерь, предоставляя журналистам устаревшую и неполную информацию. Например, официальные данные не включают более 200 моряков, пострадавших от отравления дымом и угарным газом при пожаре на авианосце USS Gerald R. Ford, а также другие случаи небоевых потерь.

На запросы журналистов о предоставлении актуальных данных Центральное командование отвечает молчанием, ограничиваясь отписками или цитированием старых пресс-релизов.

К такой скрытности военных явно подталкивает и политическая обстановка. Опрос общественного мнения, проведенный Reuters и Ipsos, показывает, что до 66% американцев выступают против военной кампании в Иране.

Как отмечает The Guardian, даже в традиционно консервативных штатах, таких как Огайо, Айова и Кентукки, откуда родом почти половина всех погибших к этому моменту военнослужащих, нарастает недовольство.

Ветераны прошлых конфликтов открыто задаются вопросом — ради чего гибнут американцы? «Это настоящая трагедия. Какова наша цель? Мы теряем людей», — заявил Боб Бэйлор, полковник из Огайо, ветеран операций «Буря в пустыне» и «Иракская свобода».

Признание реального числа потерь, равно как и факта сокрытия части из них, может стать серьезным политическим ударом для администрации Дональда Трампа, начавшей войну без одобрения конгресса и внятного плана завершения конфликта. Поэтому поставленный американскими журналистами вопрос о методике подсчета потерь в ВС США заслуживает особого внимания.

Примеры американских манипуляций данными о потерях известны. В годы Вьетнамской войны, к примеру, появилось действовавшее до 2009 года «правило Довера», которое запрещало свободно фотографировать прибытие гробов на базу Довер, где находится крупнейший военный морг США.

Согласно исследованию профессора Кандиды Пёрнелл из Лондонского городского университета, правительство Соединенных Штатов ведет системную работу по сокрытию потерь.

Самолеты с ранеными солдатами из Афганистана и Ирака, прибывавшие на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном, намеренно сажали под покровом ночи, чтобы пресса не видела их и не могла установить точное число получивших ранения. Аналогичная практика существовала и на авиабазе Баграм, где раненых заносили в госпиталь через запасной вход, чтобы не привлекать внимание общественности.

Еще более характерный случай произошел в Афганистане в 2011 году. Тогда в результате крушения вертолета CH-47 Chinook в провинции Вардак погибли 30 американских военнослужащих, включая 15 «морских котиков».

Это были самые большие единовременные потери с начала операции. Из-за сильных повреждений останки было трудно отделить друг от друга и от обломков вертолета. Без получения согласия семей все они были кремированы по приказу Пентагона.

Вскоре после этого ВВС США признали, что в период с 2004 по 2008 год на базе Довер подобным образом были уничтожены 976 фрагментов тел, принадлежавших 274 погибшим военнослужащим, после чего прах был вывезен на свалку в Виргинии. На почетные похороны для павших героев, которые показывают в СМИ, это совсем не похоже.

Учитывались ли эти потери в общей статистике — большой вопрос, особенно с учетом того, что в нее не включают погибших и раненых сотрудников ЧВК и так называемых «подрядчиков» минобороны США.

Исследование Школы международных и общественных отношений им. Уотсона при Университете Брауна показало, что в Ираке и Афганистане Пентагон массово привлекал мигрантов-контрактников, чтобы переложить на них риски потерь и не тревожить лишний раз американскую общественность. Известно, к примеру, что в 2012 году на 88 000 американских военных в Афганистане приходилось 117 227 контрактников Пентагона, из которых лишь треть были американцами. Работу им доверяли самую разнообразную — от охраны различных объектов до строительства, уборки и приготовления пищи.

По неполным и неофициальным данным, в Афганистане к концу 2015 года погибли более 3700 «подрядчиков». Разумеется, эти потери Пентагон не учитывает: нанявшие иностранцев компании обязаны самостоятельно сообщать о погибших и раненых, но большинство случаев остается незарегистрированными. Это системная политика, позволяющая вести войну «дешевле» в политическом смысле.

Впрочем, манипуляция статистическими данными не единственный метод, который применяется американским правительством для введения общества в заблуждение.

Интенсивное освещение судьбы одного пропавшего летчика на фоне замалчивания историй других раненых и погибших — пример еще одной важной для Пентагона технологии по выстраиванию необходимых представлений о ведущихся США войнах.

Внимание публики направляют на индивидуальные героические истории, уводя его от системных вопросов о цене войны. Однако на этот раз попытка прибегнуть к такому приему вышла для американского командования боком.

А был ли лётчик?

Спасение оператора вооружения сбитого истребителя F-15E ВВС США Белый дом преподнес как безусловный триумф американского оружия и спецназа. Но официальная версия, подробно изложенная гигантами вроде BBC и журнала Time, выглядит по меньшей мере странно.

Итак, 3 апреля иранские ПВО сбили американский самолет над иранской провинцией Исфахан. Оба члена экипажа катапультировались. Пилота спасли в течение нескольких часов, а оператор вооружения, которого Трамп позже назовет в соцсетях «уважаемым полковником», получил ранение.

Истекая кровью, он взобрался на горный хребет высотой 2100 метров, спрятался в расщелине и оттуда, периодически включая радиомаяк, подавал сигнал группе поиска. Тем временем иранские власти якобы пообещали награду в 60 000 долларов за его поимку, поэтому на поиски отправились не только военные, но и мирные жители.

Спасательная операция, по словам президента США, была проведена с применением 155 самолетов, включая четыре бомбардировщика, 64 истребителя, 48 самолетов-заправщиков, 13 спасательных самолетов, а также при участии сотен бойцов спецназа, в том числе элитного отряда «морских котиков» SEAL Team 6, и даже сотрудников ЦРУ с неким секретным устройством «Призрачный шепот». Для эвакуации раненого полковника и его спасителей якобы использовали заброшенный аэродром в южной части провинции Исфахан.

Два транспортных самолета MC-130, на которых прибыл спецназ, по официальной версии, оказались слишком тяжелыми, из-за чего застряли в песке и были уничтожены самими американцами вместе с привезенным на их борту вертолетами, чтобы техника не попала в руки противника. Вся операция завершилась триумфальным спасением: пилот в безопасности, а среди американских военных никто не пострадал.

Очень похоже на фрагмент сценария военного фильма категории «Б». Однако при ближайшем рассмотрении этот героический эпос начинает трещать по швам.

Первое, что бросается в глаза, — полная анонимность главного героя. Проходит неделя за неделей, а имя «уважаемого полковника», его фотография, послужной список, биография остаются тайной за семью печатями.

Он не дает интервью, его не чествуют публично, его возвращение домой и радостную встречу с семьей не показали согражданам. Это резко контрастирует с устоявшейся в США традицией, по которой каждому спасенному или вызволенному из плена военнослужащему посвящают статьи и телерепортажи.

Вторая, еще более серьезная нестыковка, связана с географией. Место предполагаемого спасения и использованный для этого аэродром находятся не где-нибудь, а в Исфахане, то есть в непосредственной близости от одного из ключевых ядерных объектов Ирана — Центра ядерных технологий и исследований.

Это обстоятельство породило версию, которую активно транслируют иранская сторона и некоторые западные аналитики: а не была ли спасательная операция лишь прикрытием для неудавшейся диверсионной вылазки?

Иранская версия развития событий разительно отличается от американской. Тегеран утверждает, что два военно-транспортных самолета и вертолеты были уничтожены в ходе боя. Государственные СМИ Ирана опубликовали фотографии и видео с дымящимися обломками авиатехники на месте импровизированного полевого аэродрома американского спецназа.

С публикацией спутниковых снимков появилась и третья версия. Дело в том, что на фото четко видны следы пожара не только в том месте, куда технику стащили для того, чтобы уничтожить, но и в середине взлетно-посадочной полосы.

Есть мнение, что в ходе высадки что-то пошло не по плану и доставившие спецназ самолеты по какой-то причине столкнулись, после чего спасать пришлось самих спасателей.

В пользу этой теории говорит и тот факт, что однажды американская армия уже попадала в Иране в похожую ситуацию. В 1980 году в ходе операции «Орлиный коготь» по спасению сотрудников посольства США в Тегеране, в которой участвовал небезызвестный спецназ «Дельта», полевой аэродром тоже организовали на заброшенной взлетной полосе на территории Исламской Республики.

При дозаправке на земле один из вертолетов врезался в самолет с топливом, в результате погибли восемь человек, а обе машины сгорели. После этого операцию пришлось отменить, и прославленный спецназ бежал из Ирана, бросив на радость хозяйственным иранским военным еще пять вертолетов.

Несмотря на все странности и противоречия, американская сторона продолжает настаивать на версии с «застрявшими в песке самолетами». Но, сопоставляя официальную риторику о подавляющем господстве в воздухе и героическом спасении с фотографиями уничтоженной американской техники, трудно отделаться от ощущения, что Пентагон пытается выдать желаемое за действительное.

Вся эта запутанная история со спасением, таким образом, выглядит не как доказательство военного триумфа, а как еще одно звено в цепи систематического сокрытия правды о происходящем в Иране и в целом о войнах, которые ведут США.

В то время как официальные лица рассказывают о «чудесном спасении» и «несокрушимом спецназе», число раненых в базе данных DCAS продолжает увеличиваться.