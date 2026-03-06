В последние годы международная обстановка стремительно меняется. Мир становится более конфронтационным, напряженность между странами растет, дипломатические механизмы дают сбои.

Иван Шилов ИА Регнум

Сегодня сразу несколько международных кризисов разворачиваются вокруг государств, обладающих ядерным потенциалом.

Конфликт между Россией и Украиной проходит при активном политическом и военном участии Запада. На Ближнем Востоке резко обострилось противостояние между Израилем, Соединенными Штатами, их союзниками в регионе и Ираном.

На этом фоне из разных стран всё громче звучат заявления на тему, которая еще недавно казалась табуированной. Речь о распространении ядерного оружия.

Проблема доверия

Разумеется, рост числа вооруженных конфликтов, в результате которого крупные державы всё чаще оказываются по разные стороны баррикад, можно назвать одной из главных причин.

Однако не менее важным фактором становится падение доверия в международных отношениях. Показательным примером стала ситуация вокруг переговоров между США и Ираном. Еще недавно стороны заявляли о прогрессе на переговорах, однако спустя всего сутки после этого Соединенные Штаты начали войну, в которую за прошедшую неделю оказался втянут практически весь Ближний Восток.

Нельзя не вспомнить и Минские соглашения, которые долгое время рассматривались как механизм политического урегулирования конфликта на востоке Украины.

Однако в 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашения эти были нужны Европе лишь для того, чтобы дать Киеву время для укрепления своих вооруженных сил.

Подобные случаи — а их очень много — постепенно формируют в мире пронизанную подозрениями атмосферу, в которой многие государства начинают сомневаться, что успешные переговоры и международные договоренности способны гарантировать им безопасность.

Ядерные грезы

На этом фоне в ряде стран, не обладающих ядерным оружием, всё чаще звучат призывы к тому, чтобы его заполучить. Что особенно тревожно — некоторые из них расположены в непосредственной близости от наших границ, и настроены они по отношению к нам далеко не доброжелательно.

Особенно активно подобные дискуссии ведутся, как известно, на Украине. Еще до СВО украинские политики заявляли, что отказ от ядерного арсенала в 1990-е годы был стратегической ошибкой. К примеру, в 2021 году об этом говорил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«У [экс-президента Украины Леонида] Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка — избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку», — сказал Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание», — добавил он, тем самым дав понять, зачем Киеву нужно ядерное оружие.

В последние годы заявления о том, что Украине необходимо получить ядерный статус, стали звучать всё чаще. Буквально в конце февраля Владимир Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от западных стран.

И всё бы ничего, ведь в Киеве за последние годы сделали немало безумных заявлений, однако полученные СВР данные о том, что Великобритания и Франция действительно намерены снабдить Украину «ядеркой», заставляют относиться к таким наполеоновским планам со всей серьезностью.

Похожие призывы звучат и в Польше. Там активно обсуждаются возможности как размещения ядерного оружия союзников, так и создания собственного потенциала.

Еще в 2024 году заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский объявил, что Польша отправила запрос на размещение ядерного оружия НАТО на своей территории в рамках программы Nuclear Sharing.

Она предполагает размещение ядерного оружия ВС США на территории европейских стран, при этом решение о применении оружия остается за американцами.

Официального ответа из-за океана не последовало, тем более что Соединенные Штаты ранее брали на себя обязательство не размещать свой ядерный арсенал в странах, которые вступили в североатлантический альянс после 1997 года. Однако поляков это не остановило.

В том же 2024 году экс-глава ракетных войск и артиллерии сухопутных войск Польши генерал Ярослав Крашевский обнадежил соотечественников, заявив, что получение ядерного оружия — это реальный сценарий, который станет для страны «вызовом ближайших лет», и выразив уверенность, что пересмотр сложившейся в мире системы владения «ядеркой» состоится после окончания конфликта на Украине.

С тех пор разговоры об этом если и утихают, то только на время.

Менее месяца назад, к примеру, президент Польши Кароль Навроцкий без стеснения объявил, что Варшава хотела бы получить собственный ядерный арсенал.

«Я большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту. Это путь, по которому мы должны следовать», — заявил он, будто позабыв, что упомянутые им международные нормы тем и хороши, что уже много лет не допускают такой возможности.

А всего пару дней назад с похожим, пусть и чуть более дипломатичным заявлением выступил польский премьер Дональд Туск.

«Польша не захочет оставаться пассивной в вопросах ядерной безопасности в военном контексте», — заявил Туск.

По словам премьера, пока Варшава намерена сотрудничать в сфере ядерного оружия с Францией и другими союзниками, но затем — «по мере роста своих автономных возможностей» — попытается перейти к самостоятельным действиям. «Мы будем стремиться подготовить Польшу к максимально автономным действиям в этом вопросе в будущем», — сказал Туск.

О том, что подразумевают «автономные действия» такого рода, польский лидер предпочел промолчать, однако сам факт активизации ядерной риторики уже в высших эшелонах власти Польши в последнее время вызывает закономерные опасения.

Важно отметить, что такие разговоры ведутся не только в Европе. Подобные идеи периодически появляются и в странах Азии — например, в Южной Корее и Японии. При текущих событиях на Ближнем Востоке есть все основания полагать, что и у стран этого региона могут появиться ядерные амбиции.

Что прячет Франция

Проблема заключается не только в том, что новые государства начинают задумываться о получении ядерного оружия. Гораздо хуже то, что отношение к нему меняется и в странах, уже входящих в «ядерный клуб».

Недавно президент Франция Эммануэль Макрон объявил о планах увеличить число ядерных боеголовок. Одновременно он сообщил, что Париж больше не будет раскрывать точные данные о размере своего ядерного арсенала.

«На меня возложена ответственность за то, чтобы наше сдерживание сохраняло и в будущем свою гарантированную разрушительную силу… Именно поэтому я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале. Чтобы пресечь любые спекуляции, мы больше не будем сообщать данные о размерах нашего ядерного арсенала, как делали раньше», — заявил он во время выступления на военно-морской базе Иль-Лонг.

Кроме того, французский лидер заявил о возможности распространения французского «ядерного зонтика» на ряд европейских стран. Среди них упоминаются Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Великобритания. Проще говоря, Франция хочет разместить в этих странах свое ядерное оружие, оставив право его применения исключительно за собой.

Что характерно, в странах Европы эту инициативу активно поддерживают. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что уже ведет с Францией переговоры по созданию системы ядерного сдерживания в Европе.

То есть даже табуированная долгие годы тема ядерного оружия для Германии уже не кажется европейцам такой уж запретной.

А ведь после поражения нацистов во Второй мировой войне немцы неслучайно оказались под жесткими военными ограничениями. Победившие державы стремились не допустить возрождения германской военной мощи, которая уже дважды в XX веке приводила Европу к масштабным войнам.

Именно поэтому вопрос о собственном ядерном оружии для Германии десятилетиями даже не рассматривался: считалось, что появление такого потенциала у государства с подобным историческим опытом может вызвать серьезную тревогу у соседних стран и дестабилизировать европейскую систему безопасности.

При этом важно помнить и о том, что после объединения Германии в 1990 году эти ограничения были закреплены политически. В рамках Договора об окончательном урегулировании страна подтвердила отказ от обладания оружием массового поражения.

Кроме того, ФРГ остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия, который запрещает государствам без соответствующего статуса создавать собственный ядерный арсенал. Однако все эти обязательства, похоже, никак не беспокоят современное немецкое руководство.

Опасения вызывают и амбиции стран поскромнее.

К примеру, власти Финляндии, которой Франция также пообещала свой «зонтик», накануне уже одобрили поправки к закону о ядерной энергетике, предполагающие отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, о чем сообщил финский министр обороны Антти Хяккянен.

Вступления в НАТО финнам, видимо, показалось мало, поэтому они решили приложить все возможные усилия, чтобы сделать свою страну, долгие годы сохранявшую нейтралитет и извлекавшую из этого выгоду, плацдармом против России.

Да и в целом современная европейская риторика в контексте возможного распространения ядерного оружия вызывает серьезные вопросы. Только вчера министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал операцию США и Израиля против Ирана «праведной» — со всеми присущими этому слову смыслами. С такими настроениями и до ядерных крестовых походов недалеко.

В общем, если еще лет десять назад разговоры о новой волне распространения ядерного оружия в Европе казались либо шуткой, либо теорией заговора, сегодня ситуация круто изменилась.

И если сдерживать новые страны от получения ядерного оружия мировому сообществу пока более-менее удается, укола французским «ядерным зонтиком» система нераспространения может и не выдержать.

Цена ошибки

Главная проблема распространения ядерного оружия заключается в том, что с каждым новым государством, обладающим таким арсеналом, мировая система безопасности становится менее предсказуемой. Риски растут сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, увеличивается число потенциальных ядерных конфликтов.

Пока ядерным оружием обладает ограниченное число государств, круг возможных сценариев его применения остается относительно узким. Но если таких стран станет больше, резко возрастет количество вероятных в той или иной степени кризисов.

Например, если несколько государств в одном регионе станут ядерными, любое серьезное обострение между ними будет нести риск для всего мира. Характерный пример — противостояние между Индией и Пакистаном, которое несколько раз приводило к крайне опасным кризисам. Оба государства обладают ядерным оружием, и каждый новый виток эскалации — это реальная угроза глобальной безопасности.

Во-вторых, возрастает риск случайной или ошибочной эскалации.

Ядерные кризисы далеко не всегда начинаются из-за намеренного решения применить оружие. Иногда причиной может стать техническая ошибка, неверная оценка ситуации или ложный сигнал систем раннего предупреждения.

История холодной войны знает немало подобных эпизодов. Самым известным остается Карибский кризис, когда противостояние между США и СССР едва не привело к глобальной войне. Тогда мир оказался на грани катастрофы из-за цепочки политических и военных решений, каждое из которых повышало уровень напряжения.

Были и другие случаи, когда сбои в работе автоматики едва не приводили к началу ядерной войны и избежать третьей мировой удавалось лишь благодаря железным нервам ракетчиков, несущих службу по обе стороны океана.

Чем больше стран обладает ядерным оружием, тем больше вероятность того, что опасные ситуации могут возникнуть вновь — иногда даже без злого умысла.

Наконец, распространение ядерного оружия может запустить цепную реакцию в целых регионах. Когда одна страна получает ядерный потенциал, ее соседи неизбежно начинают задумываться о собственной безопасности. В результате появляется логика «если у них есть, значит и нам нужно».

По этим причинам распространение ядерного оружия считается одной из самых серьезных угроз международной безопасности.

На пороге новой ядерной эпохи

После окончания холодной войны казалось, что угроза глобальной ядерной конфронтации уходит в прошлое. Однако события последних лет показывают, что эта надежда была преждевременной.

Рост числа международных конфликтов, ослабление механизмов контроля над вооружениями и падение доверия между государствами могут спровоцировать кризис существующей системы нераспространения ядерного оружия.

В таком случае мир рискует войти в новую эпоху ядерного соперничества — гораздо менее предсказуемую, чем во времена противостояния СССР и США. И чем больше государств окажется в ядерном клубе, тем труднее будет избежать глобальной катастрофы.

Поэтому активность европейских стран в продвижении идеи пересмотра шаткого статус-кво вызывает недоумение.