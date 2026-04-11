Мир вступил в полосу турбулентности, конца которой пока не видно. Войны, эпидемии и пандемии, глобальное экономическое противостояние и растущая социально-экономическая нестабильность оказывают давление на доверие к власти по всему миру.

Рейтинги лидеров многих крупных держав синхронно ползут вниз, и дело тут не в череде совпадений, а в уже сформировавшейся глобальной тенденции.

Война топит рейтинг Трампа

Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом в январе 2025 года на волне множества самых разнообразных обещаний, сделанных в ходе предвыборной кампании, столкнулся с резким падением поддержки.

К концу марта 2026 года его рейтинг одобрения опустился до рекордно низкого уровня — лишь 35% американцев одобряют его работу, а 58% — не одобряют, сообщает The Hill.

Аналитик Нейт Сильвер фиксирует снижение на 4,1 пункта только с 5 марта,

По данным исследования CNN, рейтинг одобрения экономической политики Трампа упал до 31% — исторического минимума для него. 65% американцев считают, что его президентство ухудшило экономическую ситуацию в стране.

Война с Ираном лишь усугубила положение: цены на бензин до перемирия превысили 4 доллара за галлон, и 63% американцев испытывают финансовые трудности из-за роста цен на топливо, а 70% не видят у президента четкого плана решения проблемы.

Особенно тревожный сигнал для Белого дома — эрозия поддержки среди основого электората. Как показало исследование, в марте среди избирателей, голосовавших за Трампа в 2024 году, одобрение упало с 84% до 76% всего за три недели на фоне событий на Ближнем Востоке. Сегодня американский избиратель платит за геополитическую эскалацию из собственного кармана.

Лейбористы идут ко дну

Премьер Великобритании Кир Стармер, который привел лейбористов к убедительной победе в июле 2024 года, переживает не менее стремительное падение рейтингов. По данным YouGov, лишь 20% британцев относятся к нему благосклонно, 71% — не одобряют его политику.

Лейбористская партия также потеряла поддержку, ей симпатизирует лишь пятая часть избирателей — это исторический минимум для правящей партии в Великобритании, отмечает The Economist.

В ключе усталости от затянувшегося периода мировой нестабильности показательна реакция британцев на иранский конфликт: 60% выступают против прямого участия Великобритании в войне, и вроде бы относительно осторожная позиция Стармера должна была найти поддержку. Однако лишь 37% опрошенных одобряют его действия, а 41% — нет.

Как отмечает журналист Sky News Роб Пауэлл, «непопулярность премьера отравляет даже ту политику, которую общество в целом поддерживает».

Как и в случае с США, расплачиваться за неспособность премьера и правительства преодолеть глобальные кризисные явления приходится простым британцам. Из-за высокой стоимости и широкого распространения газовой генерации события на Ближнем Востоке неизбежно ударят по уровню жизни в стране, которая и так переживает не лучшие времена.

Даже объявленное перемирие с Ираном не исправляет ситуацию: эксперты предупреждают, что ущерб британским домохозяйствам уже нанесен и ожидавшееся увеличение доходов населения будет нивелировано ростом цен на топливо.

Лопнувшее терпение

Канцлер Германии Фридрих Мерц после прихода к власти в мае 2025 года обещал избирателям «осень реформ». Однако она так и не наступила, и спустя чуть менее года терпение немцев лопнуло. Согласно исследованию ARD DeutschlandTrend, лишь 15% граждан ФРГ удовлетворены работой коалиционного правительства, 84% — не удовлетворены.

Личный рейтинг Мерца едва превышает антирекорд его предшественника Олафа Шольца: только 21% немцев доволен его работой, и это сразу на 8 пунктов меньше, чем в марте.

Война на Ближнем Востоке перечеркнула и без того робкие надежды на восстановление немецкой экономики. 80% граждан уже не просто не одобряют работу правительства, а не верят, что оно способно улучшить социально-экономическую ситуацию в стране.

Не забыли немцы и о слепой солидарности Берлина с Вашингтоном, которая в эпоху глобального кризиса лишила промышленный локомотив всей Европы дешевых энергоносителей.

Немецкое правительство без каких-либо сомнений принесло экономическое благополучие страны в жертву трансатлантическому сотрудничеству, которое теперь оказалось под угрозой из-за нежелания европейцев участвовать в иранской войне, и доверия в глазах граждан немецким политикам это вовсе не прибавило.

Худший из худших

Самым непопулярным лидером Европы остается Эммануэль Макрон. По данным YouGov, лишь 19% французов одобряют его работу на посту президента, а 76% — не одобряют.

Gallup фиксирует: доверие к правительству во Франции упало на 13 пунктов, до 29% в 2025 году, доверие к честности выборов — на 13 пунктов, до 51%, к судебной системе — на девять пунктов, до 50%, к финансовым учреждениям — на восемь пунктов, до 42%.

Ни одна другая страна ЕС в среднем не показала такого падения доверия к власти по четырем ключевым показателям. Судебное дело против экс-президента Николя Саркози, обвинения в адрес действующих министров, различные скандалы с участием Макрона — всё это лишь подпитывает недоверие ко власти.

Экономический пессимизм во Франции также оказался сильнее, чем в среднем по Европе, — 67% считают, что местная экономика идет ко дну.

На этом фоне наблюдаются уже куда более тревожные симптомы, чем просто недоверие к власти: 27% французов заявили, что хотели бы навсегда покинуть страну, если бы имели возможность, в то время как в прошлом году таких было лишь 11%.

На фоне затянувшегося международного кризиса Макрон не раз пытался занять «наполеоновскую позицию», выступая то с идеей европейской стратегической автономии, то с громкими инициативами по отправке войск на Украину или увеличению ядерного арсенала.

Однако на практике эти амбиции обернулись лишь внешнеполитическим фиаско: Париж не смог ни повлиять на ход украинского конфликта, ни конвертировать свою риторику в реальное лидерство внутри ЕС.

В результате Франция оказалась жертвой внешнеполитического курса Макрона, расплачиваясь за геополитические жесты ростом цен, падением промышленного производства, усугублением бюджетного и политического кризиса.

Кризис легитимности

О том, что тренд на снижение доверия к власти действительно носит общемировой характер, говорится в ежегодном глобальном исследовании Edelman Trust Barometer за 2026 год, охватившем почти 34 000 респондентов из 28 стран (все рассмотренные выше страны Европы и США в список вошли).

Доклад рисует безрадостную картину: доверие к лидерам правительств за пять лет в среднем упало на 16 пунктов, к СМИ — на 11 пунктов. Лишь 32% респондентов верят, что следующее поколение будет жить лучше.

Мюнхенский доклад о безопасности 2026 года констатирует «разочарование в работе демократических институтов и повсеместную утрату веры в осмысленные реформы». Мировой экономический форум в своем отчете о глобальных рисках 2026 года также фиксирует общий рост недоверия к политическим лидерам и институтам власти.

Выявить общие причины эрозии доверия к власти затруднительно, так как каждая страна имеет свою специфику, однако очевидно, что в целом оно связано с неопределенностью и отсутствием уверенности в завтрашнем дне.

Затянувшийся кризис в международных отношениях стал катализатором глобальной инфляции, дестабилизации энергетических рынков и, как следствие, роста социальной напряженности.

Граждане многих стран по всему миру видят, что их правительства едва ли способны защитить их от последствий развернувшегося глобального противостояния, и уж тем более не могут его остановить, и дефицит доверия к власти стал закономерным следствием этого осознания.

И если политики не начнут всерьез работать над преодолением этих вызовов, многие страны рискуют столкнуться с кризисом легитимности власти.