В Непале раскрыли многомиллионную схему страхового мошенничества: гиды запугивали туристов-альпинстов и подмешивали отраву им в еду, чтобы создавать повод для срочной медицинской эвакуации при помощи вертолетов и зарабатывать на этом миллионы долларов, выставляя счета страховым компаниям.

Вертолет в Гималаях — это символ спасения. На высоте, где кислород разрежен, а погода меняется за считаные минуты, возможность эвакуировать пострадавшего в течение нескольких часов спасла немало жизней. В условиях, к которым винтокрылые машины не приспособлены, каждый вылет сочетается с серьезным риском и поэтому стоит немалых денег.

Но, как выяснилось, за фасадом современной системы экстренной помощи долгие годы скрывалась довольно изощренная схема страхового мошенничества.

Новое расследование Центрального следственного бюро Непала (ЦСБ), о котором сообщила газета The Katmandu Post, показало, что преступная сеть, состоявшая из туристических компаний, операторов вертолетов, больниц и гидов, организовывала фиктивные эвакуации, подделывала медицинские документы и даже травила туристов, чтобы выманить у международных страховщиков гигантские суммы.

Механизмов обмана было выработано несколько. Первый, сравнительно «добровольный» метод касается туристов, которые устали после изнурительного двухнедельного восхождения к базовому лагерю Эвереста и просто не хотели спускаться пешком. Гиды предлагали им простую альтернативу: притворись больным — и за тобой прилетит вертолет.

Второй метод, который следователи называют принудительным, гораздо опаснее. На высоте более трех тысяч метров у многих проявляются легкие симптомы горной болезни: головная боль, покалывание в пальцах рук и ног, слабость, тошнота и т.д.

В большинстве случаев человеку в такой ситуации достаточно отдыха и постепенного спуска. Однако, как установило расследование ЦСБ, некоторые гиды запугивали клиентов, убеждая их, что без немедленной эвакуации им грозит смерть.

Если запугивание не срабатывало, в ход шли более грязные приемы. Следователи обнаружили, что гиды давали туристам таблетки для профилактики горной болезни вместе с избыточным количеством воды, что может искусственно спровоцировать симптомы этой болезни.

По меньшей мере в одном задокументированном случае в еду подмешали разрыхлитель, чтобы вызвать острое недомогание у клиента и создать тем самым повод для срочной эвакуации.

После того как «клиент созрел», начинались дальнейшие махинации, цель которых — максимизировать прибыль аферистов. Один вертолет перевозил сразу нескольких пассажиров, но в страховые компании каждого из них выставлялись отдельные счета за якобы индивидуальный борт.

Чартерный рейс за четыре тысячи долларов превращался в рейс за двенадцать, а порой и все тридцать тысяч. Для этого подделывались списки пассажиров.

В больницах также фальсифицировали документы. Врачи составляли выписные эпикризы, используя цифровые подписи старших коллег, которые никогда не видели пациента. Работник одной из больниц признался, что предоставил свой собственный рентгеновский снимок, сделанный годом ранее в другой клинике, чтобы обосновать необходимость лечения иностранца.

Зафиксированы и полностью фальшивые случаи госпитализации туристов. В материалах расследования содержатся записи с камер видеонаблюдения, где иностранцы, якобы находившиеся в больнице в критическом состоянии, на самом деле распивали пиво в кафе, принадлежащем одному из обвиняемых врачей.

Вся эта сеть держалась на системе комиссионных: больницы выплачивали 20–25% от полученных денег туроператорам и вертолетным компаниям за привезенных ими пациентов. Гиды, разумеется, тоже получали свой процент, а порой в доле оказывались и наиболее ушлые туристы, с которыми местным удалось договориться.

Данные, которые привели следователи, поражают. Только за период с 2022 по 2025 год были организованы более 300 мошеннических эвакуаций, на которых «бизнесмены» заработали миллионы долларов.

Причем проблема эта не нова. Еще в 2018 году всё та же газета The Kathmandu Post впервые разоблачила подобную схему, после чего правительство Непала создало следственную комиссию и объявило о реформе в этой сфере.

Туроператоров, владельцев вертолетов и больницы обещали обязать предоставлять данные о спасательных рейсах в специальный комитет. Однако до дела так и не дошло. Более того, спустя годы выяснилось, что мошенничество не просто не прекратилось, а разрослось.

Причина, по которой страховые компании так долго не могли остановить эти злоупотребления, кроется в специфике системы страхования. Большинство полисов требует связываться со страховщиком до начала эвакуации, но в Гималаях на большой высоте связь почти отсутствует, там приходится использовать спутниковые телефоны, которые есть далеко не у каждого.

К тому времени, как компания получает уведомление, вертолет уже улетел, турист лежит в больнице в Катманду, а местная компания — работающая в той же системе — «проверяет» для международных страховщиков счета, в фальсификации которых сама же и участвует.

Замкнутый круг, в котором интересы больниц, туроператоров и владельцев вертолетов совпадают, а интересы страховщиков защитить некому.

В целом же за этой аферой стоит более глубокая проблема: радикальная коммерциализация непальской индустрии треккинга и альпинизма. Мошенничество с эвакуацией — закономерное следствие того, что опаснейшие горы давно превратили в аттракцион для богатых клиентов, организаторы которого ставят прибыль выше безопасности.

Каждому «коммерческому» альпинисту, приехавшему в Непал покорить Эверест в составе группы таких же счастливцев, приходится заплатить за такую возможность от 30 до 100 тысяч долларов в зависимости от уровня сервиса.

При этом само восхождение не гарантируется — к примеру, если погода испортится и временное окно будет пропущено, всё может завершиться еще в высотном лагере. Поэтому многим приходится приехать (и конечно же заплатить) не один раз, чтобы наконец поставить вожделенную галочку в списке своих достижений.

В таких условиях конкуренция между туркомпаниями и гидами только усиливается, подстегивая их идти на нарушения и рисковать жизнями ради успешного восхождения, которое становится для них лучшей рекламой.

Классическим примером этого подхода вот уже почти 30 лет остается катастрофа на Эвересте в мае 1996 года, когда за один день погибли восемь альпинистов, включая опытнейших гидов-конкурентов Роба Холла и Скотта Фишера.

Причиной стало то, что гиды вели и ведут клиентов на вершину любой ценой, игнорируя предупреждения о погоде и не соблюдая ограничения по времени восхождения, после которого оно становится смертельно опасным.

Спустя почти четверть века история повторилась: в 2019 году на Эвересте образовалась очередь из групп неопытных «коммерческих» альпинистов, ждавших восхождения. В ожидании на большой высоте одиннадцать человек погибли от истощения, горной болезни и в результате несчастных случаев.

Теперь же туристов, ставших за годы коммерциализации Эвереста в глазах местных ходячими «денежными мешками», еще и травят ради страховых выплат.

В марте Центральное следственное бюро Непала предъявило обвинения 32 лицам, включая директоров вертолетных компаний, врачей и администраторов больниц. Девять человек арестованы, остальные пока скрываются от правосудия.

Новое правительство Непала приступило к исполнению своих обязанностей 27 марта. Теперь вопрос в том, хватит ли у него воли наконец провести реформу, обещанную еще в 2018 году.

Если этого не сделать, международные компании могут либо перестать страховать туристов в Гималаях, либо задрать цены до небес, и тогда туристическая отрасль, дающая Непалу до 9% ВВП, окажется под угрозой.