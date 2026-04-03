С момента перехода ближневосточного противостояния в очередную горячую фазу, когда удары США и Израиля по Ирану 28 февраля вызвали массированный ответ Тегерана, одним из полей битвы стало информационное пространство. Особенное внимание обе стороны, конечно, уделяют военным потерям противника.

ИА Регнум

Судя по всему, расчет американского командования был простым: основную тяжесть наземной операции должны были взять на себя Израиль и региональные союзники, а США ограничились бы ударами с воздуха и моря. Но Иран разрушил эту схему, нанеся мощные и результативные удары по американским базам. Воевать чужими руками не получилось — вместо этого пришлось подсчитывать свои утраты.

Тем не менее официальный Вашингтон изображает сдержанный оптимизм, в то время как Тегеран рисует картину сокрушительной атаки на американскую военную машину, утверждая, что Пентагон скрывает сотни убитых и раненых, так как боится ошарашить собственное население.

«Антикриз»

По данным, обнародованным спикером Центрального командования США капитаном Тимом Хокинсом, по состоянию на 31 марта общее число раненых американских военнослужащих в ходе войны с Ираном составило 348 человек.

Пентагон особо подчеркивает, что 315 из них — то есть чуть более 90 процентов — уже вернулись в строй. Шестеро остаются в категории тяжелораненых. Тут стоит уточнить, что по классификации американской армии речь в подобных случаях идет о состояниях, при которых смерть возможна или неизбежна.

Безвозвратные потери, по официальным данным, насчитывают 13 военнослужащих, погибших в результате иранских ударов. Еще один американский военный на Ближнем Востоке скончался, но, как утверждается, по причинам, не связанным с боевыми действиями.

Среди погибших — шестеро офицеров, в том числе майор войск связи, майор и четверо капитанов ВВС, а также один уорент-офицер (примерный аналог российского прапорщика, но с серьезными оговорками) и шесть сержантов различной степени старшинства.

При этом все указанные офицеры ВВС погибли в результате падения самолета-заправщика KC-135 Stratotanker, а почти все остальные погибшие стали жертвами иранского удара по базе в Кувейте еще 1 марта. Тогда всем — в том числе американцам — стало окончательно ясно, что малой кровью отделаться не удастся.

Это подтвердилось 8 марта, когда от ранений, полученных при обстреле американской базы в Саудовской Аравии, погиб американский сержант.

Наиболее загадочной выглядит смерть майора службы связи 42-й пехотной дивизии Национальной гвардии США, умершего по неназванным причинам в Кувейте 6 марта. Официально эта дивизия участия в иранских событиях не принимает, о других погибших в этот день военных США не сообщается.

Что касается ранений, то их характер в основном связан с действиями беспилотной авиации противника. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн ранее заявлял, что большинство повреждений американские военнослужащие получили именно в результате атак иранских дронов.

«Апокалипсис сегодня»

Иранские официальные источники с самого начала войны говорят об американских потерях, которые на порядок превосходят данные Пентагона.

И даже если эти цифры в той или иной степени завышены в угоду инфоповестки Ирана, они не могут не производить впечатления на жителей США, в большинстве своем откровенно не понимающих, что их юноши делают на Ближнем Востоке. Как не понимают этого и сами эти юноши, рискующие жизнями в тысячах километрах от родины.

Первое громкое заявление Тегерана последовало уже 1 марта: агентство Fars со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщило, что в результате ответных ударов Ирана армия США потеряла убитыми и ранеными 560 человек.

7 марта спикер Центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» подполковник Эбрахим Зольфагари сделал заявление, в котором привел конкретные цифры по отдельным объектам.

По его словам, на базе 5-го флота ВМС США погиб 21 человек и многие получили ранения. На американской базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах были убиты или ранены около 200 военнослужащих. Кроме того, иранская сторона утверждает, что множество солдат и командиров выбыли из строя и на других объектах, просто эти потери скрываются.

С тех пор такие сообщения со стороны Ирана звучат регулярно. К примеру, 29 марта все тот же Зольфагари сообщил об успешных ударах по укрытиям в ОАЭ, в которых находились более 500 военнослужащих США.

30 марта КСИР сообщил об уничтожении скрытого командного центра армии Соединенных Штатов в Бахрейне, в результате чего были убиты более 200 военнослужащих, в том числе большое число офицеров.

А в начале апреля командующий воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави отчитался об ударе по базе в Саудовской Аравии, указав, что были ранены и убиты более 200 американских военнослужащих.

Поэтому, если верить иранским данным, число погибших и раненых американских военных уже давно перевалило за тысячу. Главный аргумент Ирана сводится к тому, что Соединенные Штаты сознательно занижают собственные потери, чтобы не допустить роста антивоенных настроений внутри страны (хотя они всё равно продолжают расти).

В Тегеране считают, что реальные показатели настолько высоки, что их обнародование спровоцировало бы политический кризис в Вашингтоне: усталость от затяжных конфликтов на другом конце света — немаловажный фактор «звездно-полосатой» внутренней политики.

Американцы еще помнят, как их обманули с оружием массового поражения в Ираке. Та война стоила США почти пяти тысяч жизней солдат. Не забыли простые граждане и о том, чем закончилось пребывание их армии в Афганистане. Тогда вести войну чужими руками тоже не получилось.

«Серая зона»

Установить точное число потерь США за первый месяц войны с Ираном невозможно, и на то есть несколько фундаментальных причин, которые коренятся не в текущем конфликте, а в многолетних практиках ведения боевых действий и их медиасопровождения, выработанных США, Израилем и Ираном.

Прежде всего, обе стороны ведут крайне агрессивную информационную войну. Для США и их союзников критически важно сохранять образ несокрушимой военной силы, не несущей к тому же потерь (это им уже, впрочем, вполне очевидно не удалось), для Ирана — демонстрировать, что, несмотря на понесенный серьезный урон, его удары достигают цели и наносят противнику неприемлемый ущерб.

Однако дело не только в пропаганде. Соединенные Штаты исторически отличаются особой закрытостью, когда речь идет о потерях в подразделениях специального назначения. А ведь бойцы недавно напомнившей о себе захватом Николаса Мадуро «Дельта Форс», «морские котики», «зеленые береты» — это элита американских вооруженных сил, которая, как правило, задействуется в первые дни любого конфликта для выполнения самых сложных и опасных задач.

Этот информационный защитный механизм обкатан в течение десятилетий: полагаться на бескровную победу, но в результате всё равно отправлять своих солдат на смерть ради сомнительных экономических и геополитических выгод под флагом «экспорта демократии» для любой американской администрации всегда было вполне естественным.

Порой элитные подразделения несут непропорционально высокие потери на начальном этапе, однако сведения о них либо оказываются засекреченными до конца операции, а то и дольше, либо проходят по категории потерь, не связанных с боевыми действиями: то вертолет на учениях упал, то оружие на испытаниях сработало нештатным образом, то сердечный приступ случился — всё это мы уже видели на примере военнослужащих западных стран, погибших на Украине.

Аналогичная ситуация наблюдается и у главного союзника США в регионе — Израиля, на чью живую силу изначально в большей степени и рассчитывали в Белом доме — пока не поняли, что без собственного деятельного участия не обойтись.

В еврейском государстве действует жесткая военная цензура, которая пропускает в публичное поле только ту информацию, которую сочтет допустимой командование армии, руководство спецслужб и правительство.

Официальные данные о потерях израильских военных в Ливане и в ходе операций против Ирана проходят тщательную фильтрацию. Сведения о потерях элитных подразделений, таких как «Сайерет Маткаль», «Шальдаг» и других, если и публикуются, то с большим опозданием и часто в обезличенной форме.

В условиях, когда Израиль является одной из сторон конфликта, его цензура работает в связке с американскими ограничениями, создавая в инфопространстве обширную «серую зону», из-за которой реальные показатели потерь коалиции могут разительно отличаться от официальных.

Некоторые косвенные свидетельства, которые позволяют усомниться в полноте американской статистики, уже стали достоянием общественности.

К примеру, еще в начале марта Региональный медицинский центр Ландштуля, главный военный госпиталь США в Европе, расположенный неподалеку от базы Рамштайн в Германии, начали готовить к приему большого числа раненых, из-за чего пришлось временно закрыть родильное отделение. А после массированных ударов Ирана санитарные рейсы военно-воздушных сил США, судя по данным мониторинговых ресурсов, на базу Рамштайн стали летать с Ближнего Востока более активно.

Вряд ли такие масштабные усилия пришлось бы предпринимать в срочном порядке, если бы ожидаемый поток раненых ограничивался тремя сотнями человек. Соответственно, изначальный расчет на то, что терять людей будет кто-то другой, не оправдался.

Иран наверняка преувеличивает масштабы американских потерь, представляя успешные локальные удары по базам как разгром целых флотов и уничтожение сотен военнослужащих. Однако нет оснований полностью доверять и американской статистике, которая имеет свойство подчищаться в угоду внутриполитической конъюнктуре.

США полагали, что страх перед их мощью заставит Иран проглотить первые удары и не рисковать полномасштабным ответом, как это было в прошлый раз. Но просчитались. Тегеран не только ответил, но и показал, что умеет бить туда, где американцы уязвимы. Теперь последствия недальновидности, неверных расчетов политиков расхлебывают солдаты и офицеры.

Поэтому когда правда — или хотя бы ее значительная часть — все же пробьется сквозь информационную блокаду, американское общество рискует оказаться в состоянии шока. Война, преподносившаяся как очередная демонстрация силы США, обернулась для страны бессмысленными потерями. Впрочем, далеко не в первый раз.

И есть все основания полагать, что американцы не забудут ни заниженных цифр, ни легкомысленного отношения к жизням военнослужащих.